Radu Marinescu critică atitudinea partenerilor de coaliție față de PSD, după tensiunile apărute în urma demiterii Guvernului Bolojan. Marinescu susține că este absurd ca social-democrații să fie numiți „anti-europeni” doar pentru că au cerut o schimbare la conducere.

Marinescu explică faptul că, pe tot parcursul guvernării, PSD s-a comportat ca un partid pro-european și pro-occidental.

Facebook „Când PSD a făcut parte din coaliția recentă era pro european, pro occidental, frecventabil în ochii partenerilor politici. Nu s-a dezis de fondul opțiunilor și al convingerilor sale, de programul coaliției, de opțiunea europeană, de valorile umaniste occidentale,” a transmis acesta pe

"PSD nu s-a dezis de fondul opțiunilor și al convingerilor sale"

Acesta pune sub semnul întrebării cum este posibil ca un partid să devină „dușman al valorilor europene” doar pentru că a solicitat schimbarea conducerii Guvernului.

„Și atunci, cum oare a devenit brusc anti/european pentru aceiași parteneri doar pentru ca a cerut remanierea conducerii guvernului? Dacă fondul axiologic al guvernării nu e în discuție, oare cine este de fapt inconsecvent în judecățile sale politice?”

