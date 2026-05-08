OMS încearcă să calmeze temerile după „isteria hantavirus”

Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății afirmă că hantavirusul nu se transmite ca gripa sau COVID-19 și că focarul poate fi gestionat dacă sunt respectate măsurile sanitare. Între timp, croaziera navei progresează spre Insulele Canare, iar numărul deceselor a ajuns la 3.

OMS încearcă să calmeze temerile legate de focarul de hantavirus

Un reprezentant al OMS a transmis un mesaj pentru a calma temerile legate de focarul de hantavirus, care a izbucnit la bordul unei nave care a plecat din sudul Argentinei pe 1 aprilie. Oficialul Organizației Mondiale a Sănătății a menționat un incident similar din Argentina, din perioada 2018-2019, când o persoană infectată a participat la un eveniment public și a răspândit virusul către mai mulți participanți.

„Am avut o situație similară în Argentina, în perioada 2018-2019, când o persoană simptomatică a participat la o reuniune publică și a infectat mai multe persoane. Ne aflăm acum într-o situație asemănătoare: un focar într-un spațiu limitat, cu contacte strânse. Înseamnă asta că boala se va răspândi în restul lumii? Dacă respectăm măsurile de sănătate publică și lecțiile învățate din Argentina, putem întrerupe lanțul de transmitere, iar focarul nu va deveni o epidemie de amploare.”

Epidemiologii: virusul necesită contact apropiat și prelungit

Specialiștii în epidemiologie au explicat că hantavirusul nu se transmite atât de ușor precum SARS-CoV-2 sau virusul gripal. Ei afirmă că răspândirea necesită contact îndelungat și apropiat, limitând astfel riscul unei răspândiri rapide la nivel mondial.

În ciuda focarului, nava continuă călătoria spre Insulele Canare. Autoritățile locale au anunțat că pasagerii vor fi debarcați treptat, în funcție de disponibilitatea zborurilor de repatriere. Doi membri ai echipajului, un britanic și un olandez, evacuați de pe vas în apropiere de Capul Verde, au fost duși în Olanda pentru tratament. O femeie din Germania este internată într-un spital din Düsseldorf.

Cazuri investigate în mai multe țări

Alte trei persoane, care ar fi putut contracta virusul, sunt spitalizate în Elveția, Olanda și Africa de Sud.

La un spital din Amsterdam, este internată și o însoțitoare de zbor KLM, după ce a avut contact cu femeia decedată la Johannesburg. Până acum, trei persoane și-au pierdut viața, fie la bord, fie după transferul la spitale. Nava a început călătoria pe 1 aprilie, din sudul Argentinei.

Argentina caută sursa focarului de hantavirus

Argentina și exeprții internaționali în sănătate publică încearcă să determine originea focarului de hentavirus care a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, care a plecat spre Antarctica din Ushuaia. Situația a devenit și mai tensionată după ce mai mulți pasageri s-au întors deja în țările lor de origine, inclusiv în Statele Unite.

Argentina are cea mai mare incidență a hantavirusului din America Latină, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, iar autoritățile locale încearcă acum să afle dacă infecțiile au avut loc înainte de îmbarcare, în timpul escalei sau chiar la bordul navei.

Recomandarea autorului: