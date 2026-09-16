Victima fostului ministru Dan Vîlceanu, deputatul Florin Roman, și-a stabilit daunele morale și civile pe care i le cere fostului oficial al statului în procesul în care Vîlceanu este judecat de instanța supremă pentru purtare abuzivă, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

Gândul a participat la primul termen din dosar, când instanța a citit rechizitoriul transmis instanței de procurorii PICCJ, a stabilit primii martori ce vor fi audiați legat de conflictul de natură violentă de din interiorul Parlamentului și a ascultat poziția pe care o are Vîlceanu față de acuzațiile aduse.

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La sosirea la sediul instanței supreme, Vîlceanu a explicat motivele pentru care nu a mai candidat, faptul că relatările de presă despre cazul din Parlament ar fi fost mult exagerate și că nu va opta la judecarea sa în procedura simplificată.

„Eu cred că la finalul procesului o să vedeți că lucrurile au fost exagerate. A fost o îmbrâncire reciprocă cu o persoană cu care eram și amic cumva. Nu ne-am certat niciodată. A fost o sesizare penală atunci a lui Florin Roman și ea și-a urmat cursul”, a explicat fostul deputat și ministru.

Întrebat cum va proceda dacă va fi condamnat Vîlceanu a explicat: „E o posibilitate și asta. Aș reacționa exact făcând ceea ce scrie în sentință, dar eu nu cred că se va ajunge la așa ceva. Încă o dată spun, inclusiv din sesizarea penală, legat de mușcătura de nas, chiar el spune, că am încercat, nu că l-am mușcat. Nu au existat aceste mișcări de jiu-jitsu despre care se vorbește”

Taxă de amic la ICCJ

În contradictoriu cu retorica lui Vîlceanu de la momentul sosirii la instanță, în sala de judecată magistrații ICCJ au anunțat că deputatul Florin Roman și-ar fi stabilit pretențiile civile pentru daunele morale și traumele fizice suferite.

Astfel, au arătat judecătorii ICCJ, suma totală pe care Roman ar fi stabilit-o în completarea sa la acțiunea civilă din cadrul procesului penal ar fi de 500.000 de lei. Despre această sumă Vîlceanu nu a mai dorit să nuanțeze cât de „amic” este cu Florin Roman după incidentul violent din Parlament.

Avocatul lui Florin Roman a cerut, marți, judecătorilor ICCJ să admită proba sa cu martorul Gabriel Andronache. Avocatul a explicat că cei doi sunt prieteni și că martorul poate nuanța suferințele trăite de Roman după momentul altercației de pe holurile Parlamentului.

A ales calea cea „grea”

Judecătorii ICCJ au început, marți judecata în dosarul lui Dan Vîlceanu i-au reamintit acestuia acuzațiile exacte și starea de fapt pe baza căreia acestea au fost stabilite.

„La 21 mai 2024 la orele 10-11.30 si Dan Vîlceanu și Florin Roman, deputați in parlamentul României s-au aflat în plenul camerei. La un moment dat Roman l-a văzut pe Vîlceanu pe unul dintre locurile destinate deputaților PNL. Vîlceanu a avut o ieșire agresivă.

A sărit din banca si l-a imobilizat pe vătămatul Florin Roman. În hol a existat o a doua agresiune. A încercat acolo să muște victima de nas, ureche și gât.

I-a produs leziuni traumatice la nivelul nasului. Căzută jos fiind victima, Vîlceanu a lovit-o pe aceasta”, i-au reamintit judecătorii fostului deputat.

Iccj: Aveti dreptul să dați declarație sau să uzați de dreptul la tăcere. Judecata se poate face simplificat sau normal.

Vîlceanu: Nu doresc să recunosc nimic integral si vreau sa mă judec normal. Voi da o declarație ulterior, pe parcursul judecății.

Secretar de stat, martor în acuzare

Legat de probe instanța a anunțat că urmează audierea a șase martori pe baza declarațiilor cărora anchetatorii parchetului instanței supreme și-au formulat acuzațiile.

Avocatul lui Vîlceanu a arătat că se dorește contestarea celor șase martori.

Cu toate acestea instanța supremă a anunțat la următorul termen din dosar, din 27 octombrie, vor fi citați pentru audieri primii doi martori ai procurorilor, respectiv Ciprian Ciubuc, parlamentar independent și secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) , Dumitru Florian Emil.

Dan Vîlceanu, fost deputat liberal – a fost trimis, în 28 mai 2025 în judecată de Parchetul General în dosarul pornit de la o plângere a fostului său coleg, Florin Roman, care l-a acuzat de violențe. Reamintim că Dan Vîlceanu a fost trimis în judecată pentru ultraj, purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice. Rechizitoriul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție, competentă să judece cauza.

„Am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată”

În 21 mai 2024, deputatul Florin Roman (PNL) a declarat că Dan Vîlceanu – fost membru PNL și ministru de Finanțe liberal în Cabinetul Cîțu – l-a lovit cu genunchiul în nas, pe holul Parlamentului. Roman a anunțat că va depune plângere penală împotriva acestuia.

Dan Vîlceanu a respins acuzațiile, dar camerele de supraveghere din Parlament au surprins bătaia dintre cei doi deputați.

”I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vîlceanu, încălcarea regulamentului prin prezenta lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la parlament era să afle câți primari au plecat la Călărași. A urmat o altercație verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, a declarat atunci Roman.

„Menționăm că inculpatul beneficiază de imunitate parlamentară pentru opinii politice”

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe 21 mai 2024, ora 11:15, în timp ce se afla în plenul Camerei Deputaților, în Palatul Parlamentului, inculpatul a exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate, deputat în Parlamentul României, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice funcției publice dată de mandatului constituțional de deputat al României. Prin actele de violență inculpatul a provocat persoanei vătămate leziuni traumatice, prin lovire cu corp dur și zgâriere, necesitând pentru vindecare un număr de 4-5 zile de îngrijiri medicale.

Totodată, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice funcției de deputat în Parlamentul României, a adresat expresii jignitoare persoanei vătămate, faptele sale având drept consecință tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit art. 25 din Legea nr. 96/2006, deputații beneficiază de protecția autorității pe durata exercitării mandatului de parlamentar, fiind purtători ai autorități publice de stat.

Menționăm că inculpatul beneficiază de imunitate parlamentară pentru opinii politice, aspect reglementat de dispozițiile art. 20 – 22 din Legea nr. 96/2006 și art. 72 din Constituție. Deputații și senatorii pot fi însă urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, conform art. 23 din Legea nr. 96/2006, dar nu pot fi percheziționați, reținuți ori arestați preventiv sau la domiciliu fără încuviințarea Camerei din care fac parte și fără a se proceda la ascultarea lor”, au explicat procurorii în comunicatul transmis în această speță.