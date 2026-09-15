Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 3 Poliție, pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, în contextul protestului fermierilor din Piața Victoriei.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, bărbatul de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi fost prins cu un cuțit asupra sa în timpul manifestațiilor din Piața Victoriei. Alte două persoane, de 37 și 50 de ani au fost conduse la Secția 4 Poliție pentru verificări.

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Cei trei bărbați au fost preluați de jandarmi și duși la sediul poliției după ce, potrivit autorităților, au avut un comportament recalcitrant și nu au cooperat cu forțele de ordine în timpul manifestației.

Bărbatul de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore

În urma cercetărilor efectuate până în acest moment, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunerea legală corespunzătoare. Ancheta este desfășurată de polițiștii Secției 4 Poliție, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Cercetările vizează infracțiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Ce se întâmplă cu ceilalți doi protestatari

În ceea ce îi privește pe bărbații de 37 și 50 de ani, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea exactă a situației și pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege. Autoritățile precizează că forțele Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate în zona protestului pentru protejarea participanților și menținerea ordinii publice.

MAI reamintește că exprimarea opiniilor în spațiul public și participarea la proteste reprezintă drepturi garantate, însă comportamentele care încalcă legea sau pun în pericol alte persoane ori forțele de ordine pot atrage răspunderea legală.