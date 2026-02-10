Doi mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp scumpirea abonamentelor. Cât cât și de când se scumpesc facturile

Doi dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din România au anunțat în același timp că vor scumpi abonamentele pentru persoanele fizice. Noile tarife ar urma să intre în vigoare chiar din această primăvară.

Companiile în cauză sunt Orange și Vodafone, care luni seară, 9 februarie, au transmis că simultan că măresc prețurile abonamentelor.

Anunțul Orange: abonamente mai scumpe

Orange România a anunțat că mărește prețul abonamentelor pentru persoanele fizice cu 6,8%. Noile tarife vor intra în vigoare de la 1 aprilie.

Într-un comunicat oficial transmis presei, Orange vorbește despre dificultățile economice prezente și inflația tot mai mare pentru scumpirea abonamentelor practicate.

„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an. Această indexare respectă prevederile contractuale, fiind mai mică decât procentul maxim de 8% prevăzut în contract. Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate (fără reduceri), începând cu luna aprilie.

Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine pentru abonamentul Orange şi nu am aplicat, pentru niciun client persoană fizică, indexarea anuală a preţurilor conform contractului (…) Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate, începând cu luna aprilie și va fi inclusă în facturile emise după data de 6 aprilie 2026”, a anunțat Orange.

În același timp, compania franceză a ținut să precizeze că indexarea nu va afecta ratele în derulare, taxele administrative, chiriile pentru echipamente, serviciile de conţinut, suprataxele sau traficul suplimentar consumat peste resursele incluse în abonament.

Și Vodafone crește prețurile

La rândul lor, și cei de la Vodafone vor scumpi abonamentele, începând cu următoarea factură trimisă clienților persoane fizice. Va fi aplicat același tarif de majorare, 6,8%.

Potrivit companiei britanice, majorarea corespunde indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicat de Eurostat pentru 2025.

„Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%”, a transmis Vodafone.

