Cât costă un Nokia 5110 nou-nouț, acum, în martie 2026. Vine la pachet cu toate accesoriile

Modelul de telefon mobil Nokia 5110 a fost lansat în 1998 și devenit repede faimos pentru durabilitatea sa, dar și pe jocul „Snake” (Șarpele). Dar, până în anul 2000, a fost retras din producție și înlocuit de Nokia 3210.

Acum, cineva oferă spre vânzare, pe un site de comerț online, un Nokia 5110 nou-nouț, cu toate accesoriile la pachet.

„Nokia 5110 – nou, cutie, cărți, căști, încărcător, telefonul e vorbit la el maximum 10 minute, vine în cutie cu toate accesoriile, livrez cu verificare colet, preț fix”, se arată în anunțul de vânzare, proprietarul cerând pe el suma de 450 de lei.

Autorul mai recomandă:

