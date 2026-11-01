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Scandal la vârful Poliției din Serbia: doi șefi arestați într-un dosar de crimă, acuzații de probe falsificate și legături cu lumea interlopă. Țara se confruntă cu tulburări politice și proteste după votul care l-a măturat pe Vucic

Scandal la vârful Poliției din Serbia: doi șefi arestați într-un dosar de crimă, acuzații de probe falsificate și legături cu lumea interlopă. Țara se confruntă cu tulburări politice și proteste după votul care l-a măturat pe Vucic
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Poliția din Serbia este zguduită de o serie de scandaluri care implică unii dintre cei mai importanți oficiali ai instituției. Doi șefi ai poliției criminalistice au fost arestați duminică, 1 noiembrie. Aceștia sunt suspectați de abuz în serviciu și de manipularea probelor într-o anchetă cu privire la o crimă comisă într-un restaurant din Belgrad. În paralel, un fost comandant al Poliției Locale a ajuns în arest după ce a făcut dezvăluiri despre demolările ilegale din cartierul Savamala, un scandal vechi de zece ani. În centrul ambelor dosare apare numele lui Veselin Milić, fostul șef al Poliției din Belgrad.

Veselin Milić

Veselin Milić

Parchetului Superior din Belgrad a cerut arestarea inculpaților

Arestările au avut loc duminică dimineață, la ordinul Parchetului Superior din Belgrad. Marko Kričak, șeful Direcției de Poliție Criminalistică din Serbia, și Boško Sekulović, conducătorul Serviciului pentru Combaterea Criminalității, au fost reținuți într-o operațiune desfășurată de structurile anticorupție.

Potrivit agenției bulgare BGNES și presei sârbe, cei doi sunt suspectați de nereguli grave în ancheta cu privire la asasinarea lui Aleksandar Nešović, cunoscut sub porecla „Baja”, în luna mai a acestui an.

Aleksandar Nešović, Sursa: Avaz.ba

Aleksandar Nešović, Sursa: Avaz.ba

Ancheta care îi vizează pe cei doi oficiali a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de avocații lui Veselin Milić, fostul șef al Poliției din Belgrad și adjunct al directorului Poliției sârbe.

Vaselin Milić acuză anchetatorii că ar fi ascuns probe și ar fi făcut presiuni asupra martorilor pentru a-l implica în crimă

Vaselin Milić susține că anchetatorii ar fi modificat sau ascuns probe și ar fi exercitat presiuni asupra martorilor și suspecților pentru a-l implica în crimă.

Potrivit informațiilor publicate de BGNES, plângerea depusă la 30 iulie 2026 invocă inclusiv declarații ale unor persoane care susțin că au fost bătute în timpul interogatoriilor și obligate să semneze mărturii false.

Procurorul-șef din Belgrad, Nenad Stefanović, a confirmat că Kričak și Sekulović au fost reținuți pentru 48 de ore.

O crimă într-un restaurant de lux și cadavrul ar fi fost ascuns într-un butoi

Cazul care a declanșat scandalul a început în noaptea de 12 mai 2026, într-un restaurant din cartierul exclusivist Senjak din Belgrad. Aleksandar Nešović, despre care presa regională a relatat că avea legături cu mediul infracțional, a fost împușcat mortal în restaurantul „27”. Principalul suspect este Saša Vuković, un fost polițist.

Potrivit unei investigații publicate de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cadavrul victimei a fost ulterior descoperit ascuns într-un butoi îngropat în apropierea localității Inđija, la nord-vest de Belgrad.

Ancheta a scos la iveală suspiciuni cu privire la implicarea unor persoane din structurile de poliție în împrejurările crimei și în încercările de ascundere a urmelor. Printre cei investigați inițial s-a numărat chiar Veselin Milić, care conducea la acel moment Poliția din Belgrad.

Vaselin Milic și-a pierdut funcția de șef al Poliției din Belgrad și a fost cercetat pentru omisiune

Acesta a fost îndepărtat din funcție în luna mai și cercetat pentru presupusa omisiune de a raporta infracțiunea și pentru suspiciunea că ar fi ajutat autorul crimei să evite justiția.

Ulterior, în iunie, procurorii au renunțat la acuzația cu privire la ajutarea autorului infracțiunii, invocând lipsa probelor. Verificările cu privire la presupusa nedenunțare a crimei au continuat.

Noile arestări schimbă însă perspectiva asupra modului în care a fost desfășurată ancheta inițială. Autoritățile trebuie acum să stabilească dacă probele au fost manipulate și dacă persoane aflate în custodia poliției au fost supuse violențelor.

Un alt scandal: demolări ilegale, oficiali de rang înalt și acuzații privind lumea interlopă

În același timp, un alt dosar readuce în discuție un episod controversat din istoria recentă a Belgradului. Nikola Ristić, fostul șef al Poliției Locale din capitala Serbiei, a fost arestat la sfârșitul lunii octombrie. Arestarea a avut loc în aceeași perioadă în care a apărut un interviu în care acesta vorbea despre demolările ilegale din cartierul Savamala.

Nikola Ristić

Nikola Ristić

În noaptea de 24 spre 25 aprilie 2016, mai multe clădiri din centrul Belgradului au fost puse la pământ de persoane mascate, care au folosit utilaje grele. Cazul a stârnit un val de indignare, mai ales după ce poliția nu a intervenit, deși mai mulți cetățeni au cerut ajutor.

Potrivit publicației sârbe Vreme, Ristić l-a indicat pe Siniša Mali, primarul Belgradului la momentul demolărilor, drept presupusul organizator al operațiunii.

Siniša Mali, sursa: OCCRP

Siniša Mali, sursa: OCCRP

În declarațiile sale, fostul oficial l-a menționat și pe Veselin Milić, șeful poliției capitalei la acea vreme, precum și pe omul de afaceri Ivan Bošnjak și gruparea asociată lui Veljko Belivuk.

Ivan Bošnjak

Ivan Bošnjak

Ristić a făcut aceste acuzații, însă ele nu au fost confirmate de o instanță. De cealaltă parte, compania Millennium Team, asociată lui Bošnjak, a respins afirmațiile și l-a acuzat pe fostul oficial că ar fi încercat să obțină bani de la reprezentanții firmei prin șantaj.

Ristić este acuzat că a divulgat fără aprobare un document secret despre demolările din Savamala

Parchetul din Belgrad a precizat că arestarea lui Ristić nu are legătură cu interviul apărut în presă.

Potrivit procurorilor, fostul comandant este suspectat că, pe 17 octombrie, a trimis unei alte persoane un document intern al Ministerului de Interne, fără să aibă aprobare. Documentul conținea informații despre demolările din Savamala, iar anchetatorii susțin că Ristić ar fi urmărit să obțină bani în schimbul acestuia. Fostul oficial a negat acuzațiile în timpul audierii.

Veselin Milić, numele care apare în ambele scandaluri

Un detaliu care atrage atenția este că numele lui Veselin Milić apare în ambele cazuri, deși anchetele sunt separate. În dosarul crimei din Senjak, Milić a fost suspectat inițial că ar fi ajutat la ascunderea faptelor. Ulterior, acesta a reclamat presupuse abuzuri din partea polițiștilor care au anchetat cazul.

Numele său apare și în scandalul Savamala. Fostul comandant Nikola Ristić l-a menționat printre persoanele despre care susține că ar fi avut legătură cu demolările ilegale din 2016. Totuși, faptul că Milić apare în ambele dosare nu înseamnă că între cele două cazuri există o legătură infracțională. Cele două anchete sunt distincte, chiar dacă vizează persoane care au ocupat funcții importante în instituțiile de forță din Serbia.

Un alt nume controversat este cel al lui Marko Kričak, unul dintre oficialii arestați duminică dimineață. Acesta a fost acuzat anterior de violențe împotriva unor participanți la proteste.

Studenta Nikolina Sinđelić l-a acuzat public că ar fi agresat-o și amenințat-o cu violență sexuală în timpul protestelor antiguvernamentale din 2025. Tânăra a depus și o plângere penală, însă acuzațiile nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească.

Nikolina Sinđelić, Sursa: Vreme

Nikolina Sinđelić, Sursa: Vreme

De ce contează scandalul din Serbia și pentru România

Scandalurile din Serbia sunt importante și pentru România, nu doar pentru că cele două țări sunt vecine, ci și pentru că se confruntă cu probleme comune, precum criminalitatea organizată, corupția și modul în care funcționează instituțiile de aplicare a legii.

Serbia este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Independența justiției, combaterea corupției și lupta împotriva rețelelor de criminalitate organizată sunt câteva dintre condițiile importante pentru avansarea acestui proces.

Pentru România, care are graniță directă cu Serbia și colaborează cu autoritățile de la Belgrad în domeniul securității, funcționarea instituțiilor din țara vecină este de interes direct.

Cele două anchete readuc în discuție modul în care sunt supravegheați polițiștii sârbi, cum sunt protejate probele în dosarele importante și cine răspunde atunci când oficialii aflați în funcții de conducere sunt acuzați de abuzuri.

Până în prezent, acuzațiile împotriva persoanelor arestate nu au fost confirmate prin condamnări judecătorești. Anchetele care urmează vor trebui să clarifice atât circumstanțele crimei din Senjak, cât și responsabilitățile legate de demolările din Savamala, un scandal care continuă să provoace controverse la zece ani de la producerea faptelor.

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