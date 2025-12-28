Prima pagină » Justiție » Apă gratuită în gări, aeroporturi și alte instituții publice. Proiectul e menit să combată inechitatea socială

Apă gratuită în gări, aeroporturi și alte instituții publice. Proiectul e menit să combată inechitatea socială

Ruxandra Radulescu
28 dec. 2025, 11:38, Justiție
Apă gratuită în gări, aeroporturi și alte instituții publice. Proiectul e menit să combată inechitatea socială

Un proiecte de lege popune ca instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor să asigure accesul gratuit la apă potabilă publicului vizitator, călătorilor, pacienților sau beneficiarilor serviciilor publice, transmite Profit.ro

Noul proiect arată că, în prezent, cetățenii nu au acces garantat la apă potabilă, gratis, în spațiile publice interioare, precum sălile de așteptare ale instituțiilor publice (ANAF, primării, prefecturi), instanțele judecătorești, unitățile sanitare, unitățile de învățământ sau nodurile de transport (metrou, gări, autogări) – este deficitar și neuniform reglementat.

Cadrul normativ actual, susțin autorii proiectului, se concentrează preponderent pe monitorizarea calității apei de la robinet și pe conformitatea rețelelor publice de distribuție, dar legislația nu instituie o obligație clară pentru administratorii clădirilor publice de a asigura puncte de hidratare gratuită pentru cetățeni.

”În lipsa unei astfel de obligații, cetățenii aflați în situații de așteptare prelungită, în tranzit sau în unități de învățământ sunt constrânși să achiziționeze apă îmbuteliată de la comercianți privați sau automate de vânzare.

Această situație generează inechități sociale, afectând în special persoanele vulnerabile (elevi, pensionari, persoane cu venituri reduse), și contribuie la generarea unei cantități semnificative de deșeuri de plastic.

Mai mult, în clădirile vechi sau cu infrastructură sanitară inadecvată, simpla existență a rețelei de apă nu garantează accesul facil la o sursă de băut igienică în zonele de relații cu publicul”, afirmă autorii proiectului.

Ce prevede inițiativa

”instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi au obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice”.

Obligația prevăzută se îndeplinește prin ”amplasarea de dozatoare de apă potabilă în spațiile de așteptare, holurile de acces și zonele de tranzit intens circulate, indiferent dacă locația pemite sau nu racordarea directă la rețeaua publică de distribuție a apei”.

În vederea protejării sănătății umane, funcționarea dozatoarelor de apă, indiferent de tipul acestora (racordate la rețea sau cu alimentare prin recipiente), este condiționată de respectarea cumulativă a umătoarelor măsuri:

a) dotarea cu pahare de unică folosință, confecționate din materiale biodegradabile sau reciclabile;

b) existența unui contract de prestări servicii cu o unitate de profil autorizată, care să asigure furnizarea apei, mentenanța și igierizarea periodică a aparatelor.

În cazul dozatoarelor alimentate cu apă îmbuteliată, furnizorul are obligația de a pune la dispoziția instituției sau unității contractante, la fiecare aprovizionare realizată, o copie a celui mai recent buletin de analiză pentru lotul de apă furnizat.

Buletinul de analiză trebuie să fie disponibil pentru consultare la solicitarea oricărei persoane interesate sau a organelor de control. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebui adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului.

FOTO: Envato

Recomandarea video

Citește și

ACUM Zi de foc pentru Bolojan. Votul CCR pe pensiile speciale se dă în scurt timp
11:00
Zi de foc pentru Bolojan. Votul CCR pe pensiile speciale se dă în scurt timp
EXCLUSIV DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
20:00
DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
JUSTIȚIE Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan
19:48
Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan
FLASH NEWS Ofițerul acuzat de tentativă de viol asupra unui elev de la Școala de Poliție „Vasile Lascăr” a fost arestat preventiv
15:31
Ofițerul acuzat de tentativă de viol asupra unui elev de la Școala de Poliție „Vasile Lascăr” a fost arestat preventiv
FLASH NEWS Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
13:22, 26 Dec 2025
Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
ULTIMA ORĂ Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet
20:11, 23 Dec 2025
Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: țO să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Cancan.ro
'Uraganul de iarnă' a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
În 1940, un câine a descoperit o peșteră plină cu opere de artă antice
EXTERNE Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
11:24
Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
SPORT „Legea Novak” nu împiedică transferurile în handbal! CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea cumpără la „foc automat”
11:13
„Legea Novak” nu împiedică transferurile în handbal! CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea cumpără la „foc automat”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”
11:00
Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”

Cele mai noi