Va semna Ucraina un acord de pace cu Rusia înainte de 2027? Ce arată Polymarket, Financial Times și The Economist în ultima zi din an

Polymarket a indicat că sunt 54% șanse ca Ucraina să semneze un acord de pace cu Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu probabilitate spre 70% până la 30 noiembrie 2026 și de 60% între 28 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027.

Ce spun publicațiile

Financial Times:

▪️Va fi Vladimir Zelensky forțat să renunțe la Donbas în cadrul unui acord de pace? Nu. Predarea restului Donbas este inacceptabilă din motive militare, politice și constituționale.

▪️Vor pierde republicanii controlul asupra Capitoliului? Da. Democrații vor recâștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților, dar nu și asupra Senatului.

▪️Va exploda bula inteligenței artificiale? Da. Se așteaptă o scădere a supraîncălzirii, pierderi în capitalul de risc și probleme ale micilor companii.

The Economist:

▪️Se așteaptă ca războiul din Ucraina să continue până în 2026. Că Trump va transfera complet responsabilitatea pentru sprijinirea Ucrainei către Europa, iar aceasta ar putea să nu se ridice la nivelul sarcinii.

▪️În Asia, Trump ar putea să sacrifice Taiwanul pentru un acord cu China.

▪️În SUA, după rezultatele alegerilor, democrații vor controla Camera Reprezentanților, iar republicanii numai Senatul.

