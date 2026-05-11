Cetățean rus, interzis pe teritoriul României pentru 10 ani. SRI l-a monitorizat atent și a descoperit ce făcea în țara noastră, de fapt

După o atentă monitorizare din partea SRI, s-a aflat ce făcea, de fapt, pe teritoriul țării noastre un cetățean rus. Ulterior, el a fost interzis în România pentru 10 ani. Din documentele clasificate „Strict Secret”, puse la dispoziția instanței de SRI, reiese că rusul a fost implicat în facilitarea unor activități ostile de tip hibrid (cercetare-diversiune, sabotaj) împotriva României.

Acțiunile lui au vizat și alte state membre Schengen și UE. Munca lui era în beneficiul Moscovei.

Filat de SRI

Stabilit în Slatina, Denis Frolov a fost declarat, printr-o hotărâre a Curții de Apel București, indezirabil pe teritoriul României din rațiuni de securitate. Decizia instanței a fost pronunțată vineri, 8 mai, iar el a primit interdicție de a intra în țara noastră timp de 10 ani.

MEDIAFAX prezintă, ÎN PREMIERĂ, motivarea instanței. Din informațiile obținute reiese faptul că Serviciul Român de Informații îl monitoriza de mai multă vreme pe cetățeanul rus. De altfel, chiar SRI a semnalat „activitățile suspecte” ale acestuia.

„Declară ca indezirabil pe teritoriul României, pe o perioadă de 10 ani, pentru raţiuni de securitate naţională, pe pârâtul Denis Frolov, cetăţean rus, cu datele de identificare indicate în sesizare. Hotărârea se comunică Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pârâtului şi Inspectoratului General pentru Imigrări. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Solicitarea către instanță a fost făcută de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care a cerut declararea ca indezirabil pe o perioadă de 10 ani pentru rațiuni de securitate națională a lui Frolov, „având în vedere că există date și informații conform cărora cetățeanul străin este implicat în facilitarea unor activități ostile de tip hibrid împotriva României și/sau a statelor Schengen”, se arată în motivarea hotărârii.

Cu ce se ocpa Denis Frolov, de fapt

Activitățile ostile la care fac referire procurorii ar fi fost desfășurate în favoarea Federației Ruse și constituie amenințări la adresa siguranței naționale.

De asemenea, din probatoriul administrat, rezultă că Frolov, pe fondul specializării în Federația Rusă, prezintă riscul ca să acționeze ca facilitator pentru activități de tip hibrid.

Ancheta autorităților române care l-a vizat pe cetățeanul rus au scos la iveală faptul că acesta deținea manuale cu instrucțiuni privind fabricarea explozivilor.

„Tot din probatoriul administrat, rezultă că cetățeanul străin deține manuale care conțin instrucțiuni privind fabricarea explozivilor, dispozitivelor explozive, a otrăvurilor şi a dispozitivelor incendiare, modul de achiziție a substanțelor, ustensilelor și a echipamentelor necesare pentru confecționare, cât și despre măsuri de siguranță aferente.

Astfel, activitățile derulate, coroborate cu pregătirea educațională și profesională a cetățeanului străin, tehnicile și procedurile de protecție contrainformativă pe care acesta le adoptă, sumele de bani la care are acces, frecventele deplasări în străinătate și poziționarea antieuropeană, determină o vulnerabilitate accentuată și o amenințare semnificativă în perspectiva iniţierii unor acte de sprijin la activități de natură informativ-operativă și activități de tip hibrid, ostile intereselor României și partenerilor strategici”, se mai arată în motivarea hotărârii.

Comportament contrainformativ și istoric militar

În contextul conflictului militar din Ucraina, având în vedere comportamentul contrainformativ, istoricul militar și profesional, precum și interesul pentru domeniul militar, procurorul apreciază că există riscuri derivate din posibilitatea ca acesta să deruleze misiuni informative și de sabotaj asupra unor obiective militare.

În apărarea lui, Forlov s-a adresat instanței în limba română. A spus că mama sa este ucraineancă și că nu are niciun secret. SRI susține contrariul, după cum reiese din proces:

„Din examinarea documentelor clasificate Strict Secret, ce au fost puse la dispoziție de către Serviciul ##### de Informații – U.M. 0198 București, autoritate cu competențe în domeniul securității naționale, au rezultat date si informații conform cărora cetățeanul rus este implicat în facilitarea unor activități ostile de tip hibrid (cercetare-diversiune, sabotaj) împotriva României și/ sau a statelor Schengen, în beneficiul Federației Ruse, fapte care, potrivit art. 3 lit. k), 1) și o) din Legea nr. 51/1991, constituie amenințări la adresa securității naționale.

Datele și informațiile ce motivează propunerea U.M. 0198 București se regăsesc, pe larg, în materialul menționat anterior și care, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 3 din O.U.G. nr. 194/2002, republicată, a fost transmis integral Curții de Apel București, pentru a fi avut în vedere la soluționarea acestei cauze”, se arată în motivare.

Era în România din 2022

Conform acelorași surse, din materialul neclasificat a rezultat că cetăţeanul rus Frolov s-a stabilit în România în anul 2022. A fost beneficiarul unui permis de ședere temporară, ca urmare a dobândirii calității de angajat în cadrul unor societăți autohtone.

„Datele deținute au conturat profilul unui cetățean străin instruit și potențial implicat în activități de natură informativ-operativă derulate de state ostile intereselor României și partenerilor strategici ai ţării.

Astfel, au fost identificate interese ale cetățeanului rus în raport cu serviciile secrete ruse și activitatea acestora, acesta accesând (anterior inițierii deplasărilor pe teritoriul statelor membre UE) pagina oficială de contact a Serviciului Federal de Informații (SVR) al Federației Ruse. De asemenea, au fost identificate legături cu instituții de stat din Federația Rusă, Frolov având un istoric familial conexat structurilor de forță ale statului rus sau cu atribuții militare. Un alt element relevant constă în faptul că acesta a activat o perioadă îndelungată în cadrul sectorului nuclear din Federația Rusă, locuind în localitatea Ozersk, mediu controlat total de către autoritățile ruse”, am mai consemnat magistrații români.

Ce tip de personaj era Frolov

Cei care l-au monitorizat pe Frolov au susținut că acesta s-a remarcat și prin conduita și disciplina contrainformativă afișată. În mod constant, el aplica tehnici și proceduri de protecție contrainformativă specifice domeniului de intelligence.

„Datele obținute au relevat că interesele și preocupările lui Frolov se află în neconcordantă cu statutul său actual. Acesta susține un canal de mesagerie în cadrul aplicației Telegram, care are caracteristicile unei căsuțe poștale impersonale digitale. Adițional, în pofida declarațiilor sale și a interesului vădit în ceea ce privește integrarea sa în sistemul Uniunii Europene (UE), cetățeanul rus nutrește sentimente antieuropene.

În același timp, Frolov manifestă o preocupare constantă în raport cu domeniul militar, aspect relevat și prin frecventarea unor poligoane de tir.

Distinct, în pofida veniturilor sale oficiale reduse, a realizat multiple deplasări în state membre UE, păstrând dovada plăților efectuate și o evidentă a mijloacelor de transport utilizate.

În contextul călătoriilor realizate în UE, atrage atenția interesul confirmat al cetățeanului rus în raport cu obiective militare aliate (baza militară USAFE – United States Air Forces in Europe din localitatea Ramstein). De asemenea, au fost obținute date care denotă un potențial interes al cetățeanului rus în raport cu obiective aparținând SRI”, se mai arată în textul hotărârii.

Își șterge urmele lăsate pe Internet

În pofida veniturilor sale oficiale reduse, Parchetul Curții de Apel București a arătat că Denis Frolov investește sume considerabile în dispozitive menite să-i sporească confidențialitatea comunicațiilor și să îi diminueze amprenta cibernetică. Frecvent, procedează la ștergerea unor date și la schimbarea dispozitivelor informatice, documentându-se în prealabil și optând pentru modele care asigură un nivel superior de securitate cibernetică.

Verificând documentele cu caracter „Strict Secret” înaintate instanţei de judecată de către SRI, Curtea de Apel București a reţinut că rezultă date care confirmă cele susţinute de Parchet, respectiv indicii temeinice privind existența unui risc la adresa securității naționale a României. Elementele relevante sunt următoarele:

cetățeanul străin este conexat în mod direct, dar și prin intermediul membrilor de familie cu instituțiile de stat ruse;

are pregătire militară și experiență profesională în domeniul chimic/ radioactiv-nuclear în Federația Rusă;

deține cunoștințe despre fabricarea artizanală a explozivilor/ otrăvurilor:

deține și a fost observat utilizând abilități specializate ale mediului de intelligence;

nutrește sentimente antieuropene concomitent cu preocupări pentru simularea integrării cât mai profunde în sistemul UE;

dispune de resurse financiare nejustificate;

este prezent pe teritoriul național, fiind beneficiarul unei permis de ședere, prin intermediul căruia a dobândit mobilitate pe teritoriul statelor membre UE.

