OpenClaw este prezentat ca un „secretar” personal bazat pe Inteligența Artificială, capabil să citească și să trimită e-mailuri, să gestioneze calendarul, să facă rezervări de zboruri și chiar să facă plăți. Însă specialiștii avertizează că nivelul ridicat de autonomie vine la pachet cu riscuri serioase de securitate.

Contactat de Gândul, Alexandru Dan, profesor și cercetător AI la TVL Tech spune că proiectul este unul dintre cele mai ambițioase AI-uri apărute recent, dar și unul destul de controversat.

„Vorbim despre un asistent personal autonom care poate citi și trimite e-mailuri, gestiona calendarul, face rezervări de zboruri, naviga pe internet și chiar efectua plăți. Pentru mulți utilizatori, acest lucru pare un pas firesc spre viitor. În realitate, acest nivel de autonomie vine cu riscuri serioase, deja demonstrate în practică.”

Cazuri concrete: plăți neautorizate și vulnerabilități critice

Unul dintre cele mai cunoscute incidente, potrivit specialistului, a avut loc atunci când OpenClaw a folosit cardul unui utilizator pentru a cumpăra cursuri online în valoare de 4.200 de dolari, fără o confirmare clară. AI-ul a interpretat greșit un context și a executat plata automat, în limitele permisiunilor primite.

„Din punct de vedere tehnic, acțiunea s-a încadrat în permisiunile acordate. Din punct de vedere uman și legal, situația este extrem de problematică,” a precizat Alexandru Dan, în exclusivitate pentru Gândul.

Probleme au fost identificate și în magazinul oficial de extensii al platformei. Aproximativ 12% dintre cele aproape 3.000 de „skill-uri” disponibile s-au dovedit malițioase. Unele colectau parole sau trimiteau date către servere externe.

„Pentru utilizatorul obișnuit, aceste extensii păreau legitime, cu descrieri profesionale și documentație aparent solidă. În realitate, unele colectau parole, filtrau date sau injectau instrucțiuni ascunse în comportamentul agentului.”

Plecarea fondatorului ridică noi semne de întrebare

Pe 14 februarie 2026, fondatorul proiectului, Peter Steinberger, a anunțat că se alătură OpenAI, iar OpenClaw urmează să fie mutat sub o fundație open-source asociată companiei. Specialistul atrage atenția că lipsa unei conduceri tehnice dedicate poate reprezenta un risc suplimentar, într-un context deja marcat de vulnerabilități repetate.

„Persoana care cunoștea cel mai bine arhitectura internă și coordona intervențiile rapide de securitate lucrează acum full-time în altă parte. Într-un context în care vulnerabilitățile apar constant, lipsa unei conduceri tehnice dedicate reprezintă un risc real.”

Alexandru Dan a transmis un mesaj clar de avertizare tuturor utilizatorilor:

„Înainte de a instala un AI care vă citește e-mailurile, vă gestionează calendarul și are acces la cardul bancar, merită să vă opriți un moment. Din punct de vedere tehnic, oferiți acelui sistem un nivel de acces pe care nu l-ați oferi unui străin. Tehnologia este impresionantă, dar riscurile sunt reale. Vorbim despre pierderi financiare, furt de date și, în unele cazuri, preluarea completă a controlului asupra calculatorului personal. Viitorul asistenților AI este inevitabil, dar trebuie construit responsabil, nu în grabă.”

Potrivit acestuia, OpenClaw este încă un proiect imatur, deși a fost instalat de aproximativ 100.000 de persoane într-o singură lună.

