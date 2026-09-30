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SURSE | Factori politici din zona județului Neamț ar putea fi vizați de perchezițiile parchetului general într-un amplu dosar privind fapte la legea silvică.

Catalin Lupasteanu
SURSE | Factori politici din zona județului Neamț ar putea fi vizați de perchezițiile parchetului general într-un amplu dosar privind fapte la legea silvică.
FOTO: Caracter ilustrativ
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Factori politici zonal ar fi vizați de o amplă anchetă a parchetului general în care anchetatorii au făcut, marți, numeroase percheziții la persoane, firme și instituții publice, afirmă în exclusivitate pentru Gândul surse judiciare.

Acestea nu au putut oferi alte răspunsuri la întrebările Gândul și nu au putut nominaliza persoane dar arată că traseul anchetei ar fi către persoane din viața politică zonală, precum Doru Gherghel, fostul director de la Direcția silvică Neamț și Mircia Gorghiu, consilier județean la Neamț, cu funcții de conducere în trecut la Direcția Silvică și Romsilva

Instituția publică la care ar fi descins anchetatorii PICCJ se pare că ar fi Romsilva București. Aceleași surse explică pentru Gândul că nu a fost nevoie de percheziții la alte instituții publice întrucât acestea au transmis documentele solicitate în timp util.

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Ce spune parchetul

În mod oficial PICCJ a oferit detalii despre cazul în care au fost declanșate perchezițiile și a arătat că sub coordonarea procurorului de caz de la Biroul de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-au pus în executare, marți, 9 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Neamț într-o cauză având ca obiect săvârșirea mai multor infracțiuni săvârșite în domeniul silvic.

În mod concret, în cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deturnarea licitațiilor publice, abuz în serviciu, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, sustragere sau distrugere de înscrisuri.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că la nivelul unei instituții publice din domeniul silvic, actuali şi foşti factori decizionali controlează, prin interpuşi, societăţi economice de profil, care participă la procedurile de atribuire organizate de instituţie pentru contractarea de masă lemnoasă pe picior, asigurându-şi astfel accesul în fondul forestier, de unde exploatează/transportă ilegal volume de material lemnos, suplimentar celor prevăzute în APV (act de punere în valoare).

Afaceri de speculă

Operatorii economici din acest grup restrâns ar fi contractat, după cum reiese din cercetările efectuate până în prezent, prestări de servicii având o valoare semnificativă, acestea având ca obiect lucrări de silvicultură (descopleşiri, degajări, împăduriri, completări, protecţia arboretului împotriva dăunătorilor), activităţile nefiind prestate la nivelul cantitativ şi calitativ asumat.

În vederea creării condiţiilor favorabile acestor manopere, membrii grupului de interese de la nivelul instituției vizate ar fi speculat posibilitatea licitării contractelor de prestări servicii sub forma unor acorduri-cadru pentru diverse perioade de timp (de regulă, patru ani), în care, în baza unor note de fundamentare, au încheiat contracte subsecvente, suplimentând valorile contractate iniţial.

Tot în cursul zilei de astăzi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, au fost puse în executare alte 17 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni la regimul silvic, dosar instrumentat de această unitate de parchet și vizând același mecanism infracțional. Perchezițiile au vizat locuințe, sedii și puncte de lucru ale unor operatori economici, precum și spații din cadrul unor instituții publice.

Activitățile au urmărit identificarea și conservarea de înscrisuri, documente de transport și de gestiune, evidențe privind materialul lemnos, terminale de comunicații și alte suporturi care pot avea relevanță pentru cercetări.

Transporturi clandestine cu lemn

Ancheta privește mai multe transporturi de material lemnos și urmărește stabilirea provenienței materialului transportat, a cantităților efective, a locurilor de încărcare și a concordanței dintre operațiunile realizate și datele înscrise în documentele de însoțire și în evidențele informatice, precum și împrejurările în care au fost întocmite și utilizate documentele aferente acestor transporturi.

O parte dintre percheziții a vizat și verificarea unor posibile legături dintre reprezentanții și angajații unei societăți comerciale și persoane care au exercitat ori exercită atribuții în instituții din domeniul silvic. Demersurile efectuate urmăresc identificarea și destructurarea eventualelor mecanisme de sprijin instituțional de care ar beneficia unele societăți de exploatare a lemnului.

Punerea în executare a mandatelor în cele două cauze s-a realizat prin colaborarea organelor de cercetare penală din cadrul IGPR – DIC, IGPR – DICE, IGPR – DOP, IPJ Neamț – Secția 13 Crăcăoani, Secția 4 Târgu Neamț, Secția 14 Urecheni, Poliția Orașului Târgu Neamț – Formațiunea Investigații Criminale, SAESP, SOP, BPA, SIC și SICE; precum și IPJ Vrancea – SOP și BPFFP. Cauza a beneficiat, de asemenea, de suport operativ din partea Serviciului Tehnic al PÎCCJ.

Precizăm că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate,în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

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