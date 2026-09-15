Prima pagină » Știri externe » SUA retrag milioane de dolari din ajutorul militar pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini națiunile din America aliniate cu Trump

SUA retrag milioane de dolari din ajutorul militar pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini națiunile din America aliniate cu Trump

SUA retrag milioane de dolari din ajutorul militar pentru Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini națiunile din America aliniate cu Trump
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Departamentul de Stat al SUA a notificat oficial Congresul că va redirecționa 52 de milioane de dolari din fondurile de finanțare militară externă alocate unor țări din Europa și Orientul Mijlociu către Panama, Peru, Ecuador și Columbia, națiuni din America Latină aliniate cu viziunea politică a administrației Trump. Această decizie reflectă o schimbare majoră în politica externă americană, care prioritizează propria regiune geografică.

Administrația americană a retras parțial sumele acordate sub formă de asistență militară alocate pentru Slovacia, Macedonia de Nord, Tunisia și Irak, cunoscuți drept parteneri tradiționali, pentru a le redistribui în emisfera vestică. În prezent, Panama, Peru, Ecuador și Columbia sunt conduse de guverne conservatoare sau aliate ideologic cu Washingtonul, iar banii ar urma să ajute la combaterea narco-terorismului, la securizarea Canalului Panama și la contracararea influenței Chinei din regiune.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Statele Unite doresc să împiedice „adversarii strategici” să prindă rădăcini sau să obțină influență militară în regiune, o trimitere directă la expansiunea economică și politică a Chinei în America Latină. De asemenea, Washingtonul vrea să folosească fondurile pentru a spori măsurile de securitate la granițe și să sprijine operațiunile împotriva cartelurilor de droguri din „curtea din spate” a Americii.

Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat săptămâna trecută Columbia, Ecuador și Peru, unde le-a promis sprijin suplimentar, deoarece administrația Trump a acordat prioritate emisferei vestice în politica sa externă, unde a pus accent pe combaterea traficului de droguri și a imigrației ilegale.

Este doar cea mai recentă dintr-o serie de măsuri care au redus fie fondurile, fie desfășurările de trupe în Europa, ca răspuns la plângerile președintelui Trump cu privire la faptul că aliații NATO nu cheltuiesc suficient pentru bugetele lor de apărare.

Acest lucru vine și în contextul în care administrația americană a început să acorde o importanță deosebită emisferei vestice, unde s-a aliniat politic cu guvernele de dreapta într-o încercare de reînnoire a Doctrinei Monroe din secolul XIX care prevede dominația Statelor Unite în cele două Americi.

Departamentul de Stat a declarat că fondurile vor fi folosite pentru „combaterea narcoterorismului în curtea noastră și pentru a contribui la securizarea în continuare a Canalului Panama”, adăugând că emisfera vestică a fost neglijată din punct de vedere istoric în ceea ce privește asistența militară americană.

Transferul de fonduri nu elimină finanțarea militară externă pentru Tunisia, Irak, Macedonia de Nord sau Slovacia, deși suma exactă rămasă pentru aceste țări nu a fost specificată.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul de externe al Ungariei a depus plângere împotriva predecesorului său pentru risipa banilor. Cât a cheltuit Szijjártó pe zboruri private
21:44
Ministrul de externe al Ungariei a depus plângere împotriva predecesorului său pentru risipa banilor. Cât a cheltuit Szijjártó pe zboruri private
FLASH NEWS Protestul fermierilor din București în ochii presei internaționale. Ce au scris publicațiile străine despre evenimentele din Piața Victoriei
20:39
Protestul fermierilor din București în ochii presei internaționale. Ce au scris publicațiile străine despre evenimentele din Piața Victoriei
REACȚIE Avertisment dur de la Moscova pentru Finlanda, după ce aceasta a decis să adere la conceptul nuclear al Franței: „A intrat într-un scenariu sinucigaș”
19:12
Avertisment dur de la Moscova pentru Finlanda, după ce aceasta a decis să adere la conceptul nuclear al Franței: „A intrat într-un scenariu sinucigaș”
FLASH NEWS Tribunalul Anticorupție din Ucraina i-a retras brățara electronică fostului șeful de cabinet al lui Zelenski „din motive medicale“. Ce obligații are acum Andrii Yermak
18:25
Tribunalul Anticorupție din Ucraina i-a retras brățara electronică fostului șeful de cabinet al lui Zelenski „din motive medicale“. Ce obligații are acum Andrii Yermak
FLASH NEWS Parlamentul European a adoptat „Scutul pentru Democrație” împotriva dezinformării. Rusia este văzută ca principalul stat ostil
17:55
Parlamentul European a adoptat „Scutul pentru Democrație” împotriva dezinformării. Rusia este văzută ca principalul stat ostil
FLASH NEWS Reacție fermă de la Bruxelles. Ursula von der Leyen condamnă Rusia după instigările militare din Danemarca și Lituania: „Un comportament iresponsabil și periculos”
17:37
Reacție fermă de la Bruxelles. Ursula von der Leyen condamnă Rusia după instigările militare din Danemarca și Lituania: „Un comportament iresponsabil și periculos”
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Corporatiștii, luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei: „Sataniștilor!” Furia s-a revărsat și asupra șoferilor, livratorilor și bicicliștilor
Mediafax
IRONII după protestele fermierilor: Mai lipsește să spună că au venit OMULEȚII VERZI și RUȘII
Click
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”
Digi24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Cancan.ro
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi! Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Gondwana primește titlul de supercontinent: un studiu arată că era mult mai mare decât se credea
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
FLASH NEWS Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei
22:36
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după protestul fermierilor din Piața Victoriei
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
22:26
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
FLASH NEWS Cătălin Predoiu, reacție după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată” / „Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii”
22:20
Cătălin Predoiu, reacție după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată” / „Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii”
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
22:02
Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”
21:59
George Simion: „AUR nu va vota Guvernul fără oamenii săi”
EXCLUSIV Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord
21:59
Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord

Cele mai noi

Trimite acest link pe