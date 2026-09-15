Prima pagină » Actualitate » Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 3 Poliție, pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, în contextul protestului fermierilor din Piața Victoriei.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, bărbatul de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi fost prins cu un cuțit asupra sa în timpul manifestațiilor din Piața Victoriei. Alte două persoane, de 37 și 50 de ani au fost conduse la Secția 4 Poliție pentru verificări.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cei trei bărbați au fost preluați de jandarmi și duși la sediul poliției după ce, potrivit autorităților, au avut un comportament recalcitrant și nu au cooperat cu forțele de ordine în timpul manifestației.

Bărbatul de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore

În urma cercetărilor efectuate până în acest moment, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunerea legală corespunzătoare. Ancheta este desfășurată de polițiștii Secției 4 Poliție, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Cercetările vizează infracțiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Ce se întâmplă cu ceilalți doi protestatari

În ceea ce îi privește pe bărbații de 37 și 50 de ani, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea exactă a situației și pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege. Autoritățile precizează că forțele Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate în zona protestului pentru protejarea participanților și menținerea ordinii publice.

MAI reamintește că exprimarea opiniilor în spațiul public și participarea la proteste reprezintă drepturi garantate, însă comportamentele care încalcă legea sau pun în pericol alte persoane ori forțele de ordine pot atrage răspunderea legală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
22:26
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
22:02
Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”
21:59
George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”
SCANDALOS VIDEO | Echipa Realitatea TV, agresată la manifestațiile din Piața Victoriei. Protestatari cu fața acoperită au încercat să-i smulgă microfonul din mână reporterului. Ar fi ajuns la spital
20:16
VIDEO | Echipa Realitatea TV, agresată la manifestațiile din Piața Victoriei. Protestatari cu fața acoperită au încercat să-i smulgă microfonul din mână reporterului. Ar fi ajuns la spital
SURSE Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
20:10
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
INEDIT Protestul ca afacere. Un bărbat „a dat lovitura” la manifestația fermierilor din Piața Victoriei
19:08
Protestul ca afacere. Un bărbat „a dat lovitura” la manifestația fermierilor din Piața Victoriei
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Corporatiștii, luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei: „Sataniștilor!” Furia s-a revărsat și asupra șoferilor, livratorilor și bicicliștilor
Mediafax
IRONII după protestele fermierilor: Mai lipsește să spună că au venit OMULEȚII VERZI și RUȘII
Click
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”
Digi24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Cancan.ro
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi! Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Gondwana primește titlul de supercontinent: un studiu arată că era mult mai mare decât se credea
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
CONTROVERSĂ SUA retrag milioane de dolari din ajutorul militar pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini națiunile din America aliniate cu Trump
22:24
SUA retrag milioane de dolari din ajutorul militar pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini națiunile din America aliniate cu Trump
FLASH NEWS Cătălin Predoiu, reacție după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată” / „Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii”
22:20
Cătălin Predoiu, reacție după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată” / „Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii”
EXCLUSIV Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord
21:59
Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord
FLASH NEWS Ministrul de externe al Ungariei a depus plângere împotriva predecesorului său pentru risipa banilor. Cât a cheltuit Szijjártó pe zboruri private
21:44
Ministrul de externe al Ungariei a depus plângere împotriva predecesorului său pentru risipa banilor. Cât a cheltuit Szijjártó pe zboruri private
EXCLUSIV Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oieri”
21:13
Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oieri”
REACȚIE Ilie Bolojan face apel la calm după violențele din Piața Victoriei: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”
20:52
Ilie Bolojan face apel la calm după violențele din Piața Victoriei: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”

Cele mai noi

Trimite acest link pe