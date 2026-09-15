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Șefa Funky Citizens îi critică pe guvernanți după protestul fermierilor din Piața Victoriei: „La București, furia n-a primit nimic”

Șefa Funky Citizens îi critică pe guvernanți după protestul fermierilor din Piața Victoriei: „La București, furia n-a primit nimic”
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Președinta ONG-ului Funky Citizens, Elena Calistru, critică dur reacția autorităților la protestul fermierilor și oierilor din Piața Victoriei. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta susține că lipsa dialogului dintre autorități și oamenii care protestează alimentează furia și poate afecta inclusiv încrederea în orientarea pro-europeană a României.

Elena Calistru consideră că actuala situație reproduce un tipar politic vechi, în care autoritățile cer populației să accepte sacrificii fără să explice clar scopul acestora, lasă neocupate „scaunele celor care ar trebui să decidă” și comunică prin declarații sau postări, în loc să discute direct cu oamenii.

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„Nu știu formulă politică pierzătoare mai veche și mai des verificată:
1. Le ceri oamenilor sacrificii fără să le spui pentru ce.
2. Lași goale scaunele celor care ar trebui să decidă.
3. Le vorbești prin comunicate sau postări pe Facebook, când ei așteaptă pe cineva în carne și oase.
Ce urmează se știe dinainte, se schimbă doar data și locul. Azi a fost Piața Victoriei la protestul fermierilor”, a scris președinta ONG-ului pe Facebook.

Calistru compară protestele din România cu cele de la Bruxelles

Șefa Funky Citizens amintește de protestele fermierilor de la Bruxelles de anul trecut, unde au avut loc scene violente la doar câțiva pași de Parlamentul European. Aceasta subliniază că diferența dintre protestul de atunci și cel de astăzi din Piața Victoriei îl constituie faptul că, la Bruxelles, în aceeași zi, liderii europeni au amânat acordul comercial cu Mercosur.

„Văd multă dramă pe tema violențelor. Am văzut scene la fel de urâte și la Bruxelles, anul trecut: tractoare, cauciucuri arse, cartofi și ouă aruncate în poliție, gaze lacrimogene și tunuri cu apă la doi pași de Parlamentul European. Nu m-au bucurat nici atunci, nu le justific. Doar că acolo, în aceeași zi, liderii europeni au amânat acordul cu Mercosur. Furia fermierilor a primit un răspuns, fie că ne-a plăcut, fie că nu. La București, furia n-a primit nimic”.

„Mă sperie că oierii au fost lăsați de izbeliște luni întregi”

Elena Calistru spune că violențele reprezintă o problemă, dar susține că lipsa unui răspuns politic la nemulțumirile fermierilor o îngrijorează într-o măsură și mai mare. În același timp, ea reclamă situația oierilor, despre care spune că au fost „lăsați de izbeliște luni întregi”, în condițiile în care aceștia s-au confruntat cu sacrificarea turmelor, blocarea exporturilor și întârzierea despăgubirilor.

„Mă sperie că printre oameni s-au infiltrat unii veniți cu bâta în portbagaj. Mă sperie că oierii au fost lăsați de izbeliște luni întregi, cu turmele sacrificate, cu exporturile blocate și cu despăgubirile întârziate”.

Pentru șefa Funky Citizens, problema depășește însă protestul din Piața Victoriei. Ea susține că statul român a ajuns într-un punct în care nu mai are suficientă autoritate pentru a purta un dialog direct cu oamenii nemulțumiți.

„Și mă sperie că nu mai avem nicio instituție, nicio autoritate, niciun om cu destulă încredere încât să iasă în fața lor și să fie ascultat”.

Critici la adresa discursului pro-european

Calistru leagă situația de ceea ce consideră o slăbire a discursului pro-european în România. Aceasta susține că orientarea pro-occidentală a devenit, în anumite zone ale clasei politice, mai degrabă un slogan decât o realitate susținută prin dialog cu cetățenii.

„Ne umplem gura cu ea la Cotroceni și în sediile de partid. Între timp, în târgurile unde nu merge nimeni să explice ce se decide la București și ce la Bruxelles, orientarea pro-europeană se pierde, om cu om”.

Apel direct către președintele Nicușor Dan

În finalul mesajului, Elena Calistru îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze rapid un premier și să meargă personal în mijlocul protestatarilor sau să îi invite la Cotroceni pe reprezentanții legitimi ai fermierilor.

„Dle Președinte, desemnați un premier, dacă se poate, mâine. Și până atunci, mergeți în Piața Victoriei sau chemați la Cotroceni reprezentanții legitimi ai acelor fermieri. Vorbiți cu oamenii ăștia. Ascultați-i. E singurul lucru pe care încă îl mai puteți face doar dumneavoastră”.

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