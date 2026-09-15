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George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”

Andrei Rosz
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
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George Simion nu exclude un guvern cu PSD. Liderul AUR susține că Nicușor Dan trebuie să respecte votul românilor și să țină cont de partidele de pe primele poziții în urma votului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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George Simion nu exclude un guvern cu PSD

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a reacționat la declarația lui Dragoș Benea, vicepreședinte PSD. Liderul AUR susține că îl bucură declarațiile social-democraților care  vorbesc despre o posibilă guvernare PSD-AUR. Acesta menționează că partidele de pe primul și al doilea loc în votul cetățenilor ar trebui să fie respectate chiar și de Nicușor Dan.

Mă bucură declarația domnului Dragoș Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. Atâta timp cât vorbim de partidul 1 și partidul 2, indiferent de preferințele actuale ale alegătorilor, trebuie să respecte Nicușor Dan acest lucru. Și nu cred că cei de la PNL și USR s-ar împotrivi. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații. L-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.”, susține liderul AUR. 

Poziția lui Dragoș Benea (PSD) privind o posibilă guvernare PSD-AUR

„N-ar fi ceva atât de tragic un guvern PSD-AUR. Deci nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar.”, a declarat vicepreședintele PSD într-un interviu acordat ziarului Cotidianul.

„Eu cred că 40% din populația României nu poate să greșească și are dreptul la reprezentare politică”

Liderul AUR menționează că UDMR este liber să susțină ce guvern își dorește. Declarația lui Kelemen Hunor că nu va vota un guvern în care să fie și AUR este, în viziunea lui Simion, una care definește apropierea de EPP. George Simion afirmă că, indiferent de preferințele politice, mai bine de 40% din populația României are dreptul la reprezentare politică.

Dacă UDMR nu votează un guvern în care să fie AUR, nu e nicio problemă. Înseamnă că UDMR-ul se găsește natural mai aproape de colegii lor din EPP, de cei din PNL și din USR. Au dreptul de a face o coaliție de guvernare. Eu cred că 40% din populația României nu poate să greșească și are dreptul la reprezentare politică.”, afirmă politicianul. 

De ce refuză UDMR un guvern cu AUR?

Kelemen Hunor a dezmințit, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, informațiile potrivit cărora ar fi refuzat varianta de premier Luca Niculescu. Liderul UDMR subliniază că formațiunea sa nu poate forma o majoritate cu AUR.

„Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate”, a menționat Kelemen Hunor. 

Comentarii 1

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