Cât costă un Nokia N70 „țiplă" acum, în martie 2026. Zero minute vorbite pe telefonul lansat în 2005

Cât costă un Nokia N70 „țiplă” acum, în martie 2026. Zero minute vorbite pe telefonul lansat în 2005

Cât costă un Nokia N70 „țiplă” acum, în martie 2026. Zero minute vorbite pe telefonul lansat în 2005
Cât costă un Nokia N70 „țiplă” acum, în martie 2026. Zero minute vorbite pe telefonul lansat în 2005.

Cât costă un Nokia N70 „țiplă” acum, în martie 2026

Pe cel mai mare site de anunțuri din România se vinde un Nokia N70 la cutie, nou-nouț, cu toate accesoriile necesare.

Pentru acest terminal Nokia N70 made in Germany utilizatorul cere suma de 950 de lei.

Telefon premium în 2005

Ar putea să pară mult, dar, dacă ținem cont de istoria acestui fost flagship de la Nokia, prețul poate fi justificat.

Nokia N70 a fost lansat în 2005, deci are 21 de ani. E nou-nouț, zero minute vorbite, o raritate în această condiție, spune vânzătorul.

Din două bucăți, una s-a vândut rapid.

Telefonul Nokia N70 funcționează în toate rețelele.

Nokia N70, un „tătic” al smartphone-urilor puternice de astăzi

Nokia N70 a fost produs de finlandezii de la Nokia și este bazat pe platforma S60 cu sistemul de operare Symbian 8.1a.

Procesorul lui N70 este TI OMAP 1710 tactat la 220 MHz, „acompaniat” de 32 MB RAM.

S-a remarcat prin camera foto, la acea vreme, de 2 megapixeli cu bliț LED și zoom digital de 20X. Camera frontală este VGA cu zoom digital de 2x și poate fi folosită la apelurile video și selfie-uri.

Telefonul are radio FM încorporat și aplicația Visual Radio. Nokia N70 suportă formatele MP3, AAC, Real Audio, WAV, AMR, AMR-WB, AMR-NB, AU, MIDI, H.263, JPEG, JPEG2000, EXIF 2.2, GIF 87/89, PNG, BMP (W-BMP), MBM, MPEG-4 și eAAC+.

Nokia N70 suportă 3G GPRS, EDGE, HSCSD și CSD și Bluetooth 2.0. Browser-ul suportă WAP 2.0/xHTML și HTML. Oferă posibilitatea de a imprima direct la o imprimantă Bluetooth.

„Veteranul” finlandez are un ecran TFT de 2.1 inci cu suport pentru 262.144 de culori. Camera de 2 Mpx are o rezoluție de 1600×1200 de pixeli, o „comoară” care făcea furori acum 21 de ani. Producția lui Nokia N70 a fost întreruptă în 2008.

Nu oricine și-l permitea în România lui 2005

L-am întrebat pe Chat GPT cât costa un Nokia N70 la momentul lansării, în 2005. În Europa prețul era între 350-500 euro, destul de piperat pentru buzunarul adolescentului de rând.

În 2005, Nokia N70 era considerat un telefon premium, mai ales datorită camerei foto performante, pentru acele vremuri.

Sursa foto: olx

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
Arabia Saudită îndeamnă SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat de ce unora dintre salamandre le place frigul
