Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai..." Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului"
Citatul zilei | Legendarul actor Al Pacino oferă citatul zilei de luni. „Banii fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai, ești binecuvântat”

Siguranța financiară reduce stresul, îți aduce stabilitatea și îți deschide noi oportunități, scrie economitimes.indiatimes.com.

Pe de altă parte, banii înseamnă succes și confort, nicidecum fericirea în viață, în cele din urmă și asta vrea să sublinieze celebrul Al Pacino.

Ideea din spatele reflecției nu vine să glorifice avuția, ci să recunoască impactul practic al finanțelor în înlesnirea provocărilor vieții.

“Money makes your life easier. If you’re lucky to have it, you’re lucky,”, spune Al Pacino, într-un citat repetitiv, dar plin de tâlc.

Starul de la Hollywood ne încurajează să recunoaștem valoarea banilor, dar să nu le permitem să ne definească valoarea personală sau satisfacția în viață.

Ce vrea să spună Al Pacino, de fapt

Pacino sugerează că banii pot îmbunătăți calitatea vieții, dar nu ar trebui să aibă un rol important în controlul personal.

Succesul financiar nu definește fericirea unui om sau valoarea, împlinirea lui. Chiar dacă avuția ne deschide uși, ea este doar o mică parte din tabloul general al vieții.

Mai mult, pentru a deveni bogat, trebuie să-ți dezvolți abilitățile de care alții s-ar putea folosi, să creezi valoare pentru cei din jur.

Perseverența, disciplina, spiritul autodidactic sunt cheile spre creșterea financiară. Citatul lui Al Pacino are legătură, cumva, cu propria lui poveste, a celui care a pornit de jos și a ajuns una dintre cele mai respectate personalități din „Cetatea Filmului”.

Al Pacino, din sărăcie la Hollwood

Al Pacino s-a născut pe 25 aprilie 1940, în New York. A crescut într-o familie italo-americană modesta, de oameni muncitori și s-a confruntat cu sărăcia în copilărie.

A fost crescut în primul rând de mama și bunicii săi, după despărțirea părinților. Pacino a dezvoltat o latură emoțională de la o vârstă fragedă.

A urmat Liceul de Arte din New York, unde a descoperit pasiunea pentru actorie. Ulterior, Pacino a fost instruit la Herbert Berghof Studio și Actors Studio, chiar de legendarul profesor de actorie Lee Strasberg.

În această perioadă, Pacino a lucrat pe unde a apucat, fiind plătit cu sume modice, pentru a se întreține, în visul său actoricesc.

Al Pacino și-a construit treptat încrederea în sine și disciplina. În anii 1970, cariera lui a luat un avânt fenomenal, după rolurile din „The Godfather”, „Serpico” și „Dog Day Afternoon”.

În 1992, Al Pacino a obținut premiul Oscar pentru rolul din „Scent of a woman”. În 1995, actorul a jucat alături de Robert De Niro în „Heat”, marcând o colaborare istorică, după „Nașul II”, în care cei doi „grei” ai filmului nu au „împărțit” ecranul.

