Un număr de 5 candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT intră în cursă și urmează să fie audiați astăzi de comisia de interviu de la Ministerul Justiției. O prezență sonoră pe listă este procurorul general al României, Alex Florența, care a venit cu o propunere inedită legată de activitatea DIICOT.

Cei audiați sunt procurorii Claudia Curelaru, actualul adjunct, dar și Procurorul general al României, Alex Florența și procurorii Cristian Lazăr, Gill Julien Grigore Iacobini și Mihai Răzvan Negulescu.

DIICOT este blocată de dosarele care vizează deținerea de droguri în vederea consumului

În prezentarea sa de la ministerul Justiției pentru funcția adjunct al DIICOT pe care o vizează, Florența a descris problemele structurale ale DIICOT, relatează Mediafax. Este vorba de situații care au fost reclamate și miercuri, în cadrul audierilor organizate la Ministerul Justiției pentru funcția de procuror șef DIICOT.

Florența a afirmat că există categoric problemel de personal la DIICOT. În același timp, există și un volum uriaș de activitate în instituția care, în acest moment, este blocată de dosarele de deținere de droguri în vederea consumului. Practic 77% din dosarele DIICOT sunt pe această infracțiune, a spus Florența.

Florența vrea renunțarea la această competență și regândirea totală a DIICOT

Din motivul sus-menționat, actualul Procuror general a propus ca DIICOT să renunțe la această competență, pentru ca Direcția de Combatere a Crimei Organizate să devină o structură mai mobilă și să țintească în adâncime mediul infracțional. Astfel, Procurorul general al României și-ar dori ca DIICOT să se ocupe de rețelele de droguri, de finanțarea acestui fenomen, de realitatea din mediul online și de un alt fenomen asociat, crima organizată.

„Traficul de droguri în mediul online în acest moment, este o zonă destul de neacoperită, ca să fiu optimist”,afirmă Florența.

Acesta a criticat organizarea învechită a DIICOT, precum și lipsa de know how. În egală măsură, a propus regândirea structurilor teritoriale ale DIICOT, pe care le consideră ca fiind subdimensionate. Actualul procuror general ar vrea și o „digitalizare accelerată” a DIICOT, după ce ieri procurorii din teritoriu au relatat cum se plimbă cu dosarele și drogurile capturate în mai multe orașe și București – pentru o hârtie sau o semnătură.

„Este nevoie urgent ca România își adapteze legislația împotriva dezinformării”, a mai spus Procurorul General.

