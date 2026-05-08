În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan, după ce acesta a spus că s-au făcut abuzuri la DNA: „Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiadă, nu te califică să faci astfel de afirmații/Îi doresc președintelui somn bun”

Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, lansează o replică tăioasă la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a spus direct că sub mandatul ei la DNA s-ar fi comis abuzuri. Șefa EPPO îi recomandă președintelui „un somn bun” pentru a-și reveni în formă și critică modul în care acesta a ales să negocieze numirile procurorilor șefi.

Kovesi a reacționat ironic la acuzațiile președintelui și a afirmat că funcția de șef al statului este, cu siguranță, una obositoare și stresantă. Aceasta a subliniat că rezultatele la olimpiada de matematică nu îi oferă expertiza necesară lui Nicușor Dan pentru a evalua activitatea procurorilor.

“Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a declarat aceasta într-un interviu acordat Context.ro

Negocierile funcțiilor a blocat procurorii buni

Kovesi a dezvăluit că mulți procurori valoroși au refuzat să candideze, deoarece Nicușor Dan a declarat public că va „negocia” aceste funcții.

“Atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal. Știu mulți procurori buni din sistem care nu și-au depus candidatura, pentru că au spus: Păi dacă el negociază funcțiile, numirea este deja negociată, numele se cunoaște, și atunci de ce să candidez?”

Întrebată despre scenariile care o plasează la conducerea unui nou partid sau într-o candidatură la președinție, Kovesi a exclus intrarea în politică.

“Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. (…) Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Exclud categoric”.

Declarațiile fostei șefe de la DNA nu vin întâmplător în acest moment. La București, se dă cea mai importantă luptă politică de la alegerile prezidențiale din 2025. Este o luptă pentru putere, cu negocieri la Cotroceni, iar președintele Nicușor Dan este sub presiunea susținătorilor lui Ilie Bolojan pentru a-l desemna pe premierul demis din nou.

