Judecătoarea de la Curtea de Apel Iași care a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, remarcă felul în care Comisia de Etică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a ascultat presupusele victime ale cadrului didactic.

Mai precis, judecătoarea atrage atenția că grija acestei comisii nu ar fi fost concentrată pe protejarea acestora și mai degrabă pe identificarea unor vinovății în culpa studentelor, respectiv aceea că ele nu ar fi fost suficient pregătite pentru examene.

Judecătoarea reproșează categoric comportamentul unora dintre membrii acestei Comisii și explică extrem de clar de ce nu contează nici măcar pentru o secundă gradul de pregătire a unor studente în fața unor fapte precum cele cercetate în sarcina lui Toader.

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Audierile comisiei ar fi vizat mai degrabă victimele

Astfel, explică judecătoarea, „lecturând procesul-verbal de consemnare a declarației din ședința Comisiei de Etică Universitară întrunită la 22.12.2025, judecătorul nu poate să nu observe că desfășurarea audierilor în fața a 13 membri ai comisiei nu pare să fi fost una suficient orientată spre protecția persoanei care a sesizat fapte foarte grave, constând în presupuse abuzuri sexuale exercitate de un cadru didactic”.

„Deși procedura disciplinară nu este echivalentă celei penale, interacțiunea cu presupusa victimă trebuie să respecte standardele de protecție a victimelor împotriva victimizării secundare stabilite de directiva 2012/29/UE (art. 18-22).

Persoanei vătămate i s-au adresat multiple întrebări referitoare la circumstanțele în care a decis să facă dezvăluiri presei, dar și cu privire la fapte.

Se remarcă intervențiile câtorva dintre membrii comisiei care par a se concentra mai puțin pe faptele presupus cercetate și ar putea conduce la o revictimizare.

Ies în evidență afirmația „Problema e că toată lumea vă condamnă, nimeni nu vă crede, noi suntem aici tocmai pentru că suntem imparțiali și vrem să știm’”, precum și interesul unui alt membru de a afla dacă „stimata doamnă”” (cum i s-a adresat) „era absolut pregătită să promoveze acel examen și că doar abuzul de putere al profesorului a determinat-o să recurgă la acest gest extrem””, interes pe care l-a formulat făcând mai multe afirmații ce nu vor fi redate în integralitate, …. .”, notează magistratul ieșean în motivarea sa.

Linia abuzului sexual, între cunoaștere și necunoaștere

„Judecătorul reține că nivelul de pregătire al studentei este irelevant pentru evaluarea caracterului presupus abuziv al comportamentului și pentru aprecierea credibilității declarației victimei: condiționarea promovării unui examen de întreținerea unui act sexual nu încetează să fie abuzivă pentru că studenta ar fi știut sau nu materia.

O astfel de abordare poate apărea, din perspectiva persoanei vătămate, ca o lipsă de empatie și ca un semnal că ea ar fi responsabilă pentru situația în care se afla și că presupusul agresor nu ar avea nicio vină, întrucât oricum nu era pregătită.

După cum se va arăta în cuprinsul încheierii, și potrivit tezei susținute în referatul procurorului, din probe rezultă indicii că persoanele vătămate au fost selectate datorită vulnerabilității lor și dificultăților de a promova examenul.

Acest aspect nu justifică în niciun mod pretinderea și obținerea de favoruri sexuale în exercitarea funcției de cadru didactic și, cu atât mai puțin, exercitarea de acte de natură sexuală prin constrângere. Or, astfel de întrebări par a reflecta o lipsă concentrare asupra faptelor concret sesizate.

Insistența asupra motivelor pentru care studenta a vorbit presei ilustrează climatul care o poate descuraja pe victimă să sesizeze intern, ceea ce explică, la rândul său, de ce a ales calea presei.

Din procesul-verbal de consemnare a declarației din ședința Comisiei de Etică Universitară întrunită la 22.12.2025, abordarea pare a fi similară, persoanei fiindu-i adresate nu doar întrebări legate de faptele sesizate, ci și de circumstanțele dezvăluirilor, dacă dezvăluirile i-au fost făcute tatălui victimei, despre poziția părintelui victimei în raport de destăinuiri, despre pregătirea victimei pentru examen”, se mai arată în documentația aflată la dosarul transmis instanței supreme.

Cercetat pentru viol și agresiune sexuală

Fiul fostului ministru al Justiției, este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

Un an de la primele dezvăluiri

În noiembrie 2025, ReporterIS, potrivit Edupedu, publica o anchetă potrivit căreia două studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că, „pentru a le trece examenul”, le-ar fi „hărțuit”, iar una dintre ele a afirmat că ar fi cedat avansurilor și ar fi întreținut relații sexuale cu el, ”prima dată în biroul lui Toader de la facultate”.

În acel moment, Alexandru Toader era citat de ReporteIS spunând că „n-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare”.

Comisia de Etică a instituției de învățământ superior a decis în aceeași zi declanșarea unei cercetări în acest caz. Tot atunci, Consiliul Facultății de Drept al UAIC a anunțat că a adoptat cu unanimitate de voturi „recomandarea” ca lectorul Alexandru Toader să se abțină de la activitățile didactice până la clarificarea cazului, iar conducerea facultății reafirma „angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ”.

Tudorel Toader: „Fără probe și prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii”

Fostul rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași susține că dosarul penal deschis pe numele fiului său ar fi, de fapt, un atac la adresa lui.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.

De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să își ușureze situația juridică, a „motivat” două studente să dea declarații nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel național, atașat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.

Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl așteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzațiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în fața unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzațiile, considerat vinovat și lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistrații vor constata acest abuz și îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări și să îi demonstrăm nevinovăția”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.