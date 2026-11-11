Contre în ședința CNA după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Palatul Cotroceni: „Mi se pare periculos” / „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”

Situația jurnalistului Ovidiu Vanghele, căruia i-a fost interzis accesul la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni, a fost discutată și în ședința Consiliului Național al Audiovizualului. Membrii CNA au avut opinii diferite în privința oportunității deciziei anunțate de președintele Nicușor Dan, potrivit Pagina de Media.

Dorina Rusu a afirmat că un jurnalist nu ar trebui să fie exclus de la conferințele de presă ale unei instituții publice pentru opiniile exprimate pe Facebook.

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„Să dai afară un jurnalist pentru că te-a insultat pe Facebook, mi se pare periculos. (…) Noi suntem aici ca să apărăm libertatea de exprimare, indiferent că ne plac sau nu ne plac jurnaliştii care sunt implicaţi în chestiuni de tipul ăsta”, a spus membra CNA.

Aceasta a afirmat că decizia președintelui încalcă Legea 544 privind accesul la informațiile de interes public întrucât nu a existat un comportament al lui Ovidiu Vanghele care să perturbe desfășurarea conferinței de presă.

„Dacă a scris pe Facebook ceva despre preşedinte, ar fi existat un alt cadru în care să existe explicaţii, o discuţie cu privire la asta, şi nu în timpul conferinţei de presă. Mie mi se pare că este un precedent periculos”.

„Dacă începem să controlăm cum cetățenii își formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere”

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de Georgică Severin. Acesta a explicat că accesul jurnaliștilor la evenimentele organizate de instituțiile publice este liber și că interzicerea acestuia ar trebui să aibă la bază motive temeinice.

„Conform Legii 544, accesul jurnaliştilor în instituţiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să existe motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul”, a spus Severin.

Acesta a menționat o declarație recentă a președintelui, potrivit căreia alegerile corecte nu mai înseamnă doar numărarea corectă a voturilor, ci și modul în care cetățenii își formează opiniile.

„Eu cred că dacă începem să controlăm cum cetăţenii îşi formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere în niciun caz”.

„Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”

Un alt membru al Consiliului, Lucian Dindirică, a spus că este neclar conținutul interdicției care-l vizează pe Ovidiu Vanghele.

„Nu cred că nu va colabora cu Administraţia Prezidenţială pentru că aici ar fi păcatul mare. Deci nu ştiu dacă accesul este interzis complet la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni de Administraţia Prezidenţială sau doar la conferinţele de presă din mandatul preşedintelui. Probabil că dumnealui trebuie să facă aici o specificaţie foarte clară. Pe de altă parte, din ce am citit, nu urmăresc ziaristul respectiv, înţeleg că i-a adus nişte injurii extrem, extrem de urâte, personale”.

La rândul său, Monica Gubernat a spus că nu se aştepta să ajungă să ia apărarea preşedintelui, dar a criticat comportamentul jurnalistului în timpul conferinţei.

„Nu mă aşteptam să iau apărarea preşedintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferinţa aceea de presă a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba”, a spus Monica Gubernat.

Ce s-a întâmplat la conferința de presă de la Cotroceni

Marți, 10 noiembrie 2026, la finalul conferinței de presă susținute de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, jurnalistul l-a întrebat pe șeful statului despre votul procurorului general Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a CSM, împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție, atribuite chiar acesteia.

În locul unui răspuns la întrebare, Nicușor Dan i-a transmis jurnalistului că a dispus să nu mai fie primit la conferințele sale de presă pe durata mandatului: „În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, a declarat președintele