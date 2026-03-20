Război total între Justiție și Guvern. CSM acuză Coaliția că a „furat” banii magistraților pentru a-i da primăriilor

CSM a lansat un atac dur la adresa Guvernului și Parlamentului, după ce liderii politici au decis să taie masiv din fondurile alocate plății salariilor restante ale judecătorilor și procurorilor. CSM acuză Executivul că a mutat banii detinați respectării unor hotărâri judecătorești definitive către primăriile care au rămas fără finanțare.

Conflictul a izbucnit în contextul negocierilor pentru bugetul pe 2026. CSM arată că, deși magistrații au câștigat în instanță drepturi salariale calculate greșit în ultimii ani, Guvernul a decis să amâne din nou plata acestora. Consiliul subliniază că puterea executivă, în calitate de debitor, și-a încălcat propriile promisiuni și eșalonări anterioare.

„În urma negocierilor politice pentru alocarea sumelor bugetare alocate anului 2026, coaliţia de guvernare a decis modificarea bugetelor instanţelor şi parchetelor, din care au fost scăzute considerabil sumele reprezentând arierate provenite din neplata drepturilor salariale restante, calculate greşit în ultimii ani, recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive. În repetate rânduri, pe parcursul ultimilor 5 ani, puterea executivă în calitate de debitor a decis unilateral eşalonarea sumelor de plată, iar ulterior, ca urmare a neexecutării inclusiv a obligațiilor asumate prin eșalonare, a decis noi reeșalonări succesive.” CSM a declarat că va iniția și va susține orice demers legal, inclusiv acțiuni ale altor instituții din sistemul judiciar, pentru a asigura realizarea efectivă a drepturilor obținute de magistrați.