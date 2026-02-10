De ce să nu scurgi niciodată apa fiartă în chiuvetă, potrivit specialiștilor

Multe persoane aleg să scurgă apa fiartă direct în chiuvetă, după ce gătesc paste sau porumb fiert, de pildă. Totuși, acest gest nu ar fi, sub nicio formă, potrivit pentru țevi. Specialiștii au explicat care pot fi consecințele și cum ar trebui vărsată apa fiartă, de fapt.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc deschis despre consecințele la care îți expui țevile din locuință, dacă scurgi apa fiartă direct în chiuvetă. Este o situație care nu este luată în considerare de toată lumea, deoarece pare un lucru extrem de banal. În realitate, însă, ar putea să dăuneze sistemului de țevi din apartament sau casă.

Apa fiartă în chiuvetă poate topi țevile

Fără să stea pe gânduri, unele persoane toarnă apa fiartă în chiuvetă, după ce gătesc paste, porumb fiert sau alte produse care necesită o astfel de etapă de gătire. Totuși, specialiștii explică faptul că este un gest total greșit care poate să afecteze țevile. În principiu, se găsesc țevi PVC în case, acestea fiind concepute să reziste la o temperatură maximă de 60 de grade Celsius.

Totuși, apa fiartă ajunge și la 100 de grade Celsius, cu mult peste rezistența pe care o poate avea țeava PVC. De aceea, există posibilitatea ca țevile să fie afectate. Plasticul, de obicei, se topește la temperaturi foarte mari.

Altfel, chiar dacă ai țevi de metal nu ar trebui, nici în acest caz, să arunci apa fiartă la chiuvetă. Există posibilitatea ca țevile respective să aibă și componente din PVC, iar apa fiartă le-ar putea deteriora. În plus, există probabilitatea ca țevile să prezinte fisuri, dacă au fost expuse la apă rece, apoi circulă apă fiartă prin ele. Expunerea la un șoc termic poate să genereze deteriorări, arată Eatingwell.com.

Apariția scurgerilor este favorizată în urma dilatării țevilor din cauza apei clocotite.

Sursă foto: Colaj Gândul/Shutterstock – rol ilustrativ