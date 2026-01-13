Prima pagină » Justiție » Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească

13 ian. 2026, 16:16, Justiție
Daniela Panioglu, fosta judecătoare de la Curtea de Apel București și „eroină” Recorder a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii. Potrivit publicației Lumea Justiției, Panioglu a fost data în judecată de asociația de proprietari unde locuiește după ce nu ar fi plătit întreținerea timp de trei ani consecutivi. Procesul este pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 din București. Panioglu a pierdut la fond, iar în viitorul apropiat ar putea fi pronunțata soluția și în apel.

Panioglu a fost acționată în instanță de Asociația de Proprietari nr. 190 din Galați, după ce nu a mai plătit întreținerea timp de aproximativ trei ani. Mai exact, în perioada octombrie 2016-septembrie 2019.

Litigiul a fost soluționat de Judecătoria Sectorului 4 București dupa trei ani de proces (2021-2024). Prin Sentința nr. 16277 din 26 septembrie 2024, pronunțată în dosarul 24135/233/2019Judecătoria Sectorului 4 a dispus obligarea judecătoarei Daniela Panioglu la plata a 3422,63 lei, dintre care 2.119,46 lei reprezintă cotele de întreținere restanțe, iar 1.303,17 lei reprezentând penalități de întârziere, potrivit Lumea Justiției.

Care a fost apărarea lui Panioglu în instanță

În fața instanței, Daniela Panioglu a pus situația pe seama administratorului imobilului. Ea a spus că a încetat să mai plătească întreținerea deoarece sumele cerute i s-au părut nejustificat de mari pentru un apartament nelocuit, rămas gol după moartea mamei sale.

Totodată, fosta judecătoare a arătat că administratorul ar fi refuzat să îi pună la dispoziție actele care să explice anumite cheltuieli comune.

Panioglu a reclamat și modul în care s-a decis înlocuirea ușii de la intrarea în scară, susținând că procedura de alegere a firmei câștigătoare nu a fost una corectă.

În final trebuie spus că în cei trei ani în care nu a mai plătit întreținerea la apartamentul din Galați (2016-2019), judecătoarea Daniela Panioglu era în activitate, fiind suspendată din funcție pentru prima dată in decembrie 2022 (suspendare ca urmare pană la soluționarea recursului împotriva deciziei de excludere din magistratură). Așadar nu există varianta ca Panioglu să nu fi avut bani pentru a achita întreținerea, ba dimpotrivă aceasta încasa lună de lună câteva mii de euro, potrivit sursei citate.

Panioglu, „eroina” Recorder

Panioglu a devenit cunoscută pentru criticile sale la adresa sistemului de justiție din România. Ea a atras atenția după apariția documentarului „Justiție capturată” al Recorder, care a acumulat milioane de vizualizări și a generat un întreg scandal în Justiție.

Fosta judecătoare a folosit aparițiile publice pentru a susține că sistemul de justiție „nu este independent nici măcar 1%” și că există corupție sistemică la toate nivelurile. Ea a depus și plângeri penale pentru abuz în serviciu, însă acestea au fost clasate, după cum a declarat într-un interviu pentru Euronews România.

