Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri

O nouă tehnologie ar putea să înlocuiască tradiționaul port HDMI prin care sunt transmise date. Este vorba despre o metodă mai rapidă și mai eficientă, potrivit specialiștilor, prin intermediul căreia poate fi transmis conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri, fără utilizarea unui cablu.

Cablurile HDMI s-au dovedit a fi utile, în ultimele două decenii, devenid o nevoie fundamentală atunci când vine vorba despre transmiterea datelor sau conectarea dispozitivelor. De altfel, este cea mai răspândită și utilizată soluție la nivel mondial. Totuși, avansul tehnologic înseamnă, pe de o parte, înlocuirea acestor metode, considerate a fi „învechite”, cu unele mai rapide și mai eficiente.

Tehnologia care poate să înlocuiască portul HDMI

Încă din 2025 s-a preconizat că s-ar aștepta evoluții viitoare în tehnologia HDMI. Specialiștii în domeniu au discutat nu doar despre rezoluțiile mai mari (8K la 60Hz și 4K la 120Hz), ci și despre HDR dinamic și rate mai mari de cadre. Acum, în schimb, transmiterea wireless a conținutului 4K pe distanțe de peste 30 de metri a devenit larg răspândită. Este o metodă mai rapidă și eficientă, spun specialiștii în domeniu. Tehnologia este prezentă și în cazul mai multor televizoare inteligente, arată Eleconomista.es.

Transmiterea datelor prin cablu HDMI / foto: Shutterstock

„Deși HDMI rămâne utilizat pe scară largă, tot mai mulți producători și utilizatori optează pentru aceste noi opțiuni wireless de mare viteză pentru a trimite semnale video și audio de la un dispozitiv la altul”, notează sursa citată.

Câteva dintre aceste sisteme sunt Chromecast, WiFi Direct și Miracast.

„Aceste adaptoare „HDMI wireless” se remarcă prin faptul că ne permit să conectăm dispozitive indiferent de porturile sau forma lor fizică. De asemenea, oferă transmisie video 4K și sunet de înaltă calitate, o rază de acțiune de până la 30 de metri și, bineînțeles, instalare ușoară”, mai notează sursa.

Cum să ai o experiență fluidă

Această tehnologie este prezentă, deja, în cazul mai multor televizoare inteligente. Practic, utilizatorului i se permite să proiecteze un anumit tip de conținut (audio / video) în doar câteva secunde, după conectarea wireless. Pentru ca experiența să fie cât mai fluidă, ar fi ideal să fie luați în considerare factori precum: calitatea rețelei, compatibilitatea dispozitivelor, consumul bateriei și obstacolele fizice și electromagnetice (calitatea conexiunii poate fi influențată de prezența pereților, a mobilierului sau a undelor emise de alte dispozitive).

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
NEWS ALERT AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
14:10
AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
AFACERI CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro
14:06
CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro
ULTIMA ORĂ Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
13:48
Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
NEWS ALERT Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării
13:40
Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Presiunea oceanică extremă hrănește viața din adâncuri într-un mod la care cercetătorii nu se așteptau
CONTROVERSĂ Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
14:44
Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
TEHNOLOGIE De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
14:36
De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
LIFESTYLE Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
14:35
Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
EXCLUSIV Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
14:22
Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
VIDEO Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
13:46
Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
SHOWBIZ Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
13:44
Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”

