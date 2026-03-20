Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat în emisiunea OFF The Record, moderată de jurnalista Sorina Matei, ce se întâmplă în procedura de numire a șefilor marilor parchete, după votul de balotaj (3-3) din Secția de Procurori a CSM în cazul procurorilor Alex Florența, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT, și Marius Voineag, propus pentru funcția de adjunct al Procurorului General.

„Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă această situație s-ar perpetua până la momentul la care ar trece cele 30 de zile rezervate CSM pentru a da un aviz. Dacă nu se poate da un aviz, pentru că există această situație de balotaj, situația juridică este sinonimă cu lipsa unui aviz. Pe mine nu mă încurcă și nu mă descurcă nimic, atât timp cât mă țin strict de procedură, de regulile legale. Dacă nu există un aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide. În toate decide domnul președinte până la urmă, evident”, a spus Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a comentat și situația de zilele trecute în care Secția de Procurori din CSM i-a avizat negativ, cu un vot de 5 împotriva și 1 pentru, și pe Marinela Mincă, pentru funcția de adjunct al DNA, dar și pe Cristina Chiriac, nominalizată pentru șefia Parchetului General, și Gill Iacobici, pentru poziția de adjunct al DIICOT.

„Iar la cei avizați negativ, legea spune că trebuie să fie din nou intervievați de ministrul Justiției. Așteptăm hotărârile Secției de Procurori. Pentru că eu la Secția de Procurori n-am trimis o propunere subiectivă. Eu am trimis o propunere bazată pe argumente concrete și sunt pagini întregi de motivare, de ce am considerat că o persoană este potrivită, a fost o comisie și la noi. Din comisie au făcut parte și colegi procurori. Am avut un psiholog, am avut un expert în management. Deci, sunt niște propuneri motivate. Și de la CSM vom primi probabil niște hotărâri motivate, vom vedea care sunt motivele și vom pune întrebări candidaților ca să verificăm toate cele aspecte să nu rămână nimic neverificat”.

„Și eu, inclusiv Președintele României, am îndemnat să se înscrie cât mai mulți”

Radu Marinescu a comentat înscrierile în concurs. Oficialul spune că i-a plăcut faptul că procurorii au arătat, în interviurile lor, că simt nevoia unor anumite prioritizări pe domenii și susține că, împreună cu președintele Nicușor Dan, au îndemnat la cât mai multe înscrieri.

„Mi-a plăcut faptul că procurorii, în interviurile lor, au arătat că se simte nevoia unor anumite prioritizări, pe domenii. Cei care sunt la instituția specializată au vorbit și de Sănătate. (…) În contextul în care apăruse și acel material Recorder și se deschisese o discuție acută despre Justiție, a fost și contextul în care s-a discutat de procurorii curajoși, de judecătorii curajoși. Și în acest context, și eu, și alți factori, inclusiv Președintele României, am îndemnat să se înscrie cât mai mulți. Era un moment de adevăr poate. Era un moment în care procurorii curajoși se puteau înscrie și mi-aș fi dorit să fie așa”.

Radu Marinescu: Acum auzim iarăși, retorica nu e bine așa, e prea multă independență, fac ce vor ei, s-au cartelizat

De asemenea, ministrul Justiției a susținut că actuala procedură de numire este una echilibrată între puterile statului. Radu Marinescu spune că, deși legile Justiției din 2022 au consolidat independența sistemului, există critici privind lipsa mecanismelor de control și că atribuțiile ministrului sunt limitate, și a subliniat nevoia unui echilibru între autonomie și responsabilitate în funcționarea Justiției.

„Uneori noi funcționăm la extreme. (…) Am vrut foarte multă independență a Justiției, ne-am dorit să avem independență a Justiției pentru că ne-am temut că politicul contaminează Justiția, nu? Bun, și am adoptat acele lege ale Justiției din 2022 care sunt marca unei deosebite independențe a Justiției. Uitați-vă că președinte Înaltei Curți nu mai este numit de președinte. Dar sunt și foarte multe nemulțumiri. Nu? Acum auzim iarăși, retorica nu e bine așa, e prea multă independență, fac ce vor ei, s-au cartelizat. Justiția este ocupată de ea însăși. Cine o ocupă?

Deci nici așa nu e bine. Am lăsat prea multă libertate, lipsesc checks and balances, pentru că toată filozofia aceasta plecând de la origini până în momentul de față a puterilor, presupune și ca ele să se controleze reciproc. Ori, mulți spun în momentul de față că nu avem checks and balances, pentru că justiția este închisă perfect în sistemul său de autoreglare, de autoguvernare, de autoconducere. Și atunci sunt voci care spun da, fac ce vor ei, da, uite că este ocupată de către o grupare sau o altă grupare sau a treia grupare sau nu mai știu ce grupări”, a mai spus Radu Marinescu.

