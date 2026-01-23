Mai ai pe acasă vreun telefon Nokia 3310? Cu câți lei se vinde acum celebra „cărămidă” de la începutul anilor 2000.

Mai ai pe acasă vreun telefon Nokia 3310?

„Nemuritorul” Nokia 3310 se vinde cu 500 de lei pe OLX. Telefonul deja clasic este liber de rețea, fiind fabricat în Finlanda. Terminalul este în stare bună de funcționare și poate fi cumpărat de un nostalgic, dornic să retrăiască anii de aur ai telefoniei mobile.

Nokia 3310 a fost lansat în data de 1 septembrie 2000. Are un ecran de 1,5 inci monocrom, rezoluție 84x84px și o baterie de 900 mAh.

Nokia 3310 este urmașul lui Nokia 3210. Este unul din cele mai vândute telefoane din lume, cu 126 milioane unități comercializate.

Cunoscut pentru durabilitate, Nokia 3310 a alimentat chiar un mit al „indestructibilului”. Mai mult, 3310 a inclus celebrul joc SNAKE, foarte apreciat de utilizatori.

Un ecran simplu, monocrom, fără cameră foto/video, fără internet, cu o baterie excelentă. Nimic mai mult! În 2017, Nokia 3310 a fost relansat într-o formă modernă, oferind chiar și jocul SNAKE Xenzia. Nu a avut același succes ca „bunicul” său, dar nostalgicii au apreciat abordarea Nokia.

Nokia 3310 a fost produs în Finlanda și Ungaria.

Simbol în Finlanda

În Finlanda, Nokia 3310 a devenit un lait motiv, emoji pentru a reprezenta țara peste hotare.

Snake, record mondial

În 2010, jocul Snake de pe Nokia 3310 a fost inclus în Cartea Recordurilor, după ce a înregistrat 1 miliard de jucători.

A salvat viața unui soldat

Nokia 3310 a salvat viața unui soldat în Afganistan! Glonțul tras de talibani a intrat în telefon și nu a ajuns astfel în corpul luptătorului.

Sursa foto: OLX

Autorul recomandă: