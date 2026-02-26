Prima pagină » Justiție » Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT

Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT

26 feb. 2026, 13:14, Justiție
Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT

Un număr de 5 candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT intră în cursă și urmează să fie audiați astăzi de comisia de interviu de la Ministerul Justiției. O prezență sonoră pe listă este procurorul general al României, Alex Florența, care a venit cu o propunere inedită legată de activitatea DIICOT. 

Cei audiați sunt procurorii Claudia Curelaru, actualul adjunct, dar și Procurorul general al României, Alex Florența și procurorii Cristian Lazăr, Gill Julien Grigore Iacobini și Mihai Răzvan Negulescu.

DIICOT este blocată de dosarele care vizează deținerea de droguri în vederea consumului

În prezentarea sa de la ministerul Justiției pentru funcția adjunct al DIICOT pe care o vizează, Florența a descris problemele structurale ale DIICOT, relatează Mediafax. Este vorba de situații care au fost reclamate și miercuri, în cadrul audierilor organizate la Ministerul Justiției pentru funcția de procuror șef DIICOT.

Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov. Ce transmite DIICOT în urma perchezițiilor

Florența a afirmat că există categoric problemel de personal la DIICOT. În același timp, există și un volum uriaș de activitate în instituția care, în acest moment, este blocată de dosarele de deținere de droguri în vederea consumului. Practic 77% din dosarele DIICOT sunt pe această infracțiune, a spus Florența.

Florența vrea renunțarea la această competență și regândirea totală a DIICOT

  • Din motivul sus-menționat, actualul Procuror general a propus ca DIICOT să renunțe la această competență, pentru ca Direcția de Combatere a Crimei Organizate să devină o structură mai mobilă și să țintească în adâncime mediul infracțional. Astfel, Procurorul general al României și-ar dori ca DIICOT să se ocupe de rețelele de droguri, de finanțarea acestui fenomen, de realitatea din mediul online și de un alt fenomen asociat, crima organizată.
  • „Traficul de droguri în mediul online în acest moment, este o zonă destul de neacoperită, ca să fiu optimist”,afirmă Florența.

Acesta a criticat organizarea învechită a DIICOT, precum și lipsa de know how. În egală măsură, a propus regândirea structurilor teritoriale ale DIICOT, pe care le consideră ca fiind subdimensionate. Actualul procuror general ar vrea și o „digitalizare accelerată” a DIICOT, după ce ieri procurorii din teritoriu au relatat cum se plimbă cu dosarele și drogurile capturate în mai multe orașe și București – pentru o hârtie sau o semnătură.

„Este nevoie urgent ca România își adapteze legislația împotriva dezinformării”, a mai spus Procurorul General.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR
13:34
După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR
FLASH NEWS Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției
12:43
Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției
FLASH NEWS Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție”
11:07
Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție”
FLASH NEWS Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”
15:31
Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”
JUSTIȚIE Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. V. Grigorescu: „Voi modifica regulamentul de ordine interioară a DNA”
09:31, 24 Feb 2026
Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. V. Grigorescu: „Voi modifica regulamentul de ordine interioară a DNA”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15, 23 Feb 2026
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Alcoolul schimbă profund modul în care creierul nostru comunică, arată un nou studiu
SCANDAL Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”
13:38
Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”
FLASH NEWS Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
13:37
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
SĂNĂTATE Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
13:29
Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
NEWS ALERT Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic”
12:48
Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic”
INEDIT Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
12:47
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
NEWS ALERT Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor
12:44
Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe