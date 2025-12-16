„Eroii” din vitrina Recorder au pensii de lux și de peste 7.500 de euro. Ani buni și le-au ținut pitite prin fișete. Gândul publică sumele și culisele industriei pensiilor „nesimțite” din justiție, a grupării USR / Rezist

Majoritatea „eroilor” filmului Recorder sunt pensionari speciali celebri și controversați ai sistemului de Justiție. Fie că vorbim de pensionarul de lux Crin Bologa, fie că vorbim de judecătoarea Andrea Chiș de la Cluj, de Daniela Panioglu de la Curtea de Apel București sau de cei aproape 100 de pensionari speciali susținători ai protestelor de zilele trecute, un lucru este aproape cert: frustrările grupării USR / Rezist din Justiție sunt atât de mari, încât aproape că nu se mai ține cont de nimic. Nici de lege, nici de adevărurile judiciare, nici de dovezi sau documente, nici de Constituție, nici de realități certificate.

Mișcările dorit a fi create au un singur scop: schimbarea actualilor capi ai sistemului judiciar pentru ca actuala Putere, reprezentată de premierul Bolojan și USR/ Rezist „să revină” la butoanele Justiției.

Gândul arată astăzi că „eroii” activiști ai Recorder – luptători inclusiv cu pensiile speciale – sunt de fapt aceleași persoane care au stat ani buni cu deciziile de pensionare ascunse în sertare, beneficiind în prezent de mii de euro plătiți de la bugetul de stat, paradoxal, chiar de pe urma legii pe care o contestă acum.

„Eroina” Andrea Chiș de la Cluj: 3 ani a stat cu decizia de pensionare în buzunar. Pensie de peste 7.500 de euro

Judecătoarea civilistă Andrea Ana Maria Chiș de la Cluj a făcut cerere de pensionare încă din 30 decembrie 2019 în baza modificatei legi 303/2004. Surpriza o reprezintă faptul că atunci când Chiș a făcut cerere de pensionare, Andrea Chiș era membru activ al CSM.

Datele intrate în posesia Gândul arată că judecătoarea a stat mai bine de 3 ani cu decizia de pensionare în buzunar.

Anunțul lui Chiș privind decizia de pensionare efectivă a fost făcut abia în noiembrie 2022, în secția de judecători a CSM, așa cum arată documentele. Iar ieșirea la pensie s-a petrecut începând cu data de 7 ianuarie 2023.

Pensia de serviciu stabilită în 2019 pentru Chiș a fost de 37.616 lei. Adică 7.523 de euro.

La data deciziei de pensionare, judecătoarea Chiș avea 49 de ani și 9 luni, avea vechimea prevăzută de lege de 25 de ani în magistratură iar baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei de serviciu a fost de 47.020 lei.

În 2018, presa a arătat că Andrea Chiș avea încasări de peste 12.000 de euro pe lună.

Acum, pensia de serviciu lui Chiș se suportă integral de la bugetul de stat.

Andrea Ana Maria Chiș a fost membru CSM în perioada 2017-2023, a făcut parte în 2017-2018 și în 2021-2023 din Rețeaua Europeană a Consiliilor pentru Justiție și a fost în trecut judecător la Curtea de Apel Cluj/ Secția Civilă, la Tribunalul Cluj și judecătoria Cluj Napoca.

În prezent, Chiș este lector la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj și a protestat în stradă în urma documentarului Recorder care îi prezintă nemulțumirile.

Andrea Chiș este cunoscută pentru afinitățile pentru tabăra activistă din Justiție, fiind apropiată de fostul ministru Monica Macovei și directoarea Freedom House, Cristina Guseth.

2023. Cristina Guseth, prietena Monicăi Macovei, pe interceptări, despre ce urma să-i facă șefei ÎCCJ, L. Savonea: „Dacă nu este deloc fut..ă în presă, asta face ce vrea (…) Iar am agitat-o și pe Chiș”

Guseth a fost inițial propusă în 2016 ministru al Justiției, pentru a face numirile la marile pachete, de Dacian Cioloș, la sugestia fostei șefe a DNA, Laura Codruța Koveși. Guseth a fost retrasă atunci de Cioloș, în urma prestației rușinoase de la audierile din Parlament.

În 2023, interceptări publicate de G4Media arătau însă cum aceeași grupare pregătea linșaje la adresa șefei ÎCCJ, Lia Savonea. “Dacă nu este deloc fut..ă în presă, asta face ce vrea… N-a scris decat Burlă…(…)Iar am agitat-o și pe Chiș”, vorbea în interceptări Cristina Guseth.

Judecătoarea Chiș era și ea invocată. De altfel, majoritatea celor din interceptările de atunci sunt susținători ai protestelor anti – Justiție de zilele trecute.

„Eroul” Cristian Vasilică Danileț = 5.061 de euro, pensie de lux în ianuarie 2024

Cristian Vasilică Danileț este și el un „erou” al revoltei din magistratură. Datele consultate de Gândul arată că, spre deosebire de alții, judecătorul Danileț n-a stat foarte mult cu decizia de pensionare în buzunar.

A făcut cerere de pensionare pe 4 decembrie 2023 și a ieșit efectiv la pensie în ianuarie 2024.

Cu toate acestea, judecătorul Danileț a ieșit din sistem cu o pensie de 25.305 lei. Adică de 5.061 de euro.

La data stabilirii cuantumului pensiei Danileț avea 47 de ani și 11 luni, avea 25 de ani necesari în magistratură iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei a fost de 31.631 lei.

Fost consilier al Monicăi Macovei și fost membru CSM în perioada 2011 -2016, Danileț este penalist la bază. Născut la Iași, judecătorul a activat la Judecătoria Vatra-Dornei, Judecătoria Cluj-Napoca, Judecătoria Oradea și la Tribunalul Cluj, în secțiile penală și de contencios. Numai că în ultimii 15 ani a devenit ulterior unul dintre cei mai proeminenți activiști ai magistraturii. În 2015 și-a înființat și asociația VeDemJust – Voci pentru Democrație și Justiție.

Dănileț a fost exclus din magistratură de mai multe ori, a fost suspendat din funcție, a revenit, s-a pensionat, și ulterior a dat România în judecată la CEDO. Nicoleta Popescu, avocata sa, a fost și cea a Laurei Codruța Koveși, fosta șefă DNA. Și el are un război îndelungat cu actuala șefă ÎCCJ, Lia Savina, ca de altfel toată gruparea de care este apropiat Danileț.

CEDO i-a dat zilele trecute dreptate lui Danileț, într-o decizie definitivă privind dreptul la liberă exprimare.

„Eroina” Daniela Panioglu de la Galați: 3 ani a stat cu decizia pe pensia de lux în buzunar. Pensie de peste 4.500 de euro

O altă „eroină” Recorder este judecătoarea penalistă a Curții de Apel București Daniela Panioglu. Ca și în cazul Chiș de la Cluj, datele consultate de Gândul arată că judecătoarea controversată a Curții de Apel București a stat cu decizia de pensionare mai bine de 3 ani în buzunar.

Admiterea cererii de pensionare a Danielei Panioglu s-a făcut pe 10 noiembrie 2022 cu un total de drepturi stabilite de 23.217 lei la acea vreme. Adică 4.643 de euro.

Judecătoarea din Galați avea 54 de ani și 2 luni la momentul admiterii dosarului de pensionare, avea 25 de ani de vechime necesari în magistratură iar baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu a fost de 29.021 lei.

Și pensia ei se suportă integral de la bugetul de stat însă Panioglu a ieșit efectiv la pensie pe 1 septembrie 2025, la mai bine de 3 ani de la admiterea dosarului de pensionare.

Panioglu, și ea „eroină” a documentarului Recorder, a fost exclusă de 3 ori din magistratură pentru nenumărate probleme. A câștigat la ÎCCJ, a revenit în civil la Curtea de Apel și ulterior s-a pensionat. În trecut a activat la Judecătoria Sector 4 București, la Tribunalul București – Secția a II-a, la Ministerul Justiției și la Secția I Penală a Curții de Apel București.

Și ea o contestatară fără dovezi a vârfurilor din sistemul de Justiție, Panioglu a fost acuzată zilele trecute de actuala șefă a Curții de Apel București că și-a agresat fizic și verbal colegii, că un coleg judecător a fost lovit cu dosarul în cap iar Panioglu și-a decontat o chirie la stat din bani publici, declarând în fals că nu deține o locuință.

Gândul a publicat zilele trecute înregistrări cu judecătoarea protestatară Daniela Panioglu în care, în mai multe ședințe de judecată, oripila prin urlete atât avocații, cât și inculpații și procurorii.

Rețeaua din Justiție USR/ Rezist cu 100 de „eroi” revoltați cu pensii de lux

Din cei 813 semnatari ai protestului judecătoarei activiste din Craiova Sorina Marinaș, aproape 100 sunt pensionari speciali, a arătat zilele trecute Gândul. Mai mulți dintre semnatari au legături politice cu USR, cu PNL, dar și cu vechea grupare Koveși – Coldea din Justiție.

Gândul a arătat în exclusivitate că judecătoarea penalistă Raluca Moroșanu – o altă „eroină” Recorder – a fost cea care a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2, în cazul controversatului om de afaceri chinez, Wang Yan, situație nemaiîntâlnită pentru DNA/ Secția 1 în anul 2025.

Judecătoarea Raluca Moroșanu, în interviul Recorder, a confirmat dezvăluirea Gândul de zilele trecute: este singurul judecător al Curții de Apel care a votat pentru proiectul Bolojan privind pensiile speciale, judecătoarea beneficiind oricum de prevederile vechii legi și putând oricând să se pensioneze.

