Cât costă să dormi o noapte în patul lui „Coco” Chanel, în „garsoniera” de la Ritz

Străbunica a ceea ce acum se numește Lifestyle, Gabrielle „Coco” Chanel, poate cea mai influentă figură a modei din totdeauna, și-a petrecut ultimele decenii ale vieții într-unul dintre cele mai prestigioase hoteluri din lume: Ritz Paris, aflat pe faimoasa Place Vendôme din inima capitalei Franței, preia Antena3. Redecorat în stil Coco, apartamentul este închiriat la prețuri…
Coco a numit adesea hotelul „ma maison” și a locuit acolo aproape trei decenii, până la moartea ei în 1971, într-un spațiu pe care și-l amenajase cu gust și rafinament propriu.
După renovările moderne ale hotelului, spațiul în care Coco Chanel a trăit a fost transformat în Suite Coco Chanel – o suită de lux dedicată amintirii ei, deschisă celor care își pot permite un sejur aparte, se arată pe site-ul hotelului. Această suită reflectă spiritul și estetica personală a fondatoarei casei Chanel, inspirându-se din atmosfera apartamentului ei original.
Apartamentul are o suprafață impresionantă de 188 de metri pătrați, include două dormitoare, două băi, o zonă de living separată și un hammam privat, iar ferestrele mari oferă o priveliște spectaculoasă spre Place Vendôme, locul care se spune că i-a inspirat stopperul parfumului Chanel No. 5.
În amenajare predomină paleta de culori preferată de Chanel – negru, alb și bej – acompaniată de piese elegante precum canapele din piele suedă, lămpi de cristal, oglinzi venețiene și ecrane Coromandel colectate chiar de ea. Pe pereți și în încăperi sunt reproduceri de schițe, portrete și obiecte care evocă atmosfera apartamentului din Rue Cambon.