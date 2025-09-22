Ziua Z la CCR prin ochii ministrului Justiției. Un INTERVIU de EXCEPȚIE pe Gândul, marți la ora 8.00

Mâine, la ora 8.00, Gândul va publica un interviu de excepție realizat cu ministrul Justiției, Radu Marinescu. Veți afla, în ziua premergătoare deciziei capitale a Curții Constituționale a României pe sesizarea de neconstituționalitate a legii pensiilor magistraților asumată de Guvern, observațiile făcute de Ministerul Justiției pe acest proiect, cum a ajuns la forma finală și de ce problema legalității acestuia este cea mai importantă.

Veți afla și dacă Guvernul pleacă acasă în caz de eșec, cum este Ilie Bolojan în ochii ministrului Marinescu, ce alte soluții importante se pregătesc în laboratoarele MJ și cum e privită activitatea parchetelor de la nivelul instituției responsabile de controlul sistemului judiciar.

Și veți mai avea și alte surprize. Urmăriți ca să știți!