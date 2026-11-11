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Schimbările pregătite de ANAF după intrarea României în Schengen. Controale filmate cu bodycam, printre măsurile luate de Fisc

Schimbările pregătite de ANAF după intrarea României în Schengen. Controale filmate cu bodycam, printre măsurile luate de Fisc
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Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește o serie de schimbări, după intrarea României în Schengen. ANAF are în plan să intensifice supravegherea transporturilor de marfă prin camere video, cântare și senzori. Instituția va corela datele despre drumuri cu depozitele și firmele cu risc fiscal. Inspectorii Antifraudă ar putea primi bodycam-uri din 2027.

Adrian Nica, președintele Fiscului, a prezentat, la Tax & Technology Summit 2026, măsurile pregătite de ANAF pentru verificarea transporturilor de marfă și depistarea riscurilor fiscale. Șeful ANAF a mai spus că măsurile sunt necesare și după aderarea la Schengen, care a eliminat o sursă importantă de informații despre transporturile de marfă.

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„Am luat harta tuturor drumurilor din România, peste ea punem harta tuturor depozitelor din România, apoi firmele cu risc și cui aparțin depozitele”, a declarat președintele ANAF.

Monitorizare intensificată a transporturilor

De altfel, ANAF vrea să folosească sistemele de supraveghere ale Poliției și CNAIR pentru monitorizarea transporturilor. În zonele fără echipamente suficiente, vor fi instalați senzori suplimentari.

„O să mergem inclusiv cu cunoașterea în teren. Am luat toate camerele de video și cântarele din România de la colegii de la Poliție și de la CNAIR. Unde o să ne lipsească camere și cântare, o să punem noi senzori”, a declarat șeful Fiscului.

După eliminarea controalelor la granițele interne Schengen, ANAF nu mai are acces la datele din documentele CMR verificate în vamă. Instituția pregătește noi sisteme de monitorizare și mai multe controale Antifraudă pe șosele.

„ANAF a pierdut cea mai importantă sursă de informare: citirea CMR-urilor (n.r. scrisoarea de transport) în vamă. N-am pus nimic în loc, o să punem acum. Și structurile de Antifraudă care fac control pe e-Transport vor fi și mai mulți ca număr, și mai prezenți în stradă și sperăm ca anul viitor să aibă și bodycam”, a spus șeful Fiscului.

Din iulie 2026, ANAF a publicat în Monitorul Oficial procedura pentru utilizarea bodycam-urilor în timpul controalelor, inclusiv în transporturi, HoReCa și comerț. Înregistrările urmăresc prevenirea corupției, protejarea angajaților și documentarea fraudelor fiscale. Bodycam-urile pot înregistra controalele la sediile firmelor sau în alte spații unde se desfășoară activități economice. Filmările pot surprinde verificarea persoanelor, ridicarea documentelor și aplicarea sancțiunilor.

Inspectorii ANAF vor putea filma opririle și verificările transporturilor, inclusiv controalele prin RO e-Transport. Înregistrarea începe la sosirea la locul controlului și se încheie după plecarea inspectorilor, arată Stiripesurse.ro.

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