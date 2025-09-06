Prima pagină » IT&C » Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție

06 sept. 2025, 11:44, IT&C
Samsung Galaxy A17 5G are o cameră de 50 MP, display Super AMOLED și baterie de 5.000 mAh.

Poți să îl cumperi în 24 de rate, cu 0 lei avans și doar 43,5 lei/lună. Mai mult, la DIGI ai abonament Nelimitat de la 3,05 euro/lună.

Tot ce trebuie să faci este să te portezi la DIGI. Operatorul telecom oferă următoarele abonamente (pentru 24 de luni): Optim 2 (2,03 euro pe lună), Optim 3 (3,05 euro pe lună) și Nelimitat (5,08 euro pe lună).

Prețul întreg cu Nelimitat pentru Samsung Galaxy A17 5G este de 1.049 lei. În cazul portării prepaid/postpaid cu Nelimitat, telefonul poate fi al tău cu 0 lei avans și 24 de rate x 43,5 lei, anunță compania.

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G este un terminal Dual SIM Dual 5G cu display de 6,7 inci Super AMOLED 90Hz, cu rezoluția de 1080x2340px.

Procesorul este unul octa-core (2,4&2,0 GHz) Exynos 1330. Rulează Android, are o memorie RAM de 4 GB și o memorie internă de 128 GB. Camerele foto sunt în configurația 50+5+2, iar camera secundară este una de 13 Mp. (50 MP Wide (F1.8) + 5 MPUltrawide (F2.2) + 2 MP Macro (F2.4), Camera Frontala 13 MP (F2.0).

Bateria cu o capacitate de 5.000 mAh promite să nu își „abandoneze” utilizatorul la greu, chiar și la o exploatare zilnică fără reținere.

