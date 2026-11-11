Prima pagină » Știri politice » Contre în ședința CNA după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Palatul Cotroceni: „Mi se pare periculos” / „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”

Contre în ședința CNA după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Palatul Cotroceni: „Mi se pare periculos” / „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”

Contre în ședința CNA după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Palatul Cotroceni: „Mi se pare periculos” / „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Situația jurnalistului Ovidiu Vanghele, căruia i-a fost interzis accesul la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni, a fost discutată și în ședința Consiliului Național al Audiovizualului. Membrii CNA au avut opinii diferite în privința oportunității deciziei anunțate de președintele Nicușor Dan, potrivit Pagina de Media.

Dorina Rusu a afirmat că un jurnalist nu ar trebui să fie exclus de la conferințele de presă ale unei instituții publice pentru opiniile exprimate pe Facebook.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

„Să dai afară un jurnalist pentru că te-a insultat pe Facebook, mi se pare periculos. (…) Noi suntem aici ca să apărăm libertatea de exprimare, indiferent că ne plac sau nu ne plac jurnaliştii care sunt implicaţi în chestiuni de tipul ăsta”, a spus membra CNA.

Aceasta a afirmat că decizia președintelui încalcă Legea 544 privind accesul la informațiile de interes public întrucât nu a existat un comportament al lui Ovidiu Vanghele care să perturbe desfășurarea conferinței de presă.

„Dacă a scris pe Facebook ceva despre preşedinte, ar fi existat un alt cadru în care să existe explicaţii, o discuţie cu privire la asta, şi nu în timpul conferinţei de presă. Mie mi se pare că este un precedent periculos”.

„Dacă începem să controlăm cum cetățenii își formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere”

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de Georgică Severin. Acesta a explicat că accesul jurnaliștilor la evenimentele organizate de instituțiile publice este liber și că interzicerea acestuia ar trebui să aibă la bază motive temeinice.

„Conform Legii 544, accesul jurnaliştilor în instituţiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să existe motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul”, a spus Severin.

Acesta a menționat o declarație recentă a președintelui, potrivit căreia alegerile corecte nu mai înseamnă doar numărarea corectă a voturilor, ci și modul în care cetățenii își formează opiniile.

„Eu cred că dacă începem să controlăm cum cetăţenii îşi formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere în niciun caz”.

„Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”

Un alt membru al Consiliului, Lucian Dindirică, a spus că este neclar conținutul interdicției care-l vizează pe Ovidiu Vanghele.

„Nu cred că nu va colabora cu Administraţia Prezidenţială pentru că aici ar fi păcatul mare. Deci nu ştiu dacă accesul este interzis complet la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni de Administraţia Prezidenţială sau doar la conferinţele de presă din mandatul preşedintelui.

Probabil că dumnealui trebuie să facă aici o specificaţie foarte clară. Pe de altă parte, din ce am citit, nu urmăresc ziaristul respectiv, înţeleg că i-a adus nişte injurii extrem, extrem de urâte, personale”.

La rândul său, Monica Gubernat a spus că nu se aştepta să ajungă să ia apărarea preşedintelui, dar a criticat comportamentul jurnalistului în timpul conferinţei.

„Nu mă aşteptam să iau apărarea preşedintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferinţa aceea de presă a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba”, a spus Monica Gubernat.

Ce s-a întâmplat la conferința de presă de la Cotroceni

Marți, 10 noiembrie 2026, la finalul conferinței de presă susținute de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, jurnalistul l-a întrebat pe șeful statului despre votul procurorului general Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a CSM, împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție, atribuite chiar acesteia.

În locul unui răspuns la întrebare, Nicușor Dan i-a transmis jurnalistului că a dispus să nu mai fie primit la conferințele sale de presă pe durata mandatului: „În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, a declarat președintele

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIEFratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspect într-un dosar de trafic de persoane
20:49
Fratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspect într-un dosar de trafic de persoane
SCANDALAnunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale
20:31
Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale
ULTIMA ORĂCiprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții
19:35
Ciprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții
ULTIMA ORĂA 44-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil scandează în fața Arestului Central: „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
18:54
A 44-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil scandează în fața Arestului Central: „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
SCANDALMiniștrii Transporturilor sar unul la gâtul celuilalt. Ștefan Ovidiu Popa și Radu Miruță, scandal pe Facebook despre Tunelul Curtea de Argeș, care încă nu a fost dat în folosință, deși lucrările sunt finalizate
18:51
Miniștrii Transporturilor sar unul la gâtul celuilalt. Ștefan Ovidiu Popa și Radu Miruță, scandal pe Facebook despre Tunelul Curtea de Argeș, care încă nu a fost dat în folosință, deși lucrările sunt finalizate
FLASH NEWSRevoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia
18:13
Revoltă în partidul Dianei Șoșoacă. Un deputat S.O.S a preluat șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Fosta lideră a contestat decizia
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Controlul emoțiilor umane, mai complex decât credeam. Un studiu amplu contestă o teorie consacrată
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
FLASH NEWSSchimbările pregătite de ANAF după intrarea României în Schengen. Controale filmate cu bodycam, printre măsurile luate de Fisc
21:18
Schimbările pregătite de ANAF după intrarea României în Schengen. Controale filmate cu bodycam, printre măsurile luate de Fisc
CONTROVERSĂCum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment
21:18
Cum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment
NEWS ALERTGeorge Simion anunță că vor fi mii de oameni în stradă la protestul AUR din weekend. Primăria Capitalei nu a autorizat protestul
21:12
George Simion anunță că vor fi mii de oameni în stradă la protestul AUR din weekend. Primăria Capitalei nu a autorizat protestul
EXCLUSIVAlin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
21:09
Alin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
FLASH NEWSÎntârziere de o zi pentru repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Ce a anunțat Nuclearelectrica
20:34
Întârziere de o zi pentru repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Ce a anunțat Nuclearelectrica
FLASH NEWSGigantul german Siemens construiește o nouă fabrică în România. Investiția se ridică la 14 milioane de euro
20:25
Gigantul german Siemens construiește o nouă fabrică în România. Investiția se ridică la 14 milioane de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe