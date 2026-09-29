Fostul președinte Traian Băsescu a explicat circumstanțele în care susține revenirea actualului procuror-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, în Justiția din România. Băsescu a precizat că nu știe dacă fostul procuror-șef DNA va reveni în țară după ce își încheie mandatul de conducere la EPPO, însă că este de acord cu un astfel de scenariu în cazul în care Kövesi renunță la obiceiul de a face „spectacol din necazul oamenilor”.

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„Aici trebuie să își găsească locul de muncă” / „Cred că mulți au înțeles că acel spectacol a dăunat credibilității luptei anticorupție”

Fostul președinte a afirmat că „spectacolul” pe care îl făcea fostul procuror general în perioada în care conducea Justiția din România a ajuns să fie văzut drept un element care a dăunat credibilității luptei anticorupție.

„Nu știu, mi-e greu să vă spun dacă doamna Kövesi va reveni în România după ce își va termina mandatul procuror-șef al Parchetului European. Dar, dacă ar veni înapoi în magistratură, cu condiția să nu mai facă spectacol din necazul oamenilor, n-are decât să vină și în Justiție. Până la urmă, aici trebuie să își găsească locul de muncă. Cred că mulți au înțeles că acel spectacol a dăunat credibilității luptei anticorupție”, a explicat Traian Băsescu pentru TVR.

Mandatul Laurei Codruța Kövesi în fruntea Parchetului European a început în toamna anului 2019 și urmează să se încheie oficial la data de 31 octombrie 2026. Activitatea sa în funcția de conducere la nivel european a inclus gestionarea a mii de anchete transfrontaliere legate de fraude cu fonduri europene și evaziune fiscală complexă.

Traian Băsescu a sărit în apărarea lui Călin Georgescu, la scurt timp după arestare: „De ce trebuie să le pui cătușe la gulere albe”

Fostul președinte Traian Băsescu a sărit în apărarea lui Călin Georgescu, la scurt timp după ce acesta a fost dus în arestul central, în urma deciziei de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată.

Băsescu a explicat că înțelege motivele pentru care dosarul fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a ajuns în instanță, însă că nu susține deloc componenta „spectacolului” și că nu înțelege de ce Călin Georgescu a fost ridicat de acasă cu cătușe la mâini, în contextul în care „nu este un tip care să dea în cap”.