Viorica Dăncilă: „Am avut probleme foarte mari cu USR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Viorica Dăncilă, fost premier, a vorbit despre faptul că a avut probleme foarte mari cu USR.
Invitată la emisiunea Adinei Anghelescu, Viorica Dăncilă a vorbit despre faptul că a avut foarte multe probleme cu USR. Aceasta afirmă că un an de zile nu a avut pază și erau foarte violenți în timpul discuțiilor. Fostul premier subliniază că nu este întâmplător ca USR a dezbinat atât de mult societatea românească. Ea spune că o societate dezbinată poate să fie mai ușor de manipulat. Dăncilă îndeamnă cetățenii să fie mai uniți pentru a nu mai fi atât de ușor de mințit.
„Eu am avut probleme foarte mari cu USR-ul. Veneau, filmau și loveau cu picioarele. Eu un an de zile, nu am avut pază. Erau de o violență extraordinară. Loveau, se făceau că filmează și loveau cu picioarele. De multe ori eram vânătă pe picioare după o discuție cu cei din jurul meu. Se trânteau. Nu vă amintiți cum se trânteau pe coridoare? Cât jigneau… În timp ce vorbeam puneau muzică. Deci haideți să vedem de unde a pornit toată această violență, toată această lipsă de respect. Pentru că trebuie să aibă în vedere un lucru. Cum să-i respecte populația când ei nu se respectă între ei? Când ei se etichetează în fel și chip. Când ei caută dezbinarea și scandalul în permanență. Au dus asta în societatea românească. Și să știți că au un scop. Nu este întâmplător, pentru că au dezbinat atât de mult societatea românească și-au indus atâta ură, încât societatea românească a devenit ușor de manipulat. O societate dezbinată e foarte ușor de manipulat. Să fi fost o societate unită își mai permiteau să ia atâtea decizii în defavoarea României și a românilor? Eu zic că nu. De aceea îndemnul meu către oameni ar fi către unitate. Nu fac parte dintr-un partid politic, nu am de gând în viitorul apropiat să intru într-un partid politic, dar cred cred că dacă românii ar fi uniți. Dacă noi am fi mult mai uniți, poate nu am mai fi așa de ușor de mințit și poate viața noastră ar fi mult mai bună.”, a declarat fostul premier.