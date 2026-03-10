Specialiștii în monitorizare geotehnică și structurală atrag atenția că proiectul de metrou din Cartierul Militari Residence trebuie să urmeze pași foarte importanți. Este vorba de un cartier care s-a construit „pe repede înainte”, iar structura terenului din zonă ar putea fi afectată și modificată. Asta ar putea conduce la daune pentru clădirile care se află una „lipită” de cealaltă.

Metrorex are în plan extinderea Magistralei 3 de metrou către Chiajna, respectiv cartierul Militari Residence. În total, ar fi vorba de 8 stații noi, cu o lungime totală de 19 kilometri, spunea recent directoarea Metrorex, Mariana Miclăuș.

„La acest moment, suntem la stadiul de elaborare a documentațiilor privind constituirea acestui obiectiv de investiții”, susține Mariana Miclăuș, director general al Metrorex.

Mariana Garștea, președinte al Asociației Profesionale pentru Monitorizare Geotehnică și Structurală, a explicat pentru Gândul ce trebuie să facă autoritățile în cazul unui proiect atât de important dintr-o zonă vulnerabilă.

„Extinderea Magistralei 3 spre Militari Residence este o necesitate reală pentru zeci de mii de oameni care fac zilnic o navetă epuizantă, fără alternative serioase de transport public. Îi înțeleg și cred că merită această investiție. Dar înainte de a construi mai mult într-o zonă deja vulnerabilă, autoritățile au responsabilitatea să înțeleagă ce există acolo. Orice lucrare majoră de infrastructură generează efecte asupra construcțiilor din vecinătate: vibrații, tasări, modificări ale terenului. Când vorbim despre un cartier construit rapid, dens, pe un teren neevaluat sistematic, aceste efecte nu pot fi lăsate la voia întâmplării”, a declarat Mariana Garștea pentru Gândul.

Metrou în Militari Residence: Prelungirea M3 va avea 8 stații

Potrivit specialistei în monitorizare structurală, există câteva măsuri concrete pe care autoritățile ar trebui să le ia în considerare, înainte și pe durata acestui proiect:

„Evaluarea stării structurale a construcțiilor din zona de influență a viitoarelor lucrări. Nu după ce apar problemele. Ci ca pas obligatoriu al studiului de fezabilitate. Oamenii care locuiesc acolo au dreptul să știe în ce stare sunt clădirile în care trăiesc.

Implementarea unui program de monitorizare geotehnică și structurală. Asta pe toată durata execuției, cu date accesibile și transparente.

Clarificarea răspunderii în cazul în care lucrările afectează construcțiile existente: un cadru clar, înainte de primele lucrari, nu litigii după.

Un plan integrat de intervenție pentru infrastructura de bază din zonă – canalizare, accesuri de urgență, utilități – fără de care metroul singur nu rezolvă vulnerabilitatea structurală și socială a acestor cartiere”, mai explică Mariana Garștea.

Potrivit Metrorex, documentațiile vizează următoarele segmente:

a) Preciziei – Chiajna, 3.3 km, două stații;

b) Preciziei – Cartierul Latin/Bragadiru, 4.36 km, două stații;

c) Păcii-Linia de Centura Vest, 3,7 km, patru stații.

Prin acest proiect vor fi conectate la magistrala de metrou M3 două zone rezidențiale extrem de importante și de agglomerate, precum Militari Residence și Prelungirea Ghencea.

De asemenea, se va face o legătură și cu zona comercială Complex Comercial Militari, a detaliat Mariana Miclăuș pentru Arena Construcțiilor.

Racordul va fi construit paralel cu linia de tren ce pleacă din centură către depoul Militari și va avea stație comună cu inelul feroviar / trenul metropolitan în zona București Vest, apoi se va desprinde către est în direcția cartierului Militari Residence.

Lungimea estimată este de 3.3 km. Sunt prevăzute și două stații supraterane (Stația Autostrada A1, Stația Strada Osiei).

Metrou în Militari Residence, discuții cu Primăria Chiajna

Cartierul „Militari Residence”, denumit generic după numele primului complex rezidențial din această zonă din vestul Bucureștiului, ar putea avea o stație de metrou. Reprezentanții Metrorex au precizat pentru Gândul că poartă discuții în acest sens cu autoritățile din Chiajna. Proiectul depinde foarte mult de primăria din Chiajna (Ilfov). Ar urma să se construiască o singură stație, care să plece de la Preciziei.

Gândul a dezvăluit încă din septembrie 2024 că Metrorex are în plan o stație de metrou în Militari Residence.

„Noi vrem să ajungem în cât mai multe localități din Ilfov. În ceea ce privește zona unde se află cartierul Militari Residence, acolo au fost mai multe discuții cu primarul din Chiajna, Mircea Minea. Noi i-am expus inițiativa noastră. A rămas că dânșii vor analiza propunerea. Vom avea o discuție în curând”, au precizat reprezentanții Metrorex pentru Gândul.

