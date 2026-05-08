Investiție de 255 de milioane de euro lângă România. Bulgaria a inaugurat un parc solar uriaș, aproape dublu față de cel mai mare de la noi din țară

Galerie Foto 6
Bulgaria a inaugurat unul dintre cele mai mari proiecte de energie verde din sud-estul Europei, chiar la granița cu România. Este vorba despre parcul fotovoltaic St. George, construit în regiunea Silistra, o investiție estimată la aproximativ 255 de milioane de euro. Noul parc solar de 225 MW depășește clar capacitatea centralei Studina din județul Olt, cea mai mare centrală aflată în exploatare din România. 

Investiție de aproximativ 255 de milioane de euro la granița cu România

Noul parc solar are o capacitate instalată de 225 MW și produce aproape 13% din energia fotovoltaică a Bulgariei. Prin comparație, cea mai mare centrală solară aflată în prezent în exploatare în România, la Studina, are 174 MW, ceea ce înseamnă că proiectul bulgar este cu aproape 30% mai mare.

Diferența devine și mai importantă în contextul în care St. George include și unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din Bulgaria, o componentă care lipsește încă din multe proiecte similare dezvoltate în regiune.

Bulgaria mută miza energetică lângă România

Parcul St. George a fost construit pe terenul unui fost aeroport din apropierea localității Polkovnik Lambrinovo, în regiunea Silistra, la malul Dunării, foarte aproape de granița cu România.

Proiectul include aproape 400.000 de panouri fotovoltaice amplasate pe circa 165 de hectare și este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice inaugurate recent în Bulgaria.

Potrivit publicației Novinite, sistemul de baterii permite furnizarea de energie inclusiv după apus, într-un moment în care statele din regiune încearcă să își stabilizeze rețelele electrice pe fondul creșterii producției din surse regenerabile.

„De asemenea, deținem una dintre cele mai mari baterii pentru stocarea energiei electrice, ceea ce ne permite să furnizăm electricitate nu doar în timpul zilei”, a declarat Martin Langham, reprezentant al companiei Resolve Energy, implicată în dezvoltarea proiectului din Bulgaria.

România abia și-a schimbat liderul în fotovoltaic

În România, titlul de cea mai mare centrală solară operațională a fost preluat recent de proiectul Studina, dezvoltat în județul Olt de CWP Europe în parteneriat cu Renalfa.

Potrivit Balkan Green Energy News, centrala are o capacitate de 174 MW și produce aproximativ 245 GWh anual, suficient pentru a alimenta peste 122.500 de gospodării.

Centrala solară Studina

Studina a depășit astfel proiectul de la Rătești al companiei Econergy, care avea până acum statutul de cea mai mare centrală fotovoltaică din România, cu 155 MW.

Urmează proiecte și mai mari în România

Diferența față de Bulgaria s-ar putea reduce însă în anii următori. România are deja în construcție mai multe proiecte gigantice.

Compania Nofar Energy dezvoltă parcul Corbii Mari, cu o capacitate de 282 MW, iar grupul suedez Ingka Investments, divizia de investiții a celui mai mare francizat IKEA, construiește proiectul Butimanu, cu o capacitate de 300 MW.

În același timp, compania austriacă Enery pregătește lângă București un proiect uriaș de 750 MW, unul dintre cele mai mari anunțate până acum în sud-estul Europei.

