Alin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”

Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alin Tișe, președinte al Consiliului Județean Cluj, a vorbit despre viitorul PNL și congresul din luna iunie, când partidul își va alege noua conducere. Acesta a explicat de ce candidatura sa nu este o competiție împotriva lui Ilie Bolojan, ci o încercare de a convinge membrii partidului să susțină o altă direcție politică. În urmă cu o săptămână, Alin Tișe a declarat că își asumă candidatura la funcția de președinte al PNL. Președintele Consiliului Județean Cluj a susținut că motivul pentru care a decis asta este că Bolojan a făcut un mare rău PNL-ului prin deciziile luate la guvernare. Urmărește emisiunea live aici.

Alin Tișe susține că nu candidează împotriva lui Ilie Bolojan

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și membru PNL, a precizat că mandatul lui Ilie Bolojan expiră în luna iunie, când va avea loc congresul partidului. Acesta a explicat că nu urmărește o competiție directă cu actualul lider liberal, ci își propune să convingă majoritatea membrilor PNL să susțină viziunea sa pentru viitorul formațiunii.

„Congresul are loc în iunie. Atunci expiră mandatul lui Bolojan. Eu nu candidez împotriva lui Bolojan, eu candidez pentru PNL. De ce? În vară expiră mandatele tuturor și atunci se fac alegeri pentru toată lumea. Deci este un nou început.

De aceea spun tot timpul că nu este o competiție împotriva lui. Va fi o competiție cu toți candidații. Dar nu sunt alegeri în care eu să îl am ca țintă pe dânsul. Eu am o țintă: să conving că viitorul pe care îl propun este cel pe care îl dorește majoritatea membrilor”, a relatat Alin Tișe, președinte al Consiliului Județean Cluj PNL.

Alin Tișe e de părere că orientarea PNL-ului de acum e datorită contopirii cu USR

Alin Tișe a susținut că o orientare a PNL spre stânga progresistă ar putea duce la apropierea de USR și chiar la dispariția identității liberale a partidului. Acesta a precizat că membrii formațiunii vor decide dacă susțin sau nu această direcție.

„Dacă voi reuși, foarte bine. Dacă oamenii din partid vor considera că orientarea pe care eu o văd, spre stânga progresistă, cu care PNL nu are nimic în comun, înseamnă o contopire cu USR și dispariția PNL, atunci cei care cred în această direcție se vor îndrepta spre ea. Deci nu trebuie să facem foarte mult caz”, a mai adăugat Alin Tișe.

Alin Tișe i-a cerut lui Bolojan să organizeze alegeri interne în PNL și l-a acuzat de „dictatură”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, i-a transmis un mesaj lui Ilie Bolojan în urmă cu o zi, căruia i-a cerut să organizeze urgent alegeri interne în toate filialele PNL. Liberalul l-a acuzat pe liderul partidului că ia decizii fără consultarea membrilor și a susținut că liberalii trebuie să își aleagă conducerea prin vot, nu prin ordine de la centru.

„Domnule Bolojan, dragă Ilie, PNL nu este moșia ta! Organizează alegeri! Oprește dictatura și dă drumul urgent la alegeri interne în toate județele! Liberalii trebuie să-și aleagă liderii prin vot, nu prin ordine de la centru!”, a scris Alin Tișe pe Facebook.