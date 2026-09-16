După mai bine de un an de la moartea liderului interlop Ciprian Pian, la Penitenciarul Jilava, ancheta internă deschisă de autorități a rămas fără soluție. În același timp, nici familia bărbatului nu ar fi făcut demersuri pentru tragerea la răspundere a eventualilor vinovați.

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Laurențiu Duduianu, cunoscut în lumea interlopă ca Ciprian Pian, a murit în Penitenciarul Jilava, la vârsta de 36 de ani, în noaptea 6 spre 7 iunie 2025. Bărbatul a decedat după ce, inițial, a acuzat o stare de rău, însă nu ar fi primit ajutor medical de specialitate decât foarte târziu, când factorii de decizie ai închisorii au aprobat ca deținutul să fie luat cu ambulanța și transportat la un spital civil.

Moartea lui Ciprian Pian

Cu toate că s-a putut urca singur în salvare, deținutul a murit înainte ca autospeciala să iasă din curte.

În acest sens, oficialii Penitenciarului Jilava au anunțat că „ambulanța a pornit către postul de control de acces în Penitenciarul Jilava, moment în care pacientul a intrat în stop cardio-respirator, înainte de a ieși de pe poarta unității, decesul fiind declarat la 01:38, după aproape o oră de manevre de resuscitare”.

Laurențiu Duduianu executa o pedeapsă de 3 ani și 3 luni de închisoare, după ce, la data de 4 august 2020, l-a bătut – împreună cu fratele său, Vasile Duduianu, cunoscut ca Grațian Pian – pe cel care îl înjunghiase pe Florin Mototolea, alias Emi Pian, fratele lor mai mare.

Problemele cardiace, o trăsătură de familie

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că, în paralel cu ancheta autorităților, rudele lui Ciprian Pian intenționau să cheme în judecată conducerea penitenciarului pentru a demonstra că deținutul putea fi salvat.

Ulterior însă, peste tragicul incident s-a așternut liniștea. Laurențiu Duduianu a murit din cauze naturale, în urma unui infarct miocardic acut. În acest sens, s-ar fi ajuns la concluzia că problemele cardiace ar fi o trăsătură de familie.

Emi Pian, fratele mai mare al lui Ciprian a murit tot în urma unui infarct, după ce a fost înjunghiat în picior în contextul unui conflict izbucnit la barbut, în timp ce tatăl celor doi, Nicolae Duduianu, s-a sfârșit tot din cauza unor afecțiuni de natură cardiacă.

Sursele Gândul au mai precizat că și familia lui Ciprian Pian ar fi renunțat la demersurile legale împotriva reprezentanților penitenciarului, după ce s-ar fi temut de o eventuală răzbunare a autorităților în cazul în care vor ajunge și ei în spatele gratiilor.