Călin Georgescu este așteptat de sute de susținători la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar

21 oct. 2025, 10:45, Justiție
Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Inițial, controlul trebuia semnat la sediul IPJ Ilfov, însă procedura a fost mutată la Buftea, în fiecare marți de la ora 11.00.

Mai mulți susținători ai fostului candidat s-au strâns la fața locului pentru a-l aștepta.

