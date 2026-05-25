Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public

Demeter András István (UDMR) și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii, după declarațiile aparent jignitoare la adresa interesului național al României, suprinse într-o înregistrare audio, ajunsă în spațiul public. Acesta a decis să părăsească funcția de ministru, după ce chiar UDMR i-a solicitat demisia, în urma afirmațiilor controversate.

„Niciodată nu m-am lipit/agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, cand imi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare.



Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați.



Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine.



Mulțumesc tuturor celor care îmi acordă, în continuare, încrederea lor”, a transmis fostul ministru pe Facebook.

Încă un scandal zdruncină scena politică din România. Demeter András István (UDMR) a fost nevoit să-și dea demisia din funcția de ministru al Culturii, după ce o înregistrare audio l-au surprins în timp ce făcea o serie de afirmații, considerate ofensatoare, pe tema interesului național.

„UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații”, a declarat purtătorul de cuvânt al Uniunii, Csoma Botond, referindu-se la o înregistrare audio care îi este atribuită ministrului UDMR al Culturii, Demeter András István, căruia i-a cerut demisia.

Ministrul Culturii: „Îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Site-ul 2mnews.ro a făcut publică o înregistrare, în care ministrul Culturii, Demeter András István, are derapaj verbal și ia în derâdere interesul național al României, deși este un important demnitar al Guvernului României. Înregistrarea a fost făcută în noiembrie 2025, într-un birou din interiorul Ministerului Culturii din România.

Ministrul Demeter András István a explicat unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în anul 2012. La acel moment, era anchetat de Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, cea mai înaltă unitate de parchet din țară, aflată la vârful ierarhiei Ministerului Public).

Astfel, Parchetul l-a audiat pe oficialul UDMR într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România (n.r. – instituție pe care o conducea în acea perioadă) în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f… cu p… îndoită aicea”, spune Istvan Demeter în înregistrarea respectivă.

Prima reacție a lui Demeter András István, după ce înregistrarea audio a fost făcută publică

Ministrul Culturii, Demeter András István, neagă că declarațiile scandaloase i-ar aparține. Mai mult, Demeter András István sugerează că înregistrarea respectivă ar fi fost realizată cu Inteligența Artificială.

„În perioada 2010-2011 și în perioada 2012, când a fost președintele Radioului, am făcut tot ce mi-a stat în putință să repar acea teroare pe care rușii au făcut-o atunci când au împușcat toți jurnaliștii români de la Radio România din Chișinău, din perioada aceea. Deci este ceva nonsens. Nu am o altă explicație decât aceea că cineva are alte interese. Cineva dorește să discrediteze pe toată lumea, prin mine, exprimare, băgată în gura mea, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fãrã ajutorul inteligenţei artificiale”, mai spune ministrul Culturii.

„Dacă acest lucru s-ar adeveri, trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin”

Ministrul mai adaugă că este dispus să-și dea demisia și să ofere scuze public, doar dacă înregistrarea audio se dovedește a fi autentică.

„Vă trebui și voi face demersurile pentru că autoritățile competente în materie de a face analizele respective să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu. Dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie și nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greșeala pe care aș fi făcut-o”, a menționat oficialul.

„Voi renunța la calitatea mea de ministru al culturii”

„Asta este declarația mea, asta este vocea mea, astea sunt greșelile mele de exprimare. Așa cum mă cunoașteți cei care mă cunoașteți, așa cum puteți să acceptați sau nu cei care vă acceptați. Rămâne să vedem ce vor spune autoritățile competente, iar eu vă asigur pe această cale că voi lua decizia cea mai adecvată. Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii, pentru că nu-mi doresc ca printr-o decizie greșită, s-atrag și mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliții de guvernare.”, a conchis ministrul.

