George Simion anunță că vor fi mii de oameni în stradă la protestul AUR din weekend. Primăria Capitalei nu a autorizat protestul

George Simion a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că la protestul AUR din weekend ar putea participa câteva mii de oameni. Protestatarii sunt așteptați în fața Palatului Parlamentului pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Protestul nu a primit autorizație din partea Primăriei Capitalei, care a invocat apeluri la violență apărute pe internet
”Sunt câteva mii de persoane despre care noi știm că participă la un eveniment pe care noi îl organizăm vineri, sâmbătă, duminică, la Parlamentul României. În Parlament. Forum Europa se cheamă și marea majoritate a acestor oameni, în afară de cetățenii străini care pot doar observa dacă vor dori dumnealor manifestația, vor participa.”, a declarat președintele AUR, la Digi24.
Președintele AUR, George Simion a anuntat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.
George Simion a făcut anunțul printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a precizat că toți membrii partidului vor merge în fața Arestului Central din București.
Primăria Capitalei nu a autorizat protestul din weekend. Comisia de la PMB care avizează adunările publice invocă apeluri la violență apărute pe internet.
Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie,din București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.
„Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei. Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie „poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în mesajul transmis de Primăria Capitalei.