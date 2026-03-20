Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri

O nouă tehnologie ar putea să înlocuiască tradiționaul port HDMI prin care sunt transmise date. Este vorba despre o metodă mai rapidă și mai eficientă, potrivit specialiștilor, prin intermediul căreia poate fi transmis conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri, fără utilizarea unui cablu.

Cablurile HDMI s-au dovedit a fi utile, în ultimele două decenii, devenid o nevoie fundamentală atunci când vine vorba despre transmiterea datelor sau conectarea dispozitivelor. De altfel, este cea mai răspândită și utilizată soluție la nivel mondial. Totuși, avansul tehnologic înseamnă, pe de o parte, înlocuirea acestor metode, considerate a fi „învechite”, cu unele mai rapide și mai eficiente.

Tehnologia care poate să înlocuiască portul HDMI

Încă din 2025 s-a preconizat că s-ar aștepta evoluții viitoare în tehnologia HDMI. Specialiștii în domeniu au discutat nu doar despre rezoluțiile mai mari (8K la 60Hz și 4K la 120Hz), ci și despre HDR dinamic și rate mai mari de cadre. Acum, în schimb, transmiterea wireless a conținutului 4K pe distanțe de peste 30 de metri a devenit larg răspândită. Este o metodă mai rapidă și eficientă, spun specialiștii în domeniu. Tehnologia este prezentă și în cazul mai multor televizoare inteligente, arată Eleconomista.es.

„Deși HDMI rămâne utilizat pe scară largă, tot mai mulți producători și utilizatori optează pentru aceste noi opțiuni wireless de mare viteză pentru a trimite semnale video și audio de la un dispozitiv la altul”, notează sursa citată.

Câteva dintre aceste sisteme sunt Chromecast, WiFi Direct și Miracast.

„Aceste adaptoare „HDMI wireless” se remarcă prin faptul că ne permit să conectăm dispozitive indiferent de porturile sau forma lor fizică. De asemenea, oferă transmisie video 4K și sunet de înaltă calitate, o rază de acțiune de până la 30 de metri și, bineînțeles, instalare ușoară”, mai notează sursa.

Cum să ai o experiență fluidă

Această tehnologie este prezentă, deja, în cazul mai multor televizoare inteligente. Practic, utilizatorului i se permite să proiecteze un anumit tip de conținut (audio / video) în doar câteva secunde, după conectarea wireless. Pentru ca experiența să fie cât mai fluidă, ar fi ideal să fie luați în considerare factori precum: calitatea rețelei, compatibilitatea dispozitivelor, consumul bateriei și obstacolele fizice și electromagnetice (calitatea conexiunii poate fi influențată de prezența pereților, a mobilierului sau a undelor emise de alte dispozitive).

