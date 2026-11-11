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Cum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment

Cum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment
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Niciun transport de motorină rusească nu a ajuns în Statele Unite, deoarece toate cele trei nave trimise inițial în cadrul acordului dintre Donald Trump și Vladimir Putin și-au schimbat cursul în ultima clipă. Ultimul dintre acestea, petrolierul Agioi Fanendes, s-a întors din drum la aproximativ 400 de mile marine de coasta americană din cauza lipsei de cumpărători și a riscurilor legale.

Potrivit datelor de monitorizare maritimă analizate de Bloomberg, navele de transport ale Rusiei au renunțat pe rând la destinațiile americane.

Ultimul dintre aceste petroliere, Agioi Fanendes, aflat sub pavilion maltez, a plecat pe 22 octombrie din portul rusesc Primorsk cu aproximativ 300.000 de barili de motorină cu destinația inițială New York. Începând cu 9 noiembrie, nava a încetinit, a început să navigheze în zigzag și și-a schimbat statutul în „în așteptarea instrucțiunilor”. Operatorul grec Eastern Mediterranean Maritime a confirmat că nu a existat un port de descărcare confirmat. Datele recente indică o posibilă reorientare a petrolierului către America de Sud.

În mod similar, transporturile anterioare au avut un parcurs similar. Petrolierul Talisman și-a modificat ruta la începutul lunii noiembrie și, în loc să traverseze Atlanticul spre SUA, nava a intrat în Marea Mediterană și a ajuns ulterior în Egipt. Cel de-al treilea petrolier, Leruo, a renunțat și el la cursa spre coasta de est a Statelor Unite și s-a îndreptat în schimb către Brazilia.

Comercianții urmăresc îndeaproape mișcările motorinei rusești după ce președintele Vladimir Putin a fost de acord să furnizeze combustibil piețelor americane și globale printr-un acord cu președintele Donald Trump încheiat al începutul lunii octombrie. Acordul a stârnit critici din partea democraților americani, care au susținut că ar ajuta Kremlinul să finanțeze războiul său din Ucraina.

Deși Casa Albă a autorizat livrările de motorină din Rusia, planul s-a blocat din cauza opoziției de la Washington. Mai mulți congresmeni americani, printre care senatorul Richard Blumenthal, au avertizat că embargoul asupra petrolului rusesc a fost adoptat prin lege de Congres în aprilie 2022 și nu poate fi anulat unilateral de președinte.

Mai mult, guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a trimis notificări oficiale operatorilor portuari și i-a amenințat cu amenzi de milioane de dolari și sancțiuni legale dacă acceptă descărcarea combustibilului rusesc în porturile americane. Prin urmare, companiile americane de energie și instituțiile financiare au refuzat să cumpere sau să proceseze plățile pentru această marfă, temându-se de procese viitoare și de încălcarea sancțiunilor internaționale.

Rusia a anunțat luna trecută că a încărcat patru cisterne cu motorină destinată SUA, în conformitate cu acordul Putin-Trump, potrivit Interfax.

Acordul a avut ca scop reducerea prețurilor la combustibili înaintea alegerilor intermediare din SUA, deși democrații au susținut că ar fi prea limitat pentru a realiza acest lucru. Există, de asemenea, unele îndoieli cu privire la faptul că Rusia va putea exporta atâta motorină pe cât a promis, în contextul bombardamentelor repetate ale rafinăriilor țării de către Ucraina.

De la începutul lunii noiembrie, șase rafinării rusești au fost atacate, ceea ce echivalează cu o capacitate totală proiectată de aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi, arată calculele Bloomberg.

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