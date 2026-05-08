REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
Radu Marinescu critică atitudinea partenerilor de coaliție față de PSD, după tensiunile apărute în urma demiterii Guvernului Bolojan. Marinescu susține că este absurd ca social-democrații să fie numiți „anti-europeni” doar pentru că au cerut o schimbare la conducere.
Marinescu explică faptul că, pe tot parcursul guvernării, PSD s-a comportat ca un partid pro-european și pro-occidental.
„Când PSD a făcut parte din coaliția recentă era pro european, pro occidental, frecventabil în ochii partenerilor politici. Nu s-a dezis de fondul opțiunilor și al convingerilor sale, de programul coaliției, de opțiunea europeană, de valorile umaniste occidentale,” a transmis acesta pe Facebook.
„Și atunci, cum oare a devenit brusc anti/european pentru aceiași parteneri doar pentru ca a cerut remanierea conducerii guvernului? Dacă fondul axiologic al guvernării nu e în discuție, oare cine este de fapt inconsecvent în judecățile sale politice?”
