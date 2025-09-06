Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție.
Samsung Galaxy A17 5G are o cameră de 50 MP, display Super AMOLED și baterie de 5.000 mAh.
Poți să îl cumperi în 24 de rate, cu 0 lei avans și doar 43,5 lei/lună. Mai mult, la DIGI ai abonament Nelimitat de la 3,05 euro/lună.
Tot ce trebuie să faci este să te portezi la DIGI. Operatorul telecom oferă următoarele abonamente (pentru 24 de luni): Optim 2 (2,03 euro pe lună), Optim 3 (3,05 euro pe lună) și Nelimitat (5,08 euro pe lună).
Prețul întreg cu Nelimitat pentru Samsung Galaxy A17 5G este de 1.049 lei. În cazul portării prepaid/postpaid cu Nelimitat, telefonul poate fi al tău cu 0 lei avans și 24 de rate x 43,5 lei, anunță compania.
Samsung Galaxy A17 5G este un terminal Dual SIM Dual 5G cu display de 6,7 inci Super AMOLED 90Hz, cu rezoluția de 1080x2340px.
Procesorul este unul octa-core (2,4&2,0 GHz) Exynos 1330. Rulează Android, are o memorie RAM de 4 GB și o memorie internă de 128 GB. Camerele foto sunt în configurația 50+5+2, iar camera secundară este una de 13 Mp. (50 MP Wide (F1.8) + 5 MPUltrawide (F2.2) + 2 MP Macro (F2.4), Camera Frontala 13 MP (F2.0).
Bateria cu o capacitate de 5.000 mAh promite să nu își „abandoneze” utilizatorul la greu, chiar și la o exploatare zilnică fără reținere.
