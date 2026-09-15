Departamentul de Stat al SUA a notificat oficial Congresul că va redirecționa 52 de milioane de dolari din fondurile de finanțare militară externă alocate unor țări din Europa și Orientul Mijlociu către Panama, Peru, Ecuador și Columbia, națiuni din America Latină aliniate cu viziunea politică a administrației Trump. Această decizie reflectă o schimbare majoră în politica externă americană, care prioritizează propria regiune geografică.

Administrația americană a retras parțial sumele acordate sub formă de asistență militară alocate pentru Slovacia, Macedonia de Nord, Tunisia și Irak, cunoscuți drept parteneri tradiționali, pentru a le redistribui în emisfera vestică. În prezent, Panama, Peru, Ecuador și Columbia sunt conduse de guverne conservatoare sau aliate ideologic cu Washingtonul, iar banii ar urma să ajute la combaterea narco-terorismului, la securizarea Canalului Panama și la contracararea influenței Chinei din regiune.

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Statele Unite doresc să împiedice „adversarii strategici” să prindă rădăcini sau să obțină influență militară în regiune, o trimitere directă la expansiunea economică și politică a Chinei în America Latină. De asemenea, Washingtonul vrea să folosească fondurile pentru a spori măsurile de securitate la granițe și să sprijine operațiunile împotriva cartelurilor de droguri din „curtea din spate” a Americii.

Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat săptămâna trecută Columbia, Ecuador și Peru, unde le-a promis sprijin suplimentar, deoarece administrația Trump a acordat prioritate emisferei vestice în politica sa externă, unde a pus accent pe combaterea traficului de droguri și a imigrației ilegale.

Este doar cea mai recentă dintr-o serie de măsuri care au redus fie fondurile, fie desfășurările de trupe în Europa, ca răspuns la plângerile președintelui Trump cu privire la faptul că aliații NATO nu cheltuiesc suficient pentru bugetele lor de apărare.

Acest lucru vine și în contextul în care administrația americană a început să acorde o importanță deosebită emisferei vestice, unde s-a aliniat politic cu guvernele de dreapta într-o încercare de reînnoire a Doctrinei Monroe din secolul XIX care prevede dominația Statelor Unite în cele două Americi.

Departamentul de Stat a declarat că fondurile vor fi folosite pentru „combaterea narcoterorismului în curtea noastră și pentru a contribui la securizarea în continuare a Canalului Panama”, adăugând că emisfera vestică a fost neglijată din punct de vedere istoric în ceea ce privește asistența militară americană.

Transferul de fonduri nu elimină finanțarea militară externă pentru Tunisia, Irak, Macedonia de Nord sau Slovacia, deși suma exactă rămasă pentru aceste țări nu a fost specificată.