Prima pagină » Justiție » Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța

Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța

Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Laura Codruța Kovesi și-a încheiat oficial mandatul de procuror-șef la Parchetul European, după 7 ani cu un total de aproximativ 3.600 de dosare, dintre care peste 500 au implicat România. Harta anchetelor arată un dezechilibru major: dosarele grele care vizează demnitari de rang înalt s-au concentrat în Europa de Est și de Sud, în timp ce marile puteri economice din nucleul dur al Uniunii Europene, precum Germania și Franța, au rãmas practic neatinse de anchetele ce privesc politicieni locali. Succesorul Laurei Codruța Kövesi este Andrés Ritter, până acum procuror-șef adjunct la Parchetul European.

Cele mai răsunătoare dosare din mandatul lui Kövesi, care implică politicieni, parlamentari, primari sau alți oameni cu funcții mari în stat, au fost orchestrate în țări ca România, Grecia, Croația, Spania sau Italia, în timp ce nemții și francezii au avut doar dosare despre parlamentarii lor europeni și au adunat mai puțin de un sfert din cele 3.600 de dosare făcute în 7 ani. Numele țării noastre apare și în 5 dosare care adună împreună prejudicii de aproape 4 miliarde de euro, conform rapoartelor oficiale.

Kövesi a reclamat, la final de mandat, că Parchetul European nu a primit suficienți bani și că unii oficiali europeni nu răspund citațiilor

Laura Codruța Kövesi își încheie mandatul de șapte ani la conducerea Parchetului European (EPPO) cu un bilanț marcat de nemulțumiri și scuze privind finanțarea instituției, obstacolele birocratice și lipsa de cooperare a unor oficiali europeni cu procurorii. Într-un interviu acordat publicației POLITICO, fosta șefă a DNA reclamă că instituția pe care a condus-o nu a primit resursele solicitate, iar unele persoane influente de la Bruxelles nu se prezintă atunci când sunt chemate să dea declarații în cadrul anchetelor.

Premieri anchetați și miniștri arestați, niciunul din centrul Europei

Lista politicienilor cercetați de procurorii europeni pentru fapte comise în propriile țări acoperă, în cea mai mare parte,regiunea central-estică a Europei.

În Grecia, anchetele Parchetului European au dus la un scandal monstru privind subvențiile agricole, care a dus la demisii ale mai multor miniștri, iar mai mulți deputați au fost trimiși în judecată. De asemenea, ancheta legată de tragedia feroviară de la Tempi a vizat doi foști miniștri ai Transporturilor, însă s-a lovit de refuzul Parlamentului de a le ridica imunitatea.

Tot după o anchetă a Parchetului European a ajuns după gratii și fosta ministră a Fondurilor Europene din Croația,Gabrijela Žalac, iar ministrul Sănătății, Vili Beroš, a fost și el arestat pentru luare de mită. În Cehia, premierul Andrej Babiš e anchetat pentru modul în care au fost acordate unele subvenții din fonduri europene.

România, parte dintr-un dosar cu prejudiciu de aproape 3 miliarde de euro

În ceea ce privește România, țara noastră însumează aproximativ 10% din totalul cauzelor Parchetului European. Cu toate că procurorii au obținut condamnări definitive în câteva zeci de dosare, persoanele trimise în judecată și condamnate până în prezent sunt în general primari de comune sau funcționari locali.

Dosarele mai cunoscute din România – cum ar fi achiziția de microbuze electrice din PNRR, achiziția celor 100 de tramvaie din Capitală, dosarul subvențiilor pentru stuful din Delta Dunării sau lucrările la Centura Zalău – rămân anchete vizând faptele (in rem), fără ca politicieni români de prim rang să fi fost puși sub acuzare.

Cu toate astea, țara noastră apare în dosarul cu cel mai mare prejudiciu din mandatul lui Kövesi. Dosarul Admiral, cu un prejudiciu de aproape 3 miliarde de euro, anchetează o rețea sofisticată de crimă organizată care a exploatat regulile UE privind tranzacțiile transfrontaliere (scutite de TVA) prin comerțul fictiv cu bunuri electronice.

Locul Laurei Codruța Kovesi va fi luat de Andrés Ritter, fostul procuror-șef adjunct al Parchetului European

Parchetul European (EPPO) intră pe 1 noiembrie într-o etapă de consolidare, sub conducerea germanului Andrés Ritter,până acum adjunctul ei. El va conduce Parchetul European într-un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.

Andrés Ritter a intrat în procuratura germană în 1995 și a fost adjunctul Laurei Codruța Kövesi la Parchetul European din noiembrie 2020, în fața căreia a pierdut funcția de procuror-șef în 2019.

A fost favoritul europarlamentarilor pentru funcția de procuror-șef la finalul audierilor din Parlamentul European, în decembrie 2025. A obținut atunci 46 de voturi în fața altor trei candidați, iar în aceeași zi statele membre au susținut același candidat. Comisia pentru libertăți civile i-a aprobat numirea în februarie, cu 52 de voturi pentru, 10 împotrivă și 6 abțineri, iar plenul Parlamentului European a votat-o în martie, cu 435 de voturi pentru, 112 împotrivă și 46 de abțineri. Numirea a fost confirmată apoi și de Consiliul UE.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
12:47
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
VIDEO Luptătorul Tolea Ciumac cere judecătorilor să fie lăsat să participe la o gală de arte marțiale mixte. El se află în arest la domiciliu după o încăierare în Centrul Vechi
11:03
Luptătorul Tolea Ciumac cere judecătorilor să fie lăsat să participe la o gală de arte marțiale mixte. El se află în arest la domiciliu după o încăierare în Centrul Vechi
JUSTIȚIE Cetățean rus care voia să devină român cu acte în regulă peste noapte, dat pe mâna judecătorilor de parchetul instanței supreme. A recunoscut că a folosit acte false la autorități
10:47
Cetățean rus care voia să devină român cu acte în regulă peste noapte, dat pe mâna judecătorilor de parchetul instanței supreme. A recunoscut că a folosit acte false la autorități
NEWS ALERT Dosarul microfoanelor ascunse de DIICOT se extinde. „Tehnicianul” lui Călin Georgescu ar fi căutat aparatură de filaj și la firma de la care fostul candidat închiria mașini
08:00
Dosarul microfoanelor ascunse de DIICOT se extinde. „Tehnicianul” lui Călin Georgescu ar fi căutat aparatură de filaj și la firma de la care fostul candidat închiria mașini
EXCLUSIV Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
05:00
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
VIDEO Mascații au descins la un resort de „șamanism” din Hunedoara, unde au confiscat droguri de mare risc. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de stupefiante
17:36
Mascații au descins la un resort de „șamanism” din Hunedoara, unde au confiscat droguri de mare risc. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de stupefiante
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Click
„Am văzut tot!” Kim Kardashian, invitată acasă la Elizabeth Taylor imediat ce starul hollywoodian a murit
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
Descopera.ro
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Șoarecii cu modificări cerebrale similare celor din boala Parkinson s-au recuperat în mod neașteptat un an mai târziu
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
SCANDAL Continuă războiul dintre George Simion și Anca Alexandrescu: „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră”
12:34
Continuă războiul dintre George Simion și Anca Alexandrescu: „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră”
NEGOCIERI „Putin este deschis dialogului, inclusiv cu Macron și cancelarul german Merz, dar nimeni n-a sunat încă”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului
12:24
„Putin este deschis dialogului, inclusiv cu Macron și cancelarul german Merz, dar nimeni n-a sunat încă”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului
CONTROVERSĂ Radu Dinel Miruță reacționează după ce Gândul a dezvăluit că ministrul Apărării Radu Oprea trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile din programul SAFE, angajate de MApN, în timpul guvernării Bolojan
11:55
Radu Dinel Miruță reacționează după ce Gândul a dezvăluit că ministrul Apărării Radu Oprea trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile din programul SAFE, angajate de MApN, în timpul guvernării Bolojan
REPORTAJ Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv. Au trecut 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România
11:52
Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv. Au trecut 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România
CONTROVERSĂ După ce Trump a „restartat” relațiile cu Putin, Pentagonul cere acum aliaților europeni să nu mai „provoace” Rusia: „Nu faceți zgomot”. Avertismentul pentru Europa
11:50
După ce Trump a „restartat” relațiile cu Putin, Pentagonul cere acum aliaților europeni să nu mai „provoace” Rusia: „Nu faceți zgomot”. Avertismentul pentru Europa
PROTEST Grevă de avertisment la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore. Aprovizionarea cu carburanți ar putea fi afectată
11:26
Grevă de avertisment la Oil Terminal. Angajații opresc activitatea timp de două ore. Aprovizionarea cu carburanți ar putea fi afectată

Cele mai noi

Trimite acest link pe