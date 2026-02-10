Prima pagină » Actualitate » Doi mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp scumpirea abonamentelor. Cât cât și de când se scumpesc facturile

Doi mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp scumpirea abonamentelor. Cât cât și de când se scumpesc facturile

10 feb. 2026, 12:47, Actualitate
Doi mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp scumpirea abonamentelor. Cât cât și de când se scumpesc facturile
Doi mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp scumpirea abonamentelor / Sursa FOTO: Envato, caracter ilustrativ

Doi dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp că vor scumpi abonamentele pentru persoanele fizice. Noile tarife ar urma să intre în vigoare chiar din această primăvară.

Companiile în cauză sunt Orange și Vodafone, care luni seară, 9 februarie, au transmis că simultan că măresc prețurile abonamentelor.

Anunțul Orange: abonamente mai scumpe

Orange România a anunțat că mărește prețul abonamentelor pentru persoanele fizice cu 6,8%. Noile tarife vor intra în vigoare de la 1 aprilie.

Într-un comunicat oficial transmis presei, Orange vorbește despre dificultățile economice prezente și inflația tot mai mare pentru scumpirea abonamentelor practicate.

„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an. Această indexare respectă prevederile contractuale, fiind mai mică decât procentul maxim de 8% prevăzut în contract. Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate (fără reduceri), începând cu luna aprilie.

Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine pentru abonamentul Orange şi nu am aplicat, pentru niciun client persoană fizică, indexarea anuală a preţurilor conform contractului (…) Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate, începând cu luna aprilie și va fi inclusă în facturile emise după data de 6 aprilie 2026”, a anunțat Orange.

În același timp, compania franceză a ținut să precizeze că indexarea nu va afecta ratele în derulare, taxele administrative, chiriile pentru echipamente, serviciile de conţinut, suprataxele sau traficul suplimentar consumat peste resursele incluse în abonament.

Și Vodafone crește prețurile

La rândul lor, și cei de la Vodafone vor scumpi abonamentele, începând cu următoarea factură trimisă clienților persoane fizice. Va fi aplicat același tarif de majorare, 6,8%.

Potrivit companiei britanice, majorarea corespunde indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicat de Eurostat pentru 2025.

„Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%”, a transmis Vodafone.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tarife Digi RCS-RDS România 2026 | Cât costă „Abonamentul Nelimitat” acum

Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Kelemen Hunor reacționează în exclusivitate pentru Gândul la declarația premierului Bolojan în care a sugerat că protestele din Ținutul Secuiescu sunt alimentate de Budapesta
14:03
Kelemen Hunor reacționează în exclusivitate pentru Gândul la declarația premierului Bolojan în care a sugerat că protestele din Ținutul Secuiescu sunt alimentate de Budapesta
INEDIT Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță
13:45
Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță
LIFESTYLE De ce să nu scurgi niciodată apa fiartă în chiuvetă, potrivit specialiștilor
13:40
De ce să nu scurgi niciodată apa fiartă în chiuvetă, potrivit specialiștilor
DOCUMENT România a intrat în top 3 al țărilor UE cu o creștere a numărului de refugiați ucraineni în 2025. Ce arată datele Eurostat
13:18
România a intrat în top 3 al țărilor UE cu o creștere a numărului de refugiați ucraineni în 2025. Ce arată datele Eurostat
INCIDENT Un cetățean turc a fost prins pe Aeroportul Otopeni cu pașaport fals. Bărbatul încerca să zboare spre Grecia
12:59
Un cetățean turc a fost prins pe Aeroportul Otopeni cu pașaport fals. Bărbatul încerca să zboare spre Grecia
REACȚIE Primarul comunei Cumpăna către Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor”
12:22
Primarul comunei Cumpăna către Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor”
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Grăsimea corporală ne-ar putea micșora creierul, arată un nou studiu
CONTROVERSĂ Dezbateri în presa maghiară după declarațiile premierului Bolojan cum că protestele din Ținutul Secuiesc au legătură cu alegerile de la Budapesta: „Moderatorul a sugerat că în regiune locuiesc persoane cu cetățenie maghiară care participă și ele la alegerile din Ungaria”
13:50
Dezbateri în presa maghiară după declarațiile premierului Bolojan cum că protestele din Ținutul Secuiesc au legătură cu alegerile de la Budapesta: „Moderatorul a sugerat că în regiune locuiesc persoane cu cetățenie maghiară care participă și ele la alegerile din Ungaria”
METEO Nici n-a venit bine iarna, că și pleacă. Când vor fi temperaturi de primăvară, de peste 10 grade. Prognoză de ultimă oră
13:29
Nici n-a venit bine iarna, că și pleacă. Când vor fi temperaturi de primăvară, de peste 10 grade. Prognoză de ultimă oră
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”! Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
13:29
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”! Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
VIDEO Momentul în care Ilie Bolojan a stârnit revoltă în sala plină de primari: „Majoritatea sumelor locale provin din transferuri de la bugetul de stat”
13:22
Momentul în care Ilie Bolojan a stârnit revoltă în sala plină de primari: „Majoritatea sumelor locale provin din transferuri de la bugetul de stat”
BREAKING NEWS SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă
13:20
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă
SPORT Ilia Malinin a intrat în istoria patinajului la JO Milano Cortina 2026. „A devenit un fenomen viral”
12:51
Ilia Malinin a intrat în istoria patinajului la JO Milano Cortina 2026. „A devenit un fenomen viral”

Cele mai noi

Trimite acest link pe