Prima pagină » Justiție » Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări despre întâlnirea dintre șefa CCR, Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări despre întâlnirea dintre șefa CCR, Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări despre întâlnirea dintre șefa CCR, Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președinții a 50 de tribunale din România cer clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, despre care informațiile apărute în spațiul public spun că ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului. Magistrații avertizează că lipsa de transparență poate afecta aparența de imparțialitate a Curții și încrederea publică în deciziile acesteia.

Într-un comunicat comun, președinții tribunalelor invocă standardele de independență și imparțialitate aplicabile justiției și susțin că acestea trebuie respectate „cu aceeași rigoare” și în cazul jurisdicției constituționale.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Magistrații cer clarificarea cadrului întâlnirii Bolojan – Tănăsescu

„Independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe
exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime. Transparența reprezintă, din această perspectivă, o garanție esențială a încrederii publice în actul de justiție”, se arată în comunicat.

Ei cer să fie clarificate existența și cadrul întâlnirii, motivul pentru care aceasta ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, precum și scopul și temele discuției. Demersul vine înaintea unei ședințe importante a CCR, programată luni, 17 august, în care Curtea urmează să dezbată inclusiv sesizările privind Legea integrității.

Președinții de tribunale invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Președinții de tribunale invocă și precedentul din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, pe atunci consilier prezidențial, și-a dat demisia în urma controverselor generate de întâlnirea cu un judecător al CCR. Ei reamintesc poziția exprimată atunci de Administrația Prezidențială, potrivit căreia era „inadmisibil” ca în spațiul public să planeze suspiciunea unei posibile imixtiuni în activitatea Curții, și susțin că același standard trebuie să rămână valabil și astăzi.

„Aceste exigențe sunt aplicabile în egală măsură justiției constituționale. În cauza Sieć
Obywatelska Watchdog Polska c. Poloniei, hotărârea din 21 martie 2024, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat interesul public al informațiilor privind agendele întâlnirilor unor judecători ai Curții Constituționale, într-un context în care existau suspiciuni privind contacte cu un om politic interesat de o cauză aflată în examinarea Curții”, se precizează în comunicat.

Ce explicații cer concret președinții curților de apel

Judecătorii vor să fie clarificat, în primul rând, dacă întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut loc. Dacă răspunsul este da, ei cer să se spună în ce condiții s-a desfășurat, de ce a avut loc în biroul președintelui Senatului, care a fost motivul întâlnirii și despre ce s-a discutat. Potrivit comunicatului de presă, aceste explicații sunt necesare pentru a opri speculațiile și pentru a proteja încrederea oamenilor în CCR.

„Pentru înlăturarea oricărei speculații și pentru protejarea încrederii publice în jurisdicția constituțională, considerăm necesară clarificarea informațiilor apărute public, cu privire la existența și cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și la scopul și temele discutate”, au declarat judecătorii Curților de Apel din România.

Judecătorii spun că aceleași reguli trebuie respectate la orice nivel al justiției
Mesajul final al președinților curților de apel este că independența, imparțialitatea și transparența nu trebuie cerute doar judecătorilor din instanțele obișnuite. Potrivit comunicatului de presă, aceleași reguli trebuie respectate cu aceeași strictețe și de instituțiile care fac justiție constituțională.

În încheiere, șefii curților de apel spun că respectarea acestor reguli întărește instituțiile, nu le slăbește. Potrivit comunicatului transmis de judecători, transparența și respectarea independenței justiției sunt necesare pentru ca oamenii să aibă încredere în instituțiile statului.

Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge luni, 17 august, la Senat

Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni pentru „clarificarea situației” cu privire la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, potrivit unui anunț transmis duminică senatorilor.

Anunțul vine la puțin timp după ce senatorul Ninel Peia (PACE) a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor cu privire la întrevederea neoficială dintre Bolojan și președinta CCR. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.

Solicitarea a fost depusă duminică, 16 august, la Biroul Permanent al Senatului României. Demersul, sprijinit de peste o treime dintre membrii Senatului, vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc discuția din 14 august 2026 dintre premierul demis și președinta CCR precum și evaluarea eventualelor consecințe instituționale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE CCR reacționează la scandalul produs de întâlnirea dintre șefa instituției, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan
20:47
CCR reacționează la scandalul produs de întâlnirea dintre șefa instituției, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan
REACȚIE CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
19:49
CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
REACȚIE Toni Neacșu susține solicitările șefilor curților de apel privind întâlnirea Bolojan–Tănăsescu: O Curte care nu își poate garanta independența devine un pericol
18:48
Toni Neacșu susține solicitările șefilor curților de apel privind întâlnirea Bolojan–Tănăsescu: O Curte care nu își poate garanta independența devine un pericol
EXCLUSIV Dosarul ”Bunicuța ucraineană”. Dificultățile de infiltrare a ofițerilor în grupul care „livra” cetățenie română pe bani. Un „spion” MAI a fost retras
06:30
Dosarul ”Bunicuța ucraineană”. Dificultățile de infiltrare a ofițerilor în grupul care „livra” cetățenie română pe bani. Un „spion” MAI a fost retras
EXCLUSIV Temutul Fane Vancică, pus să măture curtea pușcăriei. În ce condiții își execută pedeapsa interlopul care s-a filmat în timp ce bătea o femeie
05:00
Temutul Fane Vancică, pus să măture curtea pușcăriei. În ce condiții își execută pedeapsa interlopul care s-a filmat în timp ce bătea o femeie
REACȚIE Judecătorul Bogdan Mateescu cere demisia președintelui CCR după întâlnirea cu Bolojan
14:19, 15 Aug 2026
Judecătorul Bogdan Mateescu cere demisia președintelui CCR după întâlnirea cu Bolojan
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
ENERGIE Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
21:36
Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks

Cele mai noi

Trimite acest link pe