Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări despre întâlnirea dintre șefa CCR, Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, despre care informațiile apărute în spațiul public spun că ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului. Magistrații avertizează că lipsa de transparență poate afecta aparența de imparțialitate a Curții și încrederea publică în deciziile acesteia.

Într-un comunicat comun, președinții tribunalelor invocă standardele de independență și imparțialitate aplicabile justiției și susțin că acestea trebuie respectate „cu aceeași rigoare” și în cazul jurisdicției constituționale.

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Magistrații cer clarificarea cadrului întâlnirii Bolojan – Tănăsescu

„Independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe

exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime. Transparența reprezintă, din această perspectivă, o garanție esențială a încrederii publice în actul de justiție”, se arată în comunicat.

Ei cer să fie clarificate existența și cadrul întâlnirii, motivul pentru care aceasta ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, precum și scopul și temele discuției. Demersul vine înaintea unei ședințe importante a CCR, programată luni, 17 august, în care Curtea urmează să dezbată inclusiv sesizările privind Legea integrității.

Președinții de tribunale invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Președinții de tribunale invocă și precedentul din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, pe atunci consilier prezidențial, și-a dat demisia în urma controverselor generate de întâlnirea cu un judecător al CCR. Ei reamintesc poziția exprimată atunci de Administrația Prezidențială, potrivit căreia era „inadmisibil” ca în spațiul public să planeze suspiciunea unei posibile imixtiuni în activitatea Curții, și susțin că același standard trebuie să rămână valabil și astăzi.

„Aceste exigențe sunt aplicabile în egală măsură justiției constituționale. În cauza Sieć

Obywatelska Watchdog Polska c. Poloniei, hotărârea din 21 martie 2024, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat interesul public al informațiilor privind agendele întâlnirilor unor judecători ai Curții Constituționale, într-un context în care existau suspiciuni privind contacte cu un om politic interesat de o cauză aflată în examinarea Curții”, se precizează în comunicat.

Ce explicații cer concret președinții curților de apel

Judecătorii vor să fie clarificat, în primul rând, dacă întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut loc. Dacă răspunsul este da, ei cer să se spună în ce condiții s-a desfășurat, de ce a avut loc în biroul președintelui Senatului, care a fost motivul întâlnirii și despre ce s-a discutat. Potrivit comunicatului de presă, aceste explicații sunt necesare pentru a opri speculațiile și pentru a proteja încrederea oamenilor în CCR.

„Pentru înlăturarea oricărei speculații și pentru protejarea încrederii publice în jurisdicția constituțională, considerăm necesară clarificarea informațiilor apărute public, cu privire la existența și cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și la scopul și temele discutate”, au declarat judecătorii Curților de Apel din România.

Judecătorii spun că aceleași reguli trebuie respectate la orice nivel al justiției

Mesajul final al președinților curților de apel este că independența, imparțialitatea și transparența nu trebuie cerute doar judecătorilor din instanțele obișnuite. Potrivit comunicatului de presă, aceleași reguli trebuie respectate cu aceeași strictețe și de instituțiile care fac justiție constituțională.

În încheiere, șefii curților de apel spun că respectarea acestor reguli întărește instituțiile, nu le slăbește. Potrivit comunicatului transmis de judecători, transparența și respectarea independenței justiției sunt necesare pentru ca oamenii să aibă încredere în instituțiile statului.

Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge luni, 17 august, la Senat

Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni pentru „clarificarea situației” cu privire la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, potrivit unui anunț transmis duminică senatorilor.

Anunțul vine la puțin timp după ce senatorul Ninel Peia (PACE) a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor cu privire la întrevederea neoficială dintre Bolojan și președinta CCR. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.

Solicitarea a fost depusă duminică, 16 august, la Biroul Permanent al Senatului României. Demersul, sprijinit de peste o treime dintre membrii Senatului, vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc discuția din 14 august 2026 dintre premierul demis și președinta CCR precum și evaluarea eventualelor consecințe instituționale.