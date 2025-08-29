Digi RCS-RDS anunță o schimbare majoră: „De astăzi, nu va mai fi disponibilă”. Toți abonații din România sunt vizați

Digi RCS-RDS anunță o schimbare majoră de care toți abonații trebuie să știe: „De astăzi, nu va mai fi disponibilă„, precizează Digi RCS-RDS.

Digi RCS-RDS a anunțat pe pagina de Facebook că, începând cu data de 27 august 2025, aplicația DIGI Online nu mai este disponibilă pentru descărcare din magazinele de aplicații Google Play, App Store și Huawei AppGallery. Cei care însă o au deja instalată, o vor putea folosi în continuare pe device-urile lor.

Digi RCS-RDS anunță că, în locul aplicației DIGI online, se lansează aplicația DIGI TV, unde abonații pot regăsi aceleași 149 de canale TV.

„Noua aplicație este disponibilă acum pentru: telefoane și tablete Android și iOS (Android: https://tinyurl.com/28j7hvee & iOS: https://tinyurl.com/286k3t7n) și televizoare Samsung Smart TV (Tizen), LG (webOS), Android TV și Apple TV”, a anunțat compania pe Facebook.

Tot Digi RCS-RDS a anunțat și alte câteva schimbări, pe care abonații trebuie să le cunoască.

„Câteva schimbări: în DIGI TV vă puteți autentifica doar cu același cont dedicat DIGI Online (care devine de acum cont DIGI TV). Asta înseamnă că deocamdată nu veți putea accesa aplicația cu număr de telefon DIGI sau cont digi.ro, ci doar cu acest cont dedicat. Totodată, pentru a putea crea cont DIGI TV, trebuie să aveți active servicii cumulate (TV și internet). De acum înainte, toate informațiile și noutățile despre aplicația DIGI TV vor fi comunicate pe această pagină, Digi Online urmând să fie dezactivată. Vă mulțumim că ați fost alături de DIGI Online și vă așteptăm pe DIGI TV!”, se mai anunță pe pagina oficială de Facebook.

