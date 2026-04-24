Cutremur la Microsoft. Gigantul tech anunță primul program de „plecări voluntare” din istoria companiei. Mii de angajați sunt vizați de concedieri

Mihai Tănase
Microsoft anunță primul program voluntar de retragere din istoria companiei, care ar putea afecta până la 7% din angajații din SUA. Decizia vine pe fondul investițiilor masive în inteligență artificială și al transformărilor rapide din industria software.

Gigantul tech Microsoft pregătește o mișcare fără precedent, lansând primul program de plecări voluntare pentru angajații săi din Statele Unite. Inițiativa ar putea viza până la 7% din forța de muncă americană și se adresează angajaților de la nivel de senior director în jos, care îndeplinesc criteriul cumulativ de vârstă și vechime de minimum 70, scrie Cnbc.com.

Programul va fi disponibil o singură dată, iar angajații eligibili vor primi detalii începând cu 7 mai. Cei implicați în scheme de stimulare a vânzărilor nu vor putea participa.

„Sperăm ca acest program să le ofere celor eligibili posibilitatea de a face acest pas în propriile condiţii, cu sprijin generos din partea companiei”, a declarat Amy Coleman, director de resurse umane al companiei.

Inteligența artificială schimbă strategia Microsoft

Decizia vine într-un context de transformare accelerată, în care Microsoft investește masiv în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Compania își extinde rețeaua de centre de date pentru a susține cererea tot mai mare de servicii cloud capabile să ruleze modele de inteligență artificială generativă.

În același timp, industria software este supusă unor presiuni crescânde, inclusiv din partea unor jucători emergenți precum Anthropic, ale căror tehnologii ar putea redefini modul tradițional de dezvoltare software.

În paralel cu programul de retragere, Microsoft modifică și sistemul de recompensare a performanței. Compania renunță la legătura directă dintre bonusurile în numerar și acordarea de acțiuni, oferind managerilor mai multă flexibilitate în evaluarea angajaților performanți.

Totodată, procesul de evaluare este simplificat, iar opțiunile de remunerare disponibile pentru manageri sunt reduse de la nouă la cinci, într-un efort clar de eficientizare internă.

Potrivit celor mai recente date, Microsoft avea aproximativ 228.000 de angajați la nivel global în iunie 2025, dintre care circa 125.000 în Statele Unite.

