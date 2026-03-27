Cât costă un Nokia N70 „țiplă” acum, în martie 2026. Zero minute vorbite pe telefonul lansat în 2005.

Pe cel mai mare site de anunțuri din România se vinde un Nokia N70 la cutie, nou-nouț, cu toate accesoriile necesare.

Pentru acest terminal Nokia N70 made in Germany utilizatorul cere suma de 950 de lei.

Telefon premium în 2005

Ar putea să pară mult, dar, dacă ținem cont de istoria acestui fost flagship de la Nokia, prețul poate fi justificat.

Nokia N70 a fost lansat în 2005, deci are 21 de ani. E nou-nouț, zero minute vorbite, o raritate în această condiție, spune vânzătorul.

Din două bucăți, una s-a vândut rapid.

Telefonul Nokia N70 funcționează în toate rețelele.

Nokia N70, un „tătic” al smartphone-urilor puternice de astăzi

Nokia N70 a fost produs de finlandezii de la Nokia și este bazat pe platforma S60 cu sistemul de operare Symbian 8.1a.

Procesorul lui N70 este TI OMAP 1710 tactat la 220 MHz, „acompaniat” de 32 MB RAM.

S-a remarcat prin camera foto, la acea vreme, de 2 megapixeli cu bliț LED și zoom digital de 20X. Camera frontală este VGA cu zoom digital de 2x și poate fi folosită la apelurile video și selfie-uri.

Telefonul are radio FM încorporat și aplicația Visual Radio. Nokia N70 suportă formatele MP3, AAC, Real Audio, WAV, AMR, AMR-WB, AMR-NB, AU, MIDI, H.263, JPEG, JPEG2000, EXIF 2.2, GIF 87/89, PNG, BMP (W-BMP), MBM, MPEG-4 și eAAC+.

Nokia N70 suportă 3G GPRS, EDGE, HSCSD și CSD și Bluetooth 2.0. Browser-ul suportă WAP 2.0/xHTML și HTML. Oferă posibilitatea de a imprima direct la o imprimantă Bluetooth.

„Veteranul” finlandez are un ecran TFT de 2.1 inci cu suport pentru 262.144 de culori. Camera de 2 Mpx are o rezoluție de 1600×1200 de pixeli, o „comoară” care făcea furori acum 21 de ani. Producția lui Nokia N70 a fost întreruptă în 2008.

Nu oricine și-l permitea în România lui 2005

L-am întrebat pe Chat GPT cât costa un Nokia N70 la momentul lansării, în 2005. În Europa prețul era între 350-500 euro, destul de piperat pentru buzunarul adolescentului de rând.

În 2005, Nokia N70 era considerat un telefon premium, mai ales datorită camerei foto performante, pentru acele vremuri.

Sursa foto: olx

Autorul recomandă: