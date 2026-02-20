Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele:

Președintele Donald Trump susține o conferință de presă vineri, după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele impuse produselor de import. Magistrații Curții Supreme de Justiție americane au decis că Donald Trump și-a depășit atribuțiile, atunci când a impus tarifele pentru produsele importate, în baza unei legi din 1977.

„Decizia Curții Supreme este dezamăgitoare și mi-e rușine de anumiți membrii ai instanței pentru că nu au făcut ceea ce trebuie pentru țara noastră. Țările străinea care ne-au furat ani de zile sunt în delir sunt atîte de fericite, dar asta nu va dura mult. Democrații sunt încântați”

Curtea Supremă i-a anulat tarifele lui Trump

Mai multe companii americane și 12 state, majoritatea guvernate de democrați, au constestat în instanță tarifele președintelui Donald Trump. Magistrații au votat 6 contra 3 pentru admiterea deciziei, potrivit căreia utilizarea de către Donald Trump a unei legi din 1977, pentru impunerea tarifelor, în situații de urgență, îi depășește atribuțiile.

În ianuarie – martie, SUA a impus tarife pentru China, Canada și Mexic

În primele luni de mandat, ianuarie-martie, Trump a impus tarife asupra celor mai mari trei parteneri comerciali ai Statelor Unite: Canada, Mexic și China.

La nivel mondial, SUA a majorat, de asemenea, taxele de import pentru oțel și aluminiu la 25% și a extins taxele de import impuse în mandatul anterior, în 2018.

Trump a impus tarife radicale de „Ziua Eliberării”

Războaiele comerciale ale lui Trump a atins noi culmi în luna aprilie. Președintele a impus tarife vamale radicale de „Ziua Eliberării” pentru aproape fiecare țară din lume. Acest aspect a generat tensiuni și fluctuații pe piața bursieră.

Washingtonul și Beijingul au impus taxe reciproce, care ajung la 145% și, respectiv, 125%.

Trump a impus tarife de 25% asupra industriei auto tarifele auto și a generat represalii din partea partenerilor comerciali precum Canada.

SUA a majorat taxele pe oțel și aluminiu cu 50% în mai-iulie

În mai-iulie, administrația Trump a realizat acorduri „cadru” cu țări precum China, Marea Britanie și Vietnam.

Statele Unite a continuat să extindă tarifele și a majorat taxele pe oțel și aluminiu cu 50%.

O instanță federală l-a împiedicat pe Trump să impună unul dintre tarife, însă o curte de apel oprește temporar ordinul și permite continuarea colectării tarifelor pe măsură ce procesul se desfășoară în instanță.

Trump a impus tarife vamale în Uniunea Europeană, în luna august

În luna august, SUA a impus tarife vamale peste 60 de țări și Uniunea Europeană. Trump majorează taxele de import pentru Canada la 35%.

Intră în vigoare și taxe vamale de 50% pentru mărfurile din Brazilia și India, împreună cu o nouă cotă de 50% pentru majoritatea cuprului importat la nivel mondial. Importurile cu valoare mică care intră în SUA nu mai sunt scutite de taxe vamale odată cu sfârșitul regulii „de minimis”.

Separat, SUA își prelungește armistițiul comercial cu China. Iar o curte de apel americană decide că Trump a mers prea departe când a declarat urgențe naționale pentru a-și justifica tarifele vamale – dar nu le anulează complet și permite administrației să își prezinte cazul la Curtea Supremă.

