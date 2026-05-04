După modificările la Legile Justiției instrumentate de Guvernul premierului Bolojan, mai multe instanțe din țară se confruntă cu o lipsă acută de personal. După Judecătoria Strehaia, și Judecătoria Urziceni a rămas într-un singur judecător, care trebuie să rezolve sute de dosare în doar câteva zile. CSM a avut o reacție imediată.

Astfel, relatează Mediafax, CSM avertizează că, după modificările la Legile Justiției operate de Guvernul Bolojan, mai multe instanțe au rămas într-un singur judecător.

Judecătoria Urziceni – un singur judecător, peste 700 de dosare în 4 zile

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a reacționat pe contul său de socializare, criticând dur efectele reformei decise de actualul Cabinet.

Acesta atrage atenția că unul din cele mai nocive efecte ale noilor măsuri din Legile Justiției este evidenta supraîncărcare a judecătorilor, în urma blocării concursurilor pentru ocuparea posturilor.

O altă măsură nefastă este și desființarea diurnelor pentru delegarea în funcții de execuție.

“O nouă realizare măreață pentru premierul României! În 2025, premierul Ilie Bolojan afirma, la întâlnirile cu reprezentanții magistraturii, ca își asumă destabilizarea justiției și că, dacă vor pleca oamenii din sistem, nu mai aduce pe nimeni în loc și astfel face economie.

După afirmații, au urmat faptele:

– dezinformări și manipulări referitoare la Justiție și magistrați,

– blocarea concursurilor de recrutare,

– desființarea diurnelor pentru delegarea în funcții de execuție.

1 an mai târziu: misiune îndeplinită! Judecătoria Urziceni este blocată complet, după ce ultimii 2 judecători au intrat concediu medical. Aș fi spus că ne cerem scuze justițiabililor pentru neplăcerile cauzate. Dar e destul de clar că altcineva ar trebui să își ceară scuze. Am mai scris anterior despre situația Judecătoriei Urziceni, iar ritmul de lucru de acolo rezultă clar și din adresa atașată.

Volum inuman de activitate, avertizează membrii CSM

Judecătorul care a intrat în concediu medical azi, rămas de câteva săptămâni singur, era programat în 4 zile consecutive astfel:

Azi – o ședință cu 168 de dosare

Mâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 107 dosare;

– o ședință de urgențe (civile și penale) cu 7 dosare;

Poimâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 341 de dosare;

Răspoimâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 84 de dosare.

707 dosare pentru un singur judecător în doar 4 zile.

Cât timp va mai reuși un sistem supraîncărcat să livreze un act de justiție de calitate? Cât este uman posibil să reziști într-un asemenea ritm? Și unde mai poți găsi energia pentru eforturi supraomenești când peste volumul inuman de activitate și condițiile improprii de muncă se adaugă și disprețul din exterior? Felicitări, domnule premier! Ați înfrânt!”, a scris judecătorul Alin Ene, pe Facebook.

Judecătoria Strehaia – un judecător rămas, 2.000 de dosare

De menționat că judecătorul Ene a avertizat, în emisiunea OFF The Record, marca Mediafax, asupra situației de la Strehaia:

„Eu nu știu cum mai rezistă colega de la Strehaia, care a rămas singură în instanță, chiar astăzi pe drum am vorbit puțin cu ea. A zis că încă supraviețuiește, a rămas un singur judecător. Nu știu, cred că are vreo 2000 în total acolo. E un singur judecător, judecă civil, penal, măsuri, orice. Ea deschide instanța, ea închide instanța. Știți că domnul Bolojan, când a vrut să taie tot, ca primul tăietor al țării, a zis că-i taie și diurnele din magistratură, pentru că s-a vorbit foarte mult de delegări. Diurnele astea erau modalitatea prin care noi ajutam instanțele acestea goale să-și desfășoară activitatea, în sensul că anumiții judecători care își exprimau acordul erau delegații acolo la instanță să judece la instanțe mai aglomerate. Și încasau și o diurnă. 2% pe zi era diurna. Evident că după ce diurna n-a mai existat la începutul anului, oamenii au fost reticenți să mai meargă’.

CSM urmează să vină cu proiectul de normare a muncii, având în vedere supraaglomerarea instanțelor de judecată din România:

