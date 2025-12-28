Apă gratuită în gări, aeroporturi și alte instituții publice. Proiectul e menit să combată inechitatea socială

Un proiecte de lege popune ca instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor să asigure accesul gratuit la apă potabilă publicului vizitator, călătorilor, pacienților sau beneficiarilor serviciilor publice, transmite Profit.ro.

Noul proiect arată că, în prezent, cetățenii nu au acces garantat la apă potabilă, gratis, în spațiile publice interioare, precum sălile de așteptare ale instituțiilor publice (ANAF, primării, prefecturi), instanțele judecătorești, unitățile sanitare, unitățile de învățământ sau nodurile de transport (metrou, gări, autogări) – este deficitar și neuniform reglementat.

Cadrul normativ actual, susțin autorii proiectului, se concentrează preponderent pe monitorizarea calității apei de la robinet și pe conformitatea rețelelor publice de distribuție, dar legislația nu instituie o obligație clară pentru administratorii clădirilor publice de a asigura puncte de hidratare gratuită pentru cetățeni.

”În lipsa unei astfel de obligații, cetățenii aflați în situații de așteptare prelungită, în tranzit sau în unități de învățământ sunt constrânși să achiziționeze apă îmbuteliată de la comercianți privați sau automate de vânzare.

Această situație generează inechități sociale, afectând în special persoanele vulnerabile (elevi, pensionari, persoane cu venituri reduse), și contribuie la generarea unei cantități semnificative de deșeuri de plastic.

Mai mult, în clădirile vechi sau cu infrastructură sanitară inadecvată, simpla existență a rețelei de apă nu garantează accesul facil la o sursă de băut igienică în zonele de relații cu publicul”, afirmă autorii proiectului.

Ce prevede inițiativa

”instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi au obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice”.

Obligația prevăzută se îndeplinește prin ”amplasarea de dozatoare de apă potabilă în spațiile de așteptare, holurile de acces și zonele de tranzit intens circulate, indiferent dacă locația pemite sau nu racordarea directă la rețeaua publică de distribuție a apei”.

În vederea protejării sănătății umane, funcționarea dozatoarelor de apă, indiferent de tipul acestora (racordate la rețea sau cu alimentare prin recipiente), este condiționată de respectarea cumulativă a umătoarelor măsuri:

a) dotarea cu pahare de unică folosință, confecționate din materiale biodegradabile sau reciclabile; b) existența unui contract de prestări servicii cu o unitate de profil autorizată, care să asigure furnizarea apei, mentenanța și igierizarea periodică a aparatelor.

În cazul dozatoarelor alimentate cu apă îmbuteliată, furnizorul are obligația de a pune la dispoziția instituției sau unității contractante, la fiecare aprovizionare realizată, o copie a celui mai recent buletin de analiză pentru lotul de apă furnizat.

Buletinul de analiză trebuie să fie disponibil pentru consultare la solicitarea oricărei persoane interesate sau a organelor de control. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebui adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului.

FOTO: Envato