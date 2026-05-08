Viorica Dăncilă: „Am avut probleme foarte mari cu USR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Viorica Dăncilă, fost premier, a vorbit despre faptul că a avut probleme foarte mari cu USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Viorica Dăncilă: „Eu un an de zile, nu am avut pază. Erau de o violență extraordinară. Loveau, se făceau că filmează și loveau cu picioarele. De multe ori eram vânătă pe picioare după o discuție cu cei din jurul meu.”

Invitată la emisiunea Adinei Anghelescu, Viorica Dăncilă a vorbit despre faptul că a avut foarte multe probleme cu USR. Aceasta afirmă că un an de zile nu a avut pază și erau foarte violenți în timpul discuțiilor. Fostul premier subliniază că nu este întâmplător ca USR a dezbinat atât de mult societatea românească. Ea spune că o societate dezbinată poate să fie mai ușor de manipulat. Dăncilă îndeamnă cetățenii să fie mai uniți pentru a nu mai fi atât de ușor de mințit.