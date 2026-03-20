Bianca Dogaru
Război total între Justiție și Guvern. CSM acuză Coaliția că a „furat" banii magistraților pentru a-i da primăriilor

CSM a lansat un atac dur la adresa Guvernului și Parlamentului, după ce liderii politici au decis să taie masiv din fondurile alocate plății salariilor restante ale judecătorilor și procurorilor. CSM acuză Executivul că a mutat banii detinați respectării unor hotărâri judecătorești definitive către primăriile care au rămas fără finanțare. 

Conflictul a izbucnit în contextul negocierilor pentru bugetul pe 2026. CSM arată că, deși magistrații au câștigat în instanță drepturi salariale calculate greșit în ultimii ani, Guvernul a decis să amâne din nou plata acestora. Consiliul subliniază că puterea executivă, în calitate de debitor, și-a încălcat propriile promisiuni și eșalonări anterioare.

În urma negocierilor politice pentru alocarea sumelor bugetare alocate anului 2026, coaliţia de guvernare a decis modificarea bugetelor instanţelor şi parchetelor, din care au fost scăzute considerabil sumele reprezentând arierate provenite din neplata drepturilor salariale restante, calculate greşit în ultimii ani, recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive. În repetate rânduri, pe parcursul ultimilor 5 ani, puterea executivă în calitate de debitor a decis unilateral eşalonarea sumelor de plată, iar ulterior, ca urmare a neexecutării inclusiv a obligațiilor asumate prin eșalonare, a decis noi reeșalonări succesive.”
CSM a declarat că va iniția și va susține orice demers legal, inclusiv acțiuni ale altor instituții din sistemul judiciar, pentru a asigura realizarea efectivă a drepturilor obținute de magistrați.
Procedând la o nouă diminuare a bugetului alocat plății acestor datorii, Guvernul nu doar că şi-a încălcat propria decizie anterioară, dar a acționat cu lipsă de loialitate între autorităţile statului, înfrângând predictibilitatea propriei norme, precum și obligația generală de a respecta și executa hotărâri judecătorești definitive, principiu imuabil al statului de drept. Una dintre consecințe este crearea unei situații mai grave decât cea anterioară pentru bugetul de stat, generând astfel obligații suplimentare de plată pentru perioadele următoare, având în vedere că sumele restante sunt purtătoare de accesorii, respectiv dobândă legală și actualizarea cu indicele de inflație, care în unele situații deja au depăşit debitul principal.”
CSM avertizează că gestul Guvernului de a ignora deciziile instanțelor are consecințe grave asupra percepției publice. Consiliul consideră că realocarea banilor de la Justiție către primării este o dovadă clară a locului pe care justiția îl ocupă în viziunea liderilor coaliției de guvernare.
„Ca principiu, amânarea perpetuă a plăţilor lipseşte de efect hotărârile judecătoreşti definitive şi induce opiniei publice ideea potrivit căreia respectarea acestora ar putea fi considerată facultativă, contrar ordinii constituționale. Iar, pe de altă parte, realocarea sumelor de la capitolul Justiţie şi repartizarea acestora unor primării, care nu se mai pot finanţa, este edificatoare în ceea ce priveşte locul justiţiei în mentalitatea liderilor coaliţiei de guvernare. În consecinţă, Consiliul va iniţia el însuşi şi, respectiv, va susţine orice demers al celorlate instituții din cadrul autorității judecătorești în realizarea efectivă a drepturilor obţinute de magistraţi, în conformitate cu atribuţiile conferite de Constituţie şi de lege,” se arată în comunicatul transmis de CSM.

