Imaginile disperării. După protestul cu violențe din Piața Victoriei, oierii s-au culcat pe trotuare în fața Guvernului. Au adormit cu capul pe borduri, cu gândul la noua zi de proteste care îi așteaptă

După încleștarea dintre jandarmi și fermieri de azi, odată cu lăsarea întunericului, Piața Victoriei s-a cufundat într-o liniște deplină. În grupuri sau singuratici, oierii și-au întins păturile și șubele pe post de paturi improvizate și după ce s-a stins și ultima cameră de televiziune și ultimul blitz al fotoreporterilor, s-au culcat sub cerul liber al Capitalei, ținându-și promisiunea făcută în văzul țării „Nu vom pleca/ Vom dormi aici”.

Mulți dintre oieri și-au ales ca loc de petrecut noaptea în grădinița din fața Muzeului Antipa.

Imaginile surprinse de reporterii Gândul vorbesc despre îndârjirea unor oameni care nu mai au nimic de pierdut.

Care au înțeles că dacă pleacă spre casă nu se rezolvă nimic. Cum nu s-a rezolvat în luni de promisiuni. Așa că au rămas. Care prin parcările din jurul guvernului, care prin parcuri.

În imagini se vede cum câțiva dintre ei și-au sprijinit capul pe bordurile din care cu câteva ore înainte se desprindeau bucăți pentru a riposta la violența jandarmilor.

Protestele continuă și astăzi. Fermieri din toată țară și-au anunțat din nou prezența în București, pentru a doua zi, nemulțumiți de faptul că niciuna din cele 16 revendicări nu a produs vreun ecou. Guvernul nu le-a oferit vreo perspectivă clară în relația cu interdicția de export prelungită de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2026 și nu a răspuns punctual la niciuna dintre revendicariel acestora.