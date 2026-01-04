Cât costă să dormi o noapte în patul lui „Coco” Chanel, în „garsoniera” de la Ritz

Designerul Karl Lagerfeld a colaborat la restaurarea și reinterpretarea apartamentului, pentru a recrea cu fidelitate atmosfera interioarelor dragi lui Coco Chanel, iar hotelul menține detaliile care fac legătura între istoria ei personală și prezentul luxului parizian.

Atelierul din hotel, fără bucătărie

Coco Chanel a ales să trăiască într-un hotel nu din excentricitate, ci dintr-un amestec de motive practice, personale și simbolice, care se potriveau perfect cu stilul ei de viață și cu felul în care vedea independența.

În primul rând, hotelul îi oferea libertate totală. Chanel detesta ideea de rutină domestică și de obligații legate de o casă clasică. La Ritz nu trebuia să se ocupe de personal, de întreținere sau de organizarea zilnică a vieții. Totul era gândit pentru confort și discreție, iar acest lucru îi permitea să se concentreze exclusiv pe muncă și creație.

Un alt motiv important a fost poziția strategică a hotelului. Ritz Paris se află pe Place Vendôme, la câțiva pași de Rue Cambon, unde se afla casa de modă Chanel. Pentru ea, această proximitate era ideală: putea merge rapid între atelier și „acasă”, fără să piardă timp sau energie. Practic, hotelul devenise o extensie a vieții ei profesionale.

De asemenea, hotelul îi asigura anonimat și siguranță. Deși era extrem de celebră, Coco Chanel era o persoană foarte rezervată. La Ritz, personalul era obișnuit să respecte intimitatea clienților de elită, iar acest lucru îi oferea protecție față de presă și curiozitatea publicului. Pentru o femeie influentă într-o lume dominată de bărbați, acest control asupra propriei vieți era esențial.

O opțiune practică

Nu în ultimul rând, alegerea de a locui într-un hotel avea și o componentă emoțională. Coco Chanel nu a avut o copilărie stabilă și nu a fost atașată de ideea tradițională de „cămin”. Pentru ea, luxul ordonat, impersonal și perfect controlat al unui hotel de cinci stele era mai confortabil decât o locuință privată. Ritz-ul a devenit, în timp, singurul loc pe care l-a numit cu adevărat „acasă”.

Suite Coco Chanel de la Ritz Paris nu este doar un tribut istoric; este una dintre cele mai exclusiviste suite din lume, fapt reflectat și în prețurile cazării.

Tarifele pornesc de la aproximativ 18.000 de euro pe noapte, un nivel care poate crește semnificativ în perioadele de vârf sau în timpul evenimentelor speciale. În unele perioade de calendar prețurile ajung și la 40.000 de euro pe noapte sau mai mult, în funcție de cerere și de pachetul de servicii incluse.

