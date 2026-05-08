Malina Maria Fulga
Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan l-ar putea propune iar pe Ilie Bolojan premier. Am mai văzut acest scenariu în 2020, dar cred că ar fi o greșeală"
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă a vorbit despre ipoteza unei noi propuneri a lui Ilie Bolojan în funcția de premier, și de ce aceasta ar fi o carte necâștigătoare pentru președintele Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, a vorbit despre scenariul ipotetic în care Ilie Bolojan, tocmai demis din funcția de premier, ar fi din nou propus de către Nicușor Dan.

Acest scenariu, spune invitata, a fost văzut deja în România în 2020. Poate fi o primă propunere, dar trebuie să se formeze o nouă majoritate de guvernare. Sau în cazul în care prima variantă de premier este respinsă, atunci poate fi din nou numit Ilie Bolojan. Cu toate acestea, Viorica Dăncilă spune că, în perspectiva sa, ar fi o mișcare greșită din partea președintelui.

„Decizia CCR-ului o știm din 2020, deci, dacă îl numește pe domnul Bolojan, trebuie să nu mai fie aceeași coaliție. Dacă îl numește prima dată, sau dacă numește pe altcineva care este respins, îl poate numi a doua oară, dar cred că ar face o greșeală extraordinară.”

Viorica Dăncilă: „S-ar putea să vedem mișcări sociale masive pe fondul sărăciei și al deciziilor luate”

Fostul premier susține că o astfel de numire poate duce la revolte masive în rândul cetățenilor. Acest lucru se poate întâmpla în special pe fondul nemulțumirilor create în 2024 de anularea alegerilor prezidențiale. De asemenea, numirea lui Bolojan din nou în funcția de premier ar fi o lovitură. Aceasta ar decredibiliza total Partidul Social Democrat, spune invitata.

„Gândiți-vă că s-ar putea să vedem mișcări sociale masive pe fondul sărăciei și al deciziilor luate. Când oamenii își vor aduce aminte și de ceea ce s-a întâmplat în 2024, cu anularea alegerilor, s-ar putea să avem reacții ale oamenilor greu de oprit, pentru că 281 de voturi, totuși, reprezintă un număr foarte mare, este cel mai mare număr. Eu aș vrea să văd ce ar face PSD dacă ar fi numit domnul Bolojan, pentru că s-ar decredibiliza complet. Deci, eu nu cred că domnul Nicușor Dan îl va numi pe domnul Bolojan.”

